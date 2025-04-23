TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu… Kabine Üyelerinin Bulunduğu Locaların Büyük Bölümü Boş Kaldı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu… Kabine Üyelerinin Bulunduğu Locaların Büyük Bölümü Boş Kaldı

TBMM Genel Kurulu, TBMM’nin açılışının 105’nci yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında özel gündemle toplandı. Genel Kurul’da Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanlığı ve yüksek yargı organı temsilcilerinin bulunduğu locaların büyük kısmının boş kalması dikkati çekerken, Müsavat Dervişoğlu ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, sitemlerini dile getirdi.

23.04.2025 19:05
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 105'nci yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında özel gündemle toplandı. Genel Kurul'da Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanlığı ve yüksek yargı organı temsilcilerinin bulunduğu locaların büyük kısmının boş kalması dikkati çekerken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, sitem ve eleştirilerini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından, TBMM'de grubu bulunan partilerin temsilcileri 10'ar dakika, grubu bulunmayan partilerin temsilcileri de 3'er dakika konuşma yaptı. Ayrıca EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Gelecek Partisi adına İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e de 1'er dakika söz verildi.

Toplantıyı, Cumhurbaşkanlığı için ayrılan localarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri için ayrılan bölümde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy izledi.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı, YSK Başkanı Ahmet Yener ile Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, locada yerlerini aldı.

Eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop ile yabancı misyon şefleri de localarda kendilerine ayrılan yerlerden toplantıyı izledi.

Siyasi partiler adına AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan konuştu.

Ayrıca EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'na da 1'er dakika söz verildi.

Özel gündemli Genel Kurul Toplantısında, kabine üyeleri, eski TBMM Başkanları ve başbakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı organlarının temsilcileri için ayrılan locaların büyük kısmının boş kalması dikkati çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya konuşmalarında, kabine üyelerinin de bulunduğu locanın büyük bölümünün boş kalmasına sitem etti.

TBMM Özel Oturumu, 2 saat 15 dakika sürdü.

CHP'li milletvekili, özel diktirdiği ay yıldızlı kırmızı ceketiyle dikkati çekti

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in özel diktirdiği ay yıldızlı kırmızı ceketiyle TBMM Genel Kurulu'na katılması dikkati çekti.  Özdemir, "Sayın İmamoğlu Silivri'den 'her eve bir bayrak, 19 Mayıs'a kadar' dedi. Genel Başkanımız da grup toplantısında bunu dile getirdi. Ben de bunun üzerine 'her eve bir bayrak, her ele bir bayrak' diyorum. Bayrak sadece bir kumaş parçası değil. Şehitlerimizin kanıyla daha savaştayken kurulan bu Meclisi temsil eden bir milletvekili olarak ben her yüreğe de bir bayrak olmasını isterim. Yüreğimizin yarısı Silivri'de" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu… Kabine Üyelerinin Bulunduğu Locaların Büyük Bölümü Boş Kaldı - Son Dakika

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