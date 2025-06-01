TBMM'de Meclis Başkanlığı Seçimi Yapılacak - Son Dakika
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TBMM'de Meclis Başkanlığı Seçimi Yapılacak

01.06.2025 11:46
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3 Haziran'da TBMM Başkanlığı seçimi ve infaz düzenlemesi görüşülecek. Adaylar belirlendi.

(TBMM) - TBMM'de 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri bu sabaha kadar süren 20 bin civarında hükümlünün yararlanacağı infazla ilgili kanun teklifinin bayramdan önce yasalaşması için Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

TBMM bu hafta Genel Kurul'da 28'nci yasama döneminin ikinci devresi için Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Meclis Başkanlığı için 28 Mayıs'ta başlayan adaylık başvuruları bugün sona eriyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Gizli oylamayla yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, üçüncü turda en fazla oy alan iki aday için dördüncü tur oylamaya gidilecek ve bu oylamada en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

AK Parti halen görev yapan İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ı, İYİ Parti Cihan Paçacı'yı Meclis Başkanlığı için aday gösterdi. CHP bugün saat 14.00'te adaylık başvurusu yapacak.

Başkanlık Divanı da yenileniyor

Öte yandan, 28'inci yasama yılının ikinci dönemi için Meclis Başkanlığıyla beraber Başkanlık Divanı da yenilenecek.

CHP, TBMM Başkanvekilliği için Tekin Bingöl, Başkanlık Divanı katip üyeleri olarak Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar'ı belirledi. İdare Amiri olarak da Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

MHP, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın isimlerini bildirdi. AK Parti de mevcut isimlerle ikinci dönemde çalışmalarını sürdürecek.

28'inci yasama yılının ikinci döneminde, TBMM'deki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek.

Meclis Başkanlığı seçiminden sonra infaz paketinin görüşülmesi bekleniyor

Genel Kurul'da 3 Haziran'da Meclis Başkanlığı seçiminin ardından infazla ilgili düzenlemeleri içeren ve 20 bin civarında hükümlünün yararlanacağı kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Teklifin bayramdan önce çıkarılması öngörülüyor.

Zirai dondan etkilenen illere ziyaretler komisyonda değerlendirilecek

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu'nda salı günü, komisyon üyelerinin Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'ye yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Meclis'te salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantılarının yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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