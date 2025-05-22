TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erhan Usta: "'atatürk'ün Askerleriyiz' Diyen Teğmenleri Bu TSK İhraç Ettikten Sonra Hiç Kimseye Güvenimiz Kalmadı" - Son Dakika
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erhan Usta: "'atatürk'ün Askerleriyiz' Diyen Teğmenleri Bu TSK İhraç Ettikten Sonra Hiç Kimseye Güvenimiz Kalmadı"

22.05.2025 18:47
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TSK'da rütbe bekleme sürelerini düzenleyen madde tartışmalara yol açtı. Maddeye ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, "Bu yetki şu ana kadar hiç kullanılmadı. Anında ihtiyaç olduğunda böyle bir elastikiyet elimizde olsun. 15 Temmuz'dan sonra bu öyle ihtiyaç oldu ki. Bunu bazı rütbelerde kullanmamız gerekir ama kullanmıyoruz. Elimizde bir yetkinin olması TSK'nın hareket yetkisini geliştirir" dedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, "Siz asker olarak bunu savununca iş başka bir boyuta gidiyor. O zaman siz planlama yapamıyorsunuz. Hele hele 'Atatürk'ün askerleriyiz' diyen teğmenleri bu TSK ya da komuta kademesi ihraç ettikten sonra hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Kimse kusura bakmasın" dedi.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TSK'da rütbe bekleme sürelerini düzenleyen madde tartışmalara yol açtı. Maddeye ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, "Bu yetki şu ana kadar hiç kullanılmadı. Anında ihtiyaç olduğunda böyle bir elastikiyet elimizde olsun. 15 Temmuz'dan sonra bu öyle ihtiyaç oldu ki. Bunu bazı rütbelerde kullanmamız gerekir ama kullanmıyoruz. Elimizde bir yetkinin olması TSK'nın hareket yetkisini geliştirir" dedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, "Siz asker olarak bunu savununca iş başka bir boyuta gidiyor. O zaman siz planlama yapamıyorsunuz. Hele hele 'Atatürk'ün askerleriyiz' diyen teğmenleri bu TSK ya da komuta kademesi ihraç ettikten sonra hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Kimse kusura bakmasın" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti, teklifte Cumhurbaşkanına TSK'da disiplinsizlik nedeniyle görevden alma yetkisi veren maddeler yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden çıkarılacağını açıkladı. 3'üncü maddede yer alan ve TSK'da rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilmesini sağlayacak madde ise tartışmalara neden oldu. Muhalefet partileri 3. maddenin de çekilmesini talep etti.

"'Ordu siyasallaşıyor' gibi bir durum söz konusu değil"

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, maddeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bu, terfinin esas ve şartlarını düzenleyen bir madde değil. Terfi bekleme süresini düzenleyen bir madde. Terfi edebilmek için şu anda sicil notunun yüzde 70 ve üzeri olması lazım. Sicil notu yüzde 70 ve üzerinde değilse terfi süresini isterseniz sıfıra düşürün hiçbir şekilde hiçbir subay terfi edemez. Bu sadece terfi bekleme süresini düzenliyor. Asla bir kişiye özel bir düzenleme değil. Teğmen 3 yıl, üsteğmen 6 yıl, binbaşı 5 yıl, albay 5 yıl. Bu süre ihtiyaç olduğunda kullanılır. Şartları sağlayamayanlar yine terfi edemeyecek.

Bu yetki şu ana kadar hiç kullanılmadı. Anında ihtiyaç olduğunda böyle bir elastikiyet elimizde olsun. 15 Temmuz'dan sonra bu öyle ihtiyaç oldu ki. Bunu bazı rütbelerde kullanmamız gerekir ama kullanmıyoruz. Elimizde bir yetkinin olması TSK'nın hareket yetkisini geliştirir. 'Ordu siyasallaşıyor' gibi bir durum söz konusu değil."

"Kimin tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallıyor diye düşünürüm"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise şunları söyledi:

"Kanunla bu uzatmalara ya da kısaltmalara bir sınır koymuş olsanız katılmamakla birlikte yine anlaşılır. Bu yetkiyi verdikten sonra bu sürelerin ne anlamı kalacak? Gerekçesine bakıyoruz; cumhurbaşkanına sınırsız bir yetki isteniyor. Siz planlama yapamıyor musunuz? Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı bu yetkiyi istememiş. TSK yeni kurulmuyor. Bu yetkileri kullanmıyorsa o daha kötü. O zaman kimin tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallıyor diye düşünürüm. Askeriyede her şeyin planlaması muntazam bir şekilde yapılır diye biliyoruz. Bunların planlamasını yapamıyor musunuz? Bu sürelerin değiştirilmesiyle ilgili bir ihtiyaç varsa onu getirseydiniz. Siz asker olarak bunu savununca iş başka bir boyuta gidiyor. O zaman siz planlama yapamıyorsunuz. Hele hele 'Atatürk'ün askerleriyiz' diyen teğmenleri bu TSK ya da komuta kademesi ihraç ettikten sonra hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Kimse kusura bakmasın."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Düşmanın topla tüfekle yapamadığını siz yargı eliyle yaptınız" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise, "Bu ordunun geleneği kafadan uydurulmadı. Belli bir liyakatin oluşması için bu süreler var" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de "Bu yetkiyi şu ana kadar kullanmadınız, anladığım kadarıyla böyle bir ihtiyaç da yok. Bunlar hukuk devletinin belirlilik ve ölçülülük ilkelerine aykırı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erhan Usta: ''atatürk'ün Askerleriyiz' Diyen Teğmenleri Bu TSK İhraç Ettikten Sonra Hiç Kimseye Güvenimiz Kalmadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erhan Usta: "'atatürk'ün Askerleriyiz' Diyen Teğmenleri Bu TSK İhraç Ettikten Sonra Hiç Kimseye Güvenimiz Kalmadı" - Son Dakika
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