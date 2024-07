TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu görüşmelerinde usul tartışmaları yaşandı

Güncel

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanları kanununda değişiklik öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmelerinde usul tartışmaları yaşandı. TBMM'de grubu olmayan partilere ve bağımsız milletvekillerine söz hakkı tanınmamasını eleştiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, " Önergelerimizi işleme almıyorsunuz söz hakkı kullanmamıza izin vermiyorsunuz. Bu kadar arkasından, etrafından dolandığınıza göre yakalandınız, bir korkunuz var" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri usül tartışmalarıyla başladı.

AK Parti'li Yüksel: "Merhametimizi kimse küçültmeye çalışmasın"

Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Bu kanun hayvanların acı ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarına ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamayı hedeflemiştir... Bizim eşya statüsünden çıkarıp bir can olarak kabul ettiğimiz hayvanlara olan sevgimizi, merhametimizi ve değeri kimse küçültmeye çalışmasın kimse bize merhamet vicdan dersi vermeye kalkışmasın" dedi.

DEM Parti'li Koçyiğit: "Ziyaretçi yasağı teamüllere aykırı değil mi"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Bu yasa yaşam hakkına aykırı değil mi? Bu yasa getiriliş biçimiyle tartışma biçimiyle Genel Kurul'a kapattığınız ziyaretçi yasağı biçimiyle gerçekten Meclis'in bütün teamüllerine aykırı değil mi?" sözlerine AK Parti sıralarından "değil" sesleri yükseldi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, kanun teklifinin anayasaya aykırılık olmadığını belirterek teklifin tümü üzerine konuşmalara geçmek istedi. Bu sırada TİP Genel Başkanı Erkan Baş usule ilişkin söz alarak, kanun üzerinde konuşma yapamadıkları verdikleri önergelerin işleme alınmadığını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, her madde üzerinde verilebilecek önerge sayısının iki milletvekili ile sınırlandırıldığını belirterek, "Bir siyasi parti grubuna üye olmayan ve bağımsız milletvekillerinin bu haktan faydalanmalarının mümkün olmadığını" ifade etti.

TİP Genel Başkanı Baş: "Kanunun her aşamasını gözlerden kaçırmaya çalışıyorsunuz"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Önemli bir kanun teklifini görüşüyoruz. Bir kere usulen doğru yapmamız lazım. Alelacele bir kanun geliyor 48 saat süresi var, iç tüzüğe göre 48 saat geçmeden buraya çoğunluk oylarıyla indiriyorsunuz. Komisyon sabahlara kadar tartışıyor halkın katılımının önü kapanıyor. Meclis tarihinde bir ilk, televizyon bozuldu. TBMM'de şu an da halkın girmesi yasak kapatıldı. Önergelerimizi işleme almıyorsunuz söz hakkı kullanmamıza izin vermiyorsunuz. Bu kadar arka arkaya usulsuzlük. Bu kadar arka arkaya etrafından dolandığınıza göre yakalandınız, bir korkunuz var. Yaptığınız işe güvenseniz herkesin gözü önünde tartışırım diye uğraşırsınız. Kanunun her aşamasında gözlerden kaçırmaya arada derede halletmeye çalışıyorsunuz. Hiçbiriniz normal kanun nasıl yapılmalı bilmiyorsunuz. Hep temel kanununa çevirin... Normal kanun yapsak her madde üzerine bütün gruplar konuşacak ve yedi tane önerge olabilecek her madde üzerine ama siz ne yapıyorsunuz aman konuşmayın.

DEVA Parti'li Şahin: "Altı kişi kendisini 600 kişinin üstünde görüyor"

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, temel kanun olarak görüşülmesine tepki göstererek, "Şu kürsünün arkasına altı arkadaşımız arkaya geçiyor ve kendisini altı kişi 600 kişinin üstünde görüyor ve grupların dışında hiçbir harekette bulunmuyorlar ve milletvekillerine söz verme imkanından imtina ediyorlar" diyerek eleştirdi.

CHP'li Başarır: "Yasa saraydan geliyor beylere de burada savunmak düşüyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ise kanunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, "Afyon Milletvekili çıktı bizim yasayla ilgili önergelerimizi eleştirdi. Öncelikle bu yasayla ilgili önergelere bir baksaydı. Anayasaya aykırı gelen bu teklifin maddelerini teklif metninden çıkartılmasını her önergede istedik. Ben adalet, tarım, anayasa komisyonu üyelerine söylüyorum bu yasa komisyona gelene kadar bir kelimesi hakkında öngörüleri var mıydı? Hayır. Olduğu gibi kapalı zarfın içerisinde buraya yasa saraydan geliyor beylere de burada savunmak düşüyor. Buradaki işleyişin neresi doğru" dedi.