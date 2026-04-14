TBMM Genel Kurulu... Ak Partili Zengin'den 'Gülistan Doku' Açıklaması:  "Adalet Bakanımızla Görüştüm, Önemli Deliller Var"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin "Bir varsayımsal iddia üzerinden Mansur Yavaş'ı karalamaya, onu Ankaralının da Türkiye'nin de gözünden düşürmeye çalışan bir siyasi mühendislik var, her zaman yaptığınız gibi bunu adaleti, yargıyı alet ederek yapıyorsunuz" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, "Adalet Bakanımızla da buraya gelmeden evvel konuştum kendisiyle. Çok önemli deliller var, devam eden süreçler var" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce partilerin grup başkanvekilleri söz aldı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişinin gözaltına alınması Genel Kurul'da gündeme geldi.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin olayı ilk günden itibaren takip ettiklerini belirterek, "Şüphelilerden 6'sının ya polis memuru ya vali yakını veyahut da özel idare çalışanı gibi kamu görevlisi olması bu altı yıl boyunca bu olayın aydınlatılmamasının arkasında bir karartma iradesinin olup olmadığı yönünde çok güçlü sorular üretmiştir" dedi.

Ekmen, söz konusu soruşturma hakkında, "Hukuk sınırları içerisinde kalarak hem Gülistan Doku ve ailesinin hukukunu koruyan hem de sosyal medya linciyle birilerinin hak etmediği halde sanık veya mağdur durumuna düşmesini önleyecek bir incelik ve dikkatle bu soruşturmayı yürüteceğine olan inancımı veya umudumu burada ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çömez: Tarım Kredi marketlerini yönetenler bir rant keşfettiler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarladan Sofraya" sloganıyla kuruluşuna destek verdiği Tarım Kredi marketlerindeki mali tabloya ilişkin eleştirilerde bulundu. Tarım Kredi marketlerinin temel işlevinin çiftçiyi ve tüketiciyi desteklemek olması gerektiğini ifade eden Çömez, "Tarım Kredi marketleri meğer batıyormuş, meğer zarar ediyormuş. Koskoca Tarım Kredi marketi niye zarar eder Allah aşkına? Çiftçiden almanız gereken ürünü alırsınız, paketlersiniz; çiftçimiz de desteklenmiş olur, tüketici de desteklenmiş olur" dedi.

Şirketin 2023 yılına kadar kar eden bir yapıda olduğunu dile getiren Çömez, "2023 yılında Tarım Kredi marketlerini yönetenler bir rant ve talan düzeni keşfettiler, çiftçiden alımları kestiler, aracı kurumlar marifetiyle Tarım Kredi marketlerine ürün almaya başladılar. Yaklaşık bin 100 ürün kullanılıyor. Bunların sadece 100 tanesi Türk çiftçisinden alınıyor, yaklaşık bin ürün aracılardan toparlanmaya başlanıyor ve bundan dolayı da büyük zararlar söz konusu" diye konuştu. Zararın boyutunun milyarlarca liraya ulaştığını ifade eden Çömez, "2023'e kadar kar eden şirket, 2024-2025 yılında, bugünün parasıyla toplam 10 milyar lira zarar etmiş" ifadelerini kullandı.

Temelli: Kadın ölümlerinin ya da kaybolmasının arkasında bir cinayet şüphesi vardır

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Gülistan Doku soruşturmasında 12 kişi hakkında verilen gözaltı kararının dosyanın seyrini değiştirdiğini vurguladı. Gülistan Doku'nun ailesinin ve kamuoyunun yıllardır "Gülistan Doku nerede" sorusunu sorduğunu hatırlatan Temelli, "Bu bir intihar değil, demek ki cinayetmiş, ilk günden beri bunu söyledik. Bu ülkede tüm şüpheli kadın ölümlerinin ya da kadınların kaybolmasının arkasında mutlaka bir cinayet şüphesi vardır ve mutlaka da soruşturulmalıdır" diye konuştu.

Sürecin bugüne kadar ihmal edilmesi nedeniyle ailenin altı yıl boyunca büyük bir acı yaşadığını belirten Temelli, verilen mücadelenin sonucunda soruşturmanın açılmasının kritik bir aşama olduğunu söyleyerek, "'İntihar' dediler, delil kararttılar, her şeyi yaptılar ama dönüp baktığımızda aslında bu çaba içinde olan dönemin Tunceli Valisi'nden tutun da o dönemdeki il özel idaresi çalışanlarına kadar birçok kişinin bu suçun içinde yer aldığını görüyoruz" dedi.

Emir: Soruşturun, bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin konuştu.

Mansur Yavaş'ın geçmiş yıllarda tonu 2 dolara kadar satılan suyun fiyatını 1 dolara düşürdüğünü ve yoksul kesimleri desteklemek amacıyla 15 tona kadar kullanıma özel bir tarife uyguladığını ifade eden Emir, "10 tona, 15 tona kadar en tasarruflu şekilde kullanan 1 milyon 200 binin üzerindeki aboneyi korumuş ama suyla havuzunu dolduran zenginleri göz ardı etmiştir ve nitekim, Ankaralı suyu olabildiğince ucuza kullanmıştır. Bundan rahatsız olan bazıları mahkemeye gittiler ve mahkeme bu tarifeyi iptal etti" dedi. İdare mahkemesinin suyun ucuz ya da pahalı olmasıyla ilgili bir yetkisi olmadığını ancak mevcut yönetmeliğe uyarak tarifeyi iptal etmek durumunda kaldığını belirten Emir, bu kararın sonucunda Ankaralıların suyu 46 lira yerine 51 liradan kullanmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Mansur Yavaş hakkında Karabük'teki seçimlere belediye araçlarının gönderildiği iddiasıyla istenen soruşturma iznine değinen Murat Emir, bu iddiaların hukuki temelden yoksun olduğunu öne sürdü. Araçların gönderilmesiyle ilgili Mansur Yavaş'ın herhangi bir emir veya talimatı bulunmadığının aktaran Emir, şunları söyledi:

"Zaten mahkemeden soruşturma izni talep edenler 'Her ne kadar Mansur Yavaş'ın bir emir veya bir talimatı olmamakla birlikte ancak ve ancak hayatın olağan akışına göre ondan habersiz olamazdı' diyorlar. Bir varsayımsal iddia üzerinden Mansur Yavaş'ı karalamaya, onu Ankaralının da Türkiye'nin de gözünden düşürmeye çalışan bir siyasi mühendislik var, her zaman yaptığınız gibi bunu adaleti, yargıyı alet ederek yapıyorsunuz. Soruşturun, bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Bakın, 2019 seçimlerinde zamanın İBB Başkanı Mevlüt Uysal belediye otobüslerine AKP bayrağı giydirmiş, Yenikapı'daki mitinge götürmüş, bunları da soruşturun. Sayın Zengin, bunları soruşturmadıktan sonra 'Ne yaparız da Mansur Yavaş'ı sıkıştırırız? Ne yaparız da sustururuz', bunların hiçbir geçerliliği yok."

Zengin: Gülistan'a ne olduğunun ortaya çıkacağını ümit ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gülistan Doku davasındaki soruşturmayı değerlendirerek, sürecin yakından izlendiğini dile getirdi. Genel Kurul'daki konuşmasından önce Adalet Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Zengin, "Çok önemli deliller var, devam eden süreçler var" dedi.

Soruşturma kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alındığının altını çizen Zengin, "Bu konunun en kısa zamanda nihayetleneceğini, bu soruşturmalar neticesinde faillerin, en önemlisi de Gülistan'a ne olduğunun ortaya çıkacağını ümit ediyoruz ve takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.