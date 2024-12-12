TBMM Genel Kurulu... Gökan Zeybek: "chp'li Belediyeleri Değil 'Silkelemek' Onlara Sadece Saygı Duymak Zorundasınız" - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... Gökan Zeybek: "chp'li Belediyeleri Değil 'Silkelemek' Onlara Sadece Saygı Duymak Zorundasınız"

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TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Halkçı, toplumcu, kamucu yönetim anlayışı sahibi CHP'li belediyeleri değil silkelemek onlara sadece saygı duymak zorundasınız" dedi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Sorun sadece para politikaları değil, Türkiye sanayisizleşiyor. Sanayisizleşme genellikle gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkmakta, yüksek teknoloji üretiminin artması emek yoğun imalat sektörlerinin gelişmekte olan ülkelere kaydırılması imalat sanayinin istihdam içindeki payının azalmasına neden olmakta. Biz erken sanayisizleşmedeyiz, yani henüz gelişmiş bir ekonomimiz olmadan sanayisizleştik" dedi.

12.12.2024 15:22  Güncelleme: 15:47
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Halkçı, toplumcu, kamucu yönetim anlayışı sahibi CHP'li belediyeleri değil silkelemek onlara sadece saygı duymak zorundasınız" dedi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Sorun sadece para politikaları değil, Türkiye sanayisizleşiyor. Sanayisizleşme genellikle gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkmakta, yüksek teknoloji üretiminin artması emek yoğun imalat sektörlerinin gelişmekte olan ülkelere kaydırılması imalat sanayinin istihdam içindeki payının azalmasına neden olmakta. Biz erken sanayisizleşmedeyiz, yani henüz gelişmiş bir ekonomimiz olmadan sanayisizleştik" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

"Sanayi verilerine bakınca ülke sanayisinin ağza alınamayacak durumda olduğunu gördüm"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Savunma sanayisi çok önemli olsa da Türkiye sanayisi bundan ibaret değil. Cevdet Yılmaz'ın buradaki konuşmasında sanayiden hiç bahsetmemesi tuhafıma gitti. Sanayi verilerine bakınca ülke sanayisinin mevcut durumunun ağza alınamayacak durumda olduğunu ne yazık ki üzülerek gördüm. Ekim ayı sanayi endeksi bir önceki yıla göre yüzde 3,1 düşmüş. Yedi aydan beri düşüş söz konusu böyle bir seri hiç yaşanmamış. Endekse göre Ekim ayında imalat sanayi yüzde 3,3 düşmüş. Yüksek teknoloji ürün endeksi yüzde 13,2 düşmüş. Etlül ayı sanayi cirolarına baktığımız zaman da yıllık artış sadece yüzde 33,2. Yıllık enflasyonu yüzde 50- 60 olan bir ülkede yüzde 33,2 kabul edilebilir bir rakam değil. Yüzde 50 faizle üretim, ihracat yapmak neredeyse imkansız.

Baskılanan döviz kuru, yüksek enflasyon, ticari faiz oranları sanayi sektörünü işin içinden çıkalamaz bir hale getiriyor. Sorun sadece para politikaları değil, Türkiye sanayisizleşiyor. Sanayisizleşme genellikle gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkmakta, yüksek teknoloji üretiminin artması emek yoğun imalat sektörlerinin gelişmekte olan ülkelere kaydırılması imalat sanayinin istihdam içindeki payının azalmasına neden olmakta. Bizdeki süreç daha farklı. Biz erken sanayisizleşmedeyiz, yani henüz gelişmiş bir ekonomimiz olmadan sanayisizleştik.

Sanayi üretiminde bu denli düşüş yaşanmasının tek nedeni para politikalarından kaynaklanmıyor, yapısal sorunlarımız var. Emek yoğun düşük katma değer üreten, verimsiz sektörlerden oluşuyor. Bu durumu da bu kafayla yıkmamız zor görünüyor."

"Belediyelerimiz plan yapmada başarısız olduğu için mi siz bu yetkiyi kendinize alıyorsunuz?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in konuşmasında öne çıkanlar ise şöyle:

"Bugün iktidarda olduğumuz belediyelerde halk memnuniyeti yüzde 58, bugün bir yerel seçim olması durumunda CHP'nin bütün Türkiye'de toplam oy oranı yüzde 47 seviyesine çımıştır. Bu, iktidara verilen sarı kartın anlaşılmamış olduğu sonucu son üç ayda yeni uygulamalara geçtiler. Türkiye'de belediyeler üzerinde SGK ve vergi tahsilatı grafiğine bakıldığındaki çıkış hızına bakar mısınız sanki uzaya giden füze. İdari, mali ve hukuki anlamda CHP'li belediyeler üzerinde bir baskı yaratıyor. İdari anlamda yasanın belediyelere vermiş olduğu plan yapma yetkisini şurasından burasından dokunarak üzerine almaya çalışıyor. Belediyelerimiz plan yapmada başarısız olduğu için mi siz bu yetkiyi kendinize alıyorsunuz; hayır. Hayır artık camiye camaate mensup insanlara, tarikata mensup insanlara özel imarlar verilmediği için yetki gaspı yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı CHP'li belediyeleri 'silkeleyin' dedi. Halkçı, toplumcu, kamucu yönetim anlayışı sahibi CHP'li belediyeleri değil silkelemek onlara sadece saygı duymak zorundasınız.

"Yandaş şirketlerin SGK'ya olan borcunu açıklayın"

Bütçe görüşülürken AK Parti adına bu kürsüye çıkanlar Türkiye bütçesini değil, CHP'li belediyeleri konuşmayı yeğlediler. CHP'li belediyelerin bütçeleri meclislerde görüşülüyor. Balıkesir'i aldığımızdaki borç miktarı  2 milyar 440 miyon lira. Beş yıl boyunca bir vergi memuru gelmemiş haciz işlemi yapılmamış. Bursa 3 milyar 469 milyon liralık borcuyla CHP'li yönetim tarafından devralınmış. CHP'li belediyelerin borçlarını açıklıyorsunuz şu devlete şu SGK'ya borcu olan yandaş şirketleri ya da kamu kurumlarını açıklayın dediğimizde ses çıkmıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu... Gökan Zeybek: 'chp'li Belediyeleri Değil 'Silkelemek' Onlara Sadece Saygı Duymak Zorundasınız' - Son Dakika

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