Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin konuşmalarında, fon krizi ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesi gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz fon krizini "tarihin en büyük yolsuzluğu" olarak nitelendirirken, YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Kaya'nın fon yatırımı için kendisine tavsiyede bulunan "siyasi büyüğün" kim olduğunu sordu. CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı ise iktidara, "Sizin duruşunuz adaletten yana falan değil, sizin duruşunuz kendi yandaşınızdan, kendi kurmuş olduğunuz çıkar düzeninden yana" diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Buldan'ın gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine söz vermesi üzerine konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, kamu bankalarının sözleşmeli avukatlarının siyasi bağlantılarının ve referanslarının araştırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soru önergesi verdiklerini söyledi. Poyraz, fon krizine ilişkin de "Bu fon krizi asrın yolsuzluğu falan değil, tarihin en büyük yolsuzluğu" dedi.

Poyraz, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın sözleşmeli avukatlarının siyasi bağlantılarının olup olmadığının ve bu avukatların hangi referanslarla görevlendirildiğinin açıklanmasını istediklerini belirtti. Poyraz, hazırladıkları soru önergesini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a gönderdiklerini ifade ederek, "Umarım, büyük Türk milleti hazırladığımız bu soru önergesini bizimle birlikte takip eder. Hem Sayın Hazine ve Maliye Bakanı hem de Sayın Cevdet Yılmaz da bu konuyu araştırıp bizimle bu listeleri paylaşırlar, bizim de bu listeleri, zaten bizce malum olan listeleri kamuoyuyla istişare etme fırsatımız olur" diye konuştu.

Poyraz, ekonomik kriz nedeniyle gençlerin ve çocukların yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, AK Parti yöneticilerinin çocuklarının kariyerlerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Poyraz, "Atanamayan öğretmen var, atamayan iktidar var; beslenemeyen çocuklar var, doymayan iktidar var; lekeli muhalefet var, lekelenmeyen iktidar var" ifadelerini kullandı.

"BU FON KRİZİ TARİHİN EN BÜYÜK YOLSUZLUĞU"

Konuşmasında fon krizine de değinen Poyraz, yaşananların yalnızca fon krizi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. BDDK, SPK, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, TMSF ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aynı süreçteki konumlarının araştırılması gerektiğini belirten Poyraz, "Bu yolsuzluk başka türlü olmaz ve bu yörüngede hepsinin dizilme hadisesi tam iki-iki buçuk yıldır devam ediyor" dedi.

Poyraz, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından önce borsada işlem yapan kişilerin bu gelişmeyi öğrenmiş olması ihtimalini gündeme getirdi. Poyraz, "19 Martta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınacağını borsada işlem yapan biri 15-16 Martta öğrense ya da 17 Martta öğrense ne olur? 17 Martta elindeki bütün kağıtları satıp 19 Martta borsa tepetaklak olduğunda tekrar alsalar... Mesela bu kadar hadise var, bu kadar rezillik var; bu rezillikler içinde bunlar olmuş mudur? Vallahi olmuştur. O yüzden, bu öyle sadece fon kriziyle izah edilecek bir hadise değil, borsa krizi de dahil olmak üzere tam bir kepazelik" diye konuştu.

"TUTUKSUZ YARGILAMANIN ESAS OLMASINI ÖNEMSİYORUM"

Poyraz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini de değerlendirdi. Tahliye kararının ardından geçmiş olsun dileklerini ileten Poyraz, tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini belirterek, " Bunun aynı zamanda tüm tutuklu belediye başkanları ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gazabına uğrayan ya da onların hedefinde olan diğer herkes için de aynı şekilde bu tutuksuz yargılamanın esas alınmasını önemsiyorum" diye konuştu.

Poyraz, "Fon mağdurlarının, borsa mağdurlarının ve bu ülkede ekonomik krizin ezdiği herkesin dertlerini İYİ Parti'nin iktidarında kendi sorunumuz olarak bilip çözeceğiz" dedi. Öcalan'a yönelik uygulamaları hayata geçirenler için ise "Terör hükümlüsü Öcalan'la birlikte, onun zindanında İYİ Partinin iktidarında yargılanıp o zindanda hak ettikleri cezayı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİLİ EMİR: "HUKUK HERKESE LAZIM, ADALET HERKESE LAZIM"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de konuşmasında, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Emir, Fatma Betül Sayan Kaya ile dört aydır tutuklu bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in durumlarını karşılaştırarak, yargılamada çifte standart uygulandığını söyledi.

Emir, "Biraz önce Fatma Betül Sayan Kaya'nın adli kontrolle serbest bırakıldığını öğrendik. Size iki Fatma'dan bahsetmek istiyorum: Birinci Fatma, iki kere seçilmiş belediye başkanı, daha önce milletvekilliği yapmış, dört aydır cezaevinde; hakkında bir tek somut isnadı yok, zimmetine geçirdiği bir kuruşluk MASAK verisi yok ve dört aydır tehditle, şantajla ve iftiracıların iftiraları üzerinden cezaevinde tutuluyor. O Fatma'nın, yani Fatma Kaplan Hürriyet'in masumiyet karinesi de var, lekelenmeme hakkı da var. Üstelik onu cezaevine koymak, aslında onu seçen milletin iradesine de darbe yapmak anlamına geliyor" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın 19 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını belirten Emir, Kaya'nın mal varlığı ve fon işlemlerine ilişkin iddiaların yeterince araştırılmadığını kaydetti. Emir, Kaya'nın telefonuna ve dijital verilerine el konulmadığını, HTS kayıtlarının ortaya çıkarılmadığını belirterek, "Her yattığı gün için 115 milyon lirasını aklamış oldu. 160 milyonu nasıl kazandığının hesabını vermediği gibi o fona dört ay içerisinde ne zaman gireceğinin, ne zaman çıkacağının bilgisinin kimden geldiğini, o haberin kimden geldiğini dahi söylemedi, söylettirmedi" diye konuştu.

"O SİYASİ BÜYÜK KİMDİR?"

Emir, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinde, fon yatırımı konusunda kendisine tavsiyede bulunan kişinin bir siyasi büyüğü olduğunu söylediğini aktardı. Emir, "Kendisi 'Bir siyasi büyüğümüz bunu söylemişti, tavsiye etmişti' dedi. Peki buradan soruyorum: O siyasi büyük kimdir? O siyasi büyüğün kim olduğunu savcılık sormuş mudur ve o siyasi büyük, 'Acaba benim adımı söyler mi?' korkusuyla mı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliye edilmesine izin vermiştir? Bu sorular açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılamadan yana olduklarını ancak soruşturmalarda çifte standart uygulanmasına karşı çıktıklarını belirten Emir, "Biz tutuksuz yargılanmadan yanayız; ama delilleri karartma, etkili soruşturma yapma, bütün delilleri ortaya çıkarma, suçlunun üstüne kararlılıkla gitme konusunda muhalif olunca bir türlü, iktidardan olunca başka türlü uygulama yapılmasına kesinlikle karşıyız. Hukuk herkese lazım, adalet herkese lazım" dedi.

ERDOĞAN'IN "FAŞİZM" SÖZLERİNE TEPKİ

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti "ilk fırsatta faşizme dümen kıran muhalefet" sözleriyle eleştirmesine de tepki gösterdi. Emir, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in daha önce CHP Genel Başkanı'nın faşizm kavramını kullanmasına tepki gösterdiğini hatırlatarak, Erdoğan'ın aynı kavramı kullanmasına sessiz kalmasını eleştirdi.

Emir, "Bu ülkede faşizm kelimesini Cumhurbaşkanı kullanınca gayet normal, bir başkası kullanınca ahlak dışı oluyorsa Ömer Çelik'in kendisini sorgulaması lazım" diye konuştu.

Emir, "Bizim Sayın Genel Başkanımız siyasi bir tanımlama yapmıştır, bir faşizm tanımı yapmıştır ve faşizm tanımının içerisinde milli iradeye darbe yapmayı, kayyım atamayı, gazetecileri susturmayı, herkesi cezaevinde tutuklamayı ve ülkede gerçekte totaliter rejimi inşa etmeyi faşizme gidiş olarak tanımlamıştır ki son derece isabetlidir; alışacaksınız bunlara" dedi.

CHP'Lİ SARI: "SİZİN DURUŞUNUZ ADALETTEN YANA DEĞİL, KENDİ YANDAŞINIZDAN YANA"

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı da Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sarı, tutuklu gazeteciler ile Kaya hakkında verilen kararı karşılaştırarak iktidarın adalet anlayışını eleştirdi.

Sarı, Adalet Bakanı'nın konuya ilişkin "Duruşumuz belli" açıklamasına değinerek, "Nasıl bir anlayıştır bu? Sayın Adalet Bakanı ne dedi? 'Duruşumuz belli.' Sizin duruşunuz ne Allah aşkına? Sizin duruşunuz kendinizden yana olanlara göz yummak ama sizin suçlarınızı ortaya koyan basın mensuplarını tutuklayarak yargılamak mı? Bir diğer konu da HGS vurgunu. Ne soygununuz bitiyor ne yolsuzluğunuz bitiyor ne hırsızlığınız

bitiyor. Şurada avazım çıktığı kadar 'Hırsız var' diye bağırmak istiyorum artık, yeter" diye konuştu.

Bu hafta 18 tutuklu gazetecinin mahkemeye çıkacağını belirten Sarı, gazetecilerin iktidara yönelik haberleri nedeniyle tutuklu yargılandığını söyledi. Sarı, "Gazeteciler sizin yaptığınız hırsızlıkları yayınladığı için mahkemede tutuklu olarak yargılanıyorlar, suç ve şebekenin üyesi olan, mahkeme kararıyla da tespit edilmiş olan eski bakanınız, sizin yol arkadaşınız söz konusu olduğunda ev hapsine mahküm ediliyorlar" ifadelerini kullandı. İktidarın adalet anlayışını eleştiren Sarı, "Sizin duruşunuz adaletten yana falan değil, sizin duruşunuz kendi yandaşınızdan, kendi kurmuş olduğunuz çıkar düzeninden yana. Üzülüyorum, inşallah bu ülkede mağdur olan herkesin hakkını savunurken de aynı duruşu gösterirsiniz" dedi.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT: "BÖYLE BİR İKİLİ HUKUK OLUR MU?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Hülistan Kılıç Koçyiğit de Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, Kaya'nın tahliye gerekçesinin sağlık durumu olduğunu belirterek, cezaevindeki hasta tutukluların durumuna dikkati çekti.

Koçyiğit, "Ne hızlı bir şekilde tespit ettiniz, her şeyi araştırdınız, yeni ne gelişti de Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklayan savcılık ve mahkeme adli kontrol ve ev hapsiyle bıraktı? Şimdi sormak istiyorum: Bu insan milyonlarca doları götürmüş bir insan değil mi, milyarlarca hatta? Benim para hesabım bu konuda çok iyi değil. Bu cezaevinden çıktı. Gerekçesi ne? Az önce gerekçesine de baktım, sağlık gerekçesi" dedi.

Cezaevindeki hasta tutukluların durumunu gündeme getiren Koçyiğit, Nevroz Bozkurt'un Etlik Şehir Hastanesi yoğun bakımında olduğunu, Evin Zapsu'nun ise Kayseri Bünyan Cezaevi'nde erken teşhis ve hastaneye sevk edilmemesi nedeniyle dördüncü evre kanser olduğunu söyledi.

Koçyiğit, üç çocuk annesi Evin Zapsu'nun son günlerini çocuklarının yanında geçirmek ve tedavi görmek için tahliye olmak istediğini belirterek, "Çok büyük bir ihmal var, bir insan göz göre göre şu anda yaşamını yitiriyor ama bakın, yargı ona işlemiyor, adli tıp raporu ona gelmiyor, o hakimler, o savcılar 'Ya, yazıktır, 3 çocuk annesi Evin Zapsu'yu tahliye edelim, gitsin çocuklarına, gitsin tedavisini görsün' demiyor" diye konuştu.

"GARİBANIN KİMİ VAR?"

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesi ile hasta tutukluların durumunu karşılaştıran Koçyiğit, "Ama Fatma Betül Sayan Kaya'ya gelince o AKP'li, o AKP Genel Başkan Yardımcısı, o eski Bakan. Parayı çalarken de nüfusu vardı, cezaevinden çıkarken de nüfusu olacak tabii. Garibanın kimi var? Böyle bir düzen olur mu? Böyle bir ikili hukuk olur mu" ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulduğunu belirten Koçyiğit, hukuk uygulamalarında eşitlik çağrısı yaptı.

Koçyiğit, "AİHM kararına rağmen Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ ve Sayın Osman Kavala hala cezaevinde; bir hukuk varsa herkese olmalı Sayın Başkan" dedi.

Fon mağdurlarına ilişkin soruşturma ve tahliye kararlarını eleştiren Koçyiğit, "Foncuyu, vurguncuyu aklayan, cezaevinden çıkaran, onun sağlık gerekçesini gerekçe olarak tanıyan ama diğer taraftan siyasi mahpusu suçsuz yere yıllarca cezaevinde yatıran, onu çocuklarından ayıran, ailesinden ayıran ve sağlığından eden, yaşam hakkını ihlal eden bu düzeni kabul etmiyoruz biz; böyle bir düzen olmaz" diye konuştu.

"HELAL OY" TARTIŞMASI YAŞANDI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının meşruiyetini milletin oylarından ve Anayasa'dan aldığını söyledi. AK Parti'nin 24 yıldır kesintisiz iktidarda olduğunu belirten Akbaşoğlu, Erdoğan'ın demokratik seçimlerle göreve geldiğini ifade ederek, "Her türlü hukuksuzlukla, her türlü yolsuzlukla, her türlü haksızlıkla mücadele ederek bugünlere geldik" dedi.

Akbaşoğlu, Genel Kurul gündemine sunacakları Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin genel sağlık sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının silinmesini de içerdiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Akbaşoğlu'nun sözünü ettiği kanun teklifinin bir torba kanun olduğunu belirterek, teklifin 13'üncü maddesinde fon sürecinin tasfiyesinde görevli olanların adli, hukuki, idari ve cezai soruşturmalardan muaf tutulmasına ilişkin bir düzenleme bulunduğunu öne sürdü. Poyraz, "Bu torba kanunun 13'üncü maddesinde de bu fon sürecinin tasfiyesindeki görevli olanların adli, hukuki, idari ve cezai soruşturmalardan muaf olmasına dair bir maddeyi tekrar koymaya çalışıyorlar. Bunu da Yenilenebilir Enerji Kanunu'nun içinde muhalefete ve Parlamentoya yedirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise Akbaşoğlu'nun demokrasi tanımını eleştirerek, seçim yapılmasının tek başına bir rejimi demokratik kılmayacağını söyledi. Emir, "Demokrasi için gerçekten serbest seçimler olması lazım, gerçekten basının özgür olması lazım. Muhtemel seçilecek kişilerin uydurma bahanelerle, iftiralarla cezaevine atılmamış olması lazım. Seçilmiş başkanların darbe yapılarak tutuklamalarla görevden uzaklaştırılmaması lazım" dedi.

"SİZİ YENEN PARTİYE KAYYUM ATARSANIZ..."

Emir, seçilmiş belediye başkanlarının tehdit ve şantajla cezaevine atıldığını ya da AK Parti saflarına katılmaya zorlandığını belirterek, "Siz televizyonlara kayyum atarsanız, siz sizi yenen partilere kayyum atarsanız, siz kurumlara kayyum atarsanız, siz sizin için tehlike olacağını düşündüğünüz siyasetçileri, gazetecileri cezaevinde tutuklarsanız bunun adı asla demokrasi olmaz" ifadelerini kullandı.

"SİZE VERİLEN OYLAR HELAL, DİĞERLERİ HARAM SANIRIM"

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı da Akbaşoğlu'nun "helal oylar" ifadesine tepki göstererek, "AKP'ye verilen oylar mı sadece helal oy oluyor, bu helal oyu nasıl, hangi sertifikayla alıyoruz? Size verilen oylar helal, diğerleri haram sanırım" diye konuştu.

Akbaşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarın başarılarına ilişkin sözlerini de eleştiren Sarı, Avrupa'dan daha iyi olunduğu iddia edilen alanları sordu. Sarı, "Sağlıkta mı, eğitimde mi, adalette mi, tarımsal üretimde mi, alım gücünde mi, basın özgürlüğünde mi, enflasyonda mı, emekli maaşında mı, asgari ücrette mi" ifadelerini kullandı.

Sarı, "Sizin sağladınız fayda kendi çevrenize, kendi şürekanıza, kendi yandaşınıza, kendi müteahhidinize, kendi siyasetçinize, kendi bürokratınıza. Hırsızlık, yolsuzlukla ne sağladınız faydaları her gün boy boy, dosya dosya her yerde anlatıyoruz ama bunlara bir cevap vermek yerine hamaset yapmak, hamaset üzerinden algı oluşturmak. Ne başarısından bahsediyorsunuz siz? Burada bir başarı varsa kamunun bütün kurumlarını yolsuzluğa batırmış olmanızın başarısıdır" dedi.

Akbaşoğlu, yanıtında bütün seçmenlerin oylarının helal olduğunu belirterek, "Milletimiz kime oy veriyorsa bütün oyları helaldir. Bunu herkes kabul etsin" dedi. Milletin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na Meclis çoğunluğunu, Erdoğan'a da Cumhurbaşkanlığı görevini verdiğini söyleyen Akbaşoğlu, yolsuzluk ve hırsızlıkla mücadele ettiklerini savundu. Akbaşoğlu, "Kim kimin arkasında duruyor, kim kiminle yürüyor; kim hırsızlara, arsızlara ve yolsuzluklara taraf oluyor; kim bir kısmını savunmak, bir kısmıyla beraber yürümek, onları tezkiye etmek için miting miting Anadolu'yu dolaşıyor, onların arkasında duruyor; kim de bütün hırsızların, bütün yolsuzlukların, bütün haksızlıkların üzerine gidiyor; bu konuda herkesin tabi olduğu mevzuatı, kanunları yürürlüğe koyuyor ve arkasında duruyor, işletiyor, hiçbirisine göz açtırmamak iradesini ortaya koyuyor. Bunu milletimiz sandık önüne koyulduğunda, geldiğinde zaten ortaya koyacak" diye konuştu.