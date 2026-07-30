TBMM Genel Kurulu... İYİ Parti ile MHP arasında "infaz indirimi" ve \'komisyon\' tartışması

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üzerinden İYİ Parti ile MHP arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Komisyon'un raporunda "infaz indirimi adı altında af" öngörüldüğünü savundu., MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Komisyon'a katılmayan İYİ Parti'yi eleştirerek "Hariçten gazel okuyarak sürekli aleyhe propaganda yapmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek. Adan, gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

KAYA: "TURLAR YAPMANIZA GEREK YOK ATACAĞINIZ ADIMLARI ATIN, ÜLKENİN GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETMEYİN"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Ankara Etimesgut Belediye Başkanı ve belediyedeki bazı bürokratlar ile belediye başkanlarına dönük operasyona ilişkin "Belediye başkanları ve bürokratlar, milletvekilleri, bakanlar daahil, herkes layüsel değildir. Mutlaka ve mutlaka, yolsuzlukla ilgili her türlü iddiada en geniş bir şekilde üzerlerine gidilmesi gereken makamları işgal eden kişilerdir ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey, yargının bağımsızlığıyla ilgili usule dair sorunlar var mı, yok mu? Gerçekten bu toplumda bir yargının bağımsızlığı sorunu olarak mı algılanıyor? Yargıyı güçlendiren bir şey mi yoksa farklı olarak mı algılanıyor" diye sordu.

Çerçeve yasa gündemine ilişkin konuşan Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Hala TBMM'nin gündemine bugün geldi, yarın gelecek, önümüzdeki hafta gelecek, olmadı, Meclis kapanmadan mutlaka gelecek... Kapalı kapılar ardında sadece bürokratlar tarafından götürülmüş bir sürecin bu milletin hassasiyetlerine yeterince cevap vermeyeceği ve sorunu çözme noktasında da yeterli bir sonuç elde edemeyeceğimize dair ciddi endişelerimiz var. Adalet ve Kalkınma Partisi, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı diyelim çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu işin çok içerisinde olmadığı görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı dar bir bürokratik çevreyle bu konuyu yürütmeye gayret ediyor ve medyaya yansıyan bilgilere göre de bu özellikle istihbarat üzerindeki güvenlik bürokrasisi İmralı'yla belli görüşmeler sürdürerek bu süreci başarıya ulaştırma noktasında bir yol ve metot izliyor. Ama siyasi partilerle bu görüşmelerin içeriği, ne olduğu, ne yapılmak istendiği, hangi konularda bir makas açıklığa olduğuna dair de en ufak bilgi maalesef verilmiyor. Bu süreçler, dediğim gibi, dar bir çevreyle, sadece bir bürokratik akılla yürütülebilecek çevreler değil; toplumsal hassasiyetler var, toplumsal vicdan var, insanların endişeleri var ve olması gereken noktalar var. Bütün bunları mutlaka ve mutlaka siyasi akılla paylaşmak ve ortak bir akla hizmet etmek gerekiyor. Yeni Yol grubu olarak diğer siyasi partilerle hangi konuda uzlaşabileceğimizi merak ediyorsanız Komisyon raporu ortada. Dolayısıyla, hala bize turlar yapmanıza gerek yok; atacağınız adımları artık atın ve bu ülkenin gündemini artık bu konularla meşgul etmeyin, herkes eteğindeki taşları döksün ve bu konuya dair düşüncelerini ortaya koysun. Aksi takdirde, gereksiz yere hem Meclis'i geriyoruz hem de kamuoyu beklentilerini yönetemiyoruz."

POYRAZ: "'İNFAZ İNDİRİMİ' ADI ALTINDA BİR AFTIR"

İYİ Parti Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı bir programda kullandığı "Süreç yasası genel af değildir, af değildir" sözlerini hatırlatarak İYİ Parti'nin katılmadığı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora işaret etti. Raporun 39'uncu sayfasında örgüt mensuplarına ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu belirten Poyraz, raporda "Bahse konu kişiler hakkında tasarrufta bulunabileceği ve ilgili kişiler hakkında mutlaka adli bir işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Yasal düzenlemeler toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmamalıdır" ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Bu ifadeleri eleştiren Poyraz, "Biz bunları affedeceğiz ama topluma bunu nasıl yutturacağımıza ilişkin süslü cümleler kuruluyor. Ortalama hukuk bilgisi olan herkes bilir ki denetimli serbestlik, şartlı salıverme ve adli kontrolün tamamı adli işlemdir. Dolayısıyla bunun apaçık teröristlere 'infaz indirimi' adı altında bir af olduğu ortadadır" dedi.

"KOMİSYON ÜYELERİNİN HAZIRLANAN YASADAN HABERİ YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir üzerinde çalışılan yasal düzenlemenin yakında TBMM'ye sunulacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Poyraz, Komisyon üyelerinin söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

Poyraz, "Parlamentoda grubu bulunan partilerin bu Komisyon'daki üyelerinin hiçbirinin bu yasal düzenlemeye ilişkin bilgisi yok. Eğer Komisyon üyeleriyle çalışılmıyorsa bu yasa kiminle hazırlanıyor? Kamuya açık kaynaklarda Abdullah Öcalan'ın yasa taslağına onay verdiğine ilişkin PKK yöneticilerinin açıklamaları var. O zaman Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklama çerçevesinde bu yasa, Adalet ve Kalkınma Partisi ile İmralı'daki terör hükümlüsü Abdullah Öcalan'ın üzerinde çalıştıkları bir yasa anlamına geliyor. Bu çok basit ve nettir" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE OPERASYONLARININ EKONOMİYE ETKİSİ NEDEN HESAPLANMIYOR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörün ekonomiye maliyetine ilişkin yaptığı değerlendirmeleri de eleştiren Poyraz, son dönemde belediye başkanlarına yönelik operasyonların ekonomi üzerindeki etkisinin görmezden gelindiğini savundu. Poyraz, "Bir buçuk yıldır seçilmiş belediye başkanları gizli tanık ifadeleriyle gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Türkiye ekonomisinin, borsasının buna ilişkin yaşadığı sonuçlar neden hesaplanmıyor? Her gün bir belediye başkanının gözaltına alınması haberiyle uyanıyoruz" dedi.

"İKTİDAR TUTUKLAMALAR KARŞISINDA TARAFSIZ KALAMIYOR"

Tutuklamalara ilişkin iktidarın tavrını da eleştiren Poyraz, geçmişte açılan soruşturma ve davalarda iktidarın yargı süreçlerini sahiplenen bir tutum sergilediğine dikkati çekerek "İktidar sıralarından hiçbir zaman 'Tutuklamaya sevk eden savcıdır, kararı veren hakimdir' şeklinde bir itiraz gelmiyor. Çünkü yıllardır açılan her soruşturmayı, her gözaltını ve her tutuklamayı savundular. 'Biz bu davanın savcısıyız' anlayışını benimsediler. Bu nedenle bugün de 'Tutuksuz yargılama esastır' diyemiyorlar" diye konuştu.

AKÇAY: "İYİ Parti'yi hangi irade komisyona oturtmamıştır?"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Partili Poyraz'ın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'yla ilgili kullandığı "Bir şekilde kurulan bu Komisyona oturtulan partiler" ifadesine atıf yaparak "Bu Komisyonun nasıl kurulduğu, katılan partilerin kendi kurumsal iradeleriyle nasıl katıldıkları kamuoyunda çok açık şekilde bellidir ve bu partiler kendi özgür iradeleriyle katılmıştır ve hiç kimse de bu Komisyon'a oturtulmamıştır. Mefhumu muhalifinden şu soruyu sorma hakkı da doğal olarak bize doğmuştur: Acaba İYİ Partiyi bu Komisyon'a oturtmayan irade nasıl bir iradedir, kim oturtmamıştır" diye sordu.

POYRAZ: "İYİ PARTİ'Yİ KOMİSYON MASASINA BÜYÜK TÜRK MİLLETİ OTURTMAMIŞTIR"

Söz talebinde bulunan İYİ Partili Poyraz ise "Sayın Erkan Akçay'ın sorusu çok anlamlıydı; teşekkür ediyorum bu anlamlı soru için. Oturtma, silah zoruyla yapılan bir şey değildir, ikna etme, ikna yöntemleri de vardır. Dolayısıyla, ben 'oturtma' kelimesinde bunun nasıl ikna edildiğine ilişkin arka planları bilemem, sadece bu konuya ilişkin okumamı ifade ettim. 'İYİ Partiyi kim oturtmamıştır' diye sorarsa Sayın Erkan Akçay, göğsümü kabartarak, başım dimdik söyleyebilirim: Büyük Türk milleti oturtturmamıştır" yanıtını verdi.

AKÇAY: "HARİÇTEN GAZEL OKUYARAK SÜREKLİ ALEYHE PROPAGANDA YAPMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

MHP'li Akçay, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılan bütün siyasi partilerin de yüce Türk milletinin yekpare temsilcileri olduğunu söyleyerek "Bunu 'Niye katılmadın?' diye bugüne kadar da sorgulamadık ama bu Komisyon faaliyetlerini ve bu süreci, Komisyon'a katılmayarak, affedersiniz, devamlı da hariçten gazel okuyarak da sürekli aleyhe bir propaganda yapmayı da doğru bulmadığımızı ve bir boşa düşmek olduğunu da artık bu gelişmeler karşısında açıkça gördüğümüzü ifade ediyorum" dedi.

İYİ Partili Poyraz, Akçay'ın söylemine yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Elbette siyasi partiler Türk milletini temsil ederler ama Türk milletinin iradesine uygun kararları alıp almama noktasında kendileri bunu müşahede ederler. O konuya ilişkin ben bir ithamda bulunmuyorum. Sadece İYİ Parti'nin kendine oluşturduğu sorumluluk duygusu ve vazife bilincini yani o birinci vazifenin gereğini yapıyoruz. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o hitabında Türk gençliğine, hepimize yüklediği vazifenin gereğini yapıyoruz. Dolayısıyla İYİ Parti hariçten gazel okumadı. Parlamentoda, Genel Kurul'da, basın açıklamalarında, grup toplantılarında, televizyon programlarında bütün itirazlarını dile getirdi. Yani yankı odalarında başka bir şey duymaya gerek yok; İYİ Parti'nin her sözü Türk milletinin sözüyle eş değerdir."