TBMM Genel Kurulu... Veli Ağbaba: Milletin Derdi Normal Doğum Değil, Normal Beslenme, Açlık, Yoksulluk. Bunu Çözmeye Uğraşın.

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Gençler evlenmiyor, evlense çocuk yapamıyor. 2025'te düğün yapmanın maliyeti 3 milyona çıkmış. Siz evli çiftlerin nasıl çocuk yapacağıyla uğraşacağınıza, sezaryenle uğraşacağınıza bu çiftlerin nasıl geçinecekleriyle uğraşın. Milletin gündemi, milletin derdi normal doğum değil. Milletin derdi normal beslenme, açlık, yoksulluk. Bunu çözmeye uğraşın. Bunları çözmek yerine bunlar konuşulmasın diye darbe yapıyorsunuz. 19 Mart darbesiyle ülke ekonomisi daha kötüye gidiyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda uyuşturucu, kumar bağımlılığına ilişkin iktidara tepki gösterdi. "Size bir Türkiye resmi sunmak istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Ağbaba şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun geniş kesimleri yoksullaşıyor. Keşke çöken sadece ekonomi olsaydı ama çöken ahlak. Ahlaksızlık artık kabul gören bir hal almış durumda. Ülke adeta batağa saplanmış durumda. Fuhuş batağı, uyuşturucu batağı, sahte alkol batağı, kumar batağı... Memleket uyuşturucu cenneti olmuş durumda. Uyuşturucu batağına saplanma yaşı 9-10'a düşmüş durumda. Uyuşturucu kullanımı sizin döneminizde yüzde 500 artmış. Gelecekten umudunu kesmiş gençlerimiz geleceklerini uyuşturucuda aramakta. Uyuşturucu meselesi terörden bile daha tehlikelidir. Sadece uyuşturucudan cezaevinde yatan insan sayısı 119 bin 500 kişi. Bu Bayburt'un, Tunceli'nin, Ardahan'ın nüfusundan daha fazla. Türkiye'de 10 milyon uyuşturucu bağımlısı ile Avrupa'nın en çok uyuşturucu kullanan ülkeleri arasında. Türkiye, Dünyanın uyuşturucusunun lojistik merkezi olmuş.

Bir diğer bataklık kumar. Yılbaşlarında oynanan tombalayı kötülük sayıyordunuz. Milli Piyangoyu yasaklayacağınızı söyleyerek iktidara geldiniz, ülkeyi kumarhaneye çevirdiniz. Sanal bahis ülkeyi esir almış durumda. Ülke sayenize yeni düzenbazlıklar öğreniyor. İşsiz, güçsüz, parasız, çaresiz bıraktığınız gençler banka hesaplarını yasa dışı bahis çetelerine kiralıyor. Millet çareyi sanal kumarda buluyor. Bir başka bataklık; fuhuş. Fuhuş hiç olmadığı kadar artmış. Memlekette ahlak çökmüş. Gündüz programlarına bakın, Türkiye'de ahlaksızlığın ne olduğunu görün. Bu ahlaksız düzeni yaratan sizin iktidarınız. Alkol kullanımı dört kat arttı. Muhafazakar iktidarın getirdiği ülke bu.

"Kimsenin can, mal, namus güvenliği yok bugünün Türkiye'sinde"

Bu yıl 'aile yılı' ilan ettiniz. Acıyorum ailelere. İktidara geldiğinizde boşanma sayısı 95 binmiş, 2024'te 187 bin. Siz geldiğinizde 615 bin olan evlenme bu yıl 568 bin. Doğum hızı tarihimizin en düşük seviyesinde. Millet niye çocuk yapmıyor biliyor musunuz; milletin yüzde 65'i Recep Tayyip Erdoğan'a inat çocuk yapmıyor. Gençler evlenmiyor, evlense çocuk yapamıyor. 2025'te düğün yapmanın maliyeti 3 milyona çıkmış. Siz evli çiftlerin nasıl çocuk yapacağıyla uğraşacağınıza, sezaryenle uğraşacağınıza bu çiftlerin nasıl geçinecekleriyle uğraşın. Milletin gündemi, milletin derdi normal doğum değil. Milletin derdi normal beslenme, açlık, yoksulluk. Bunu çözmeye uğraşın.

Bunları çözmek yerine bunlar konuşulmasın diye darbe yapıyorsunuz. 19 Mart darbesiyle ülke ekonomisi daha kötüye gidiyor. Eski ortağınız FETÖ döneminde gizli tanıklar vardı şimdi hem gizli tanık hem yalancı tanık var. Bir de iftiracı tanık yarattınız. FETÖ'nün aklından da betersiniz. Adaleti yok ettiniz. Milletin diplomasına, 200 yıllık tapusuna çöktünüz. Kimsenin can, mal, namus güvenliği yok bugünün Türkiye'sinde. Yarın birinin nikah cüzdanını iptal edersiniz. Eşkıya sizin yanınızda masum kalır."