TCG Bayraktar, 588 Türk Vatandaşını Kurtardı

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DENİZ Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar Gemisi, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan yaklaşık 588 Türk vatandaşını alarak, Mersin Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine, Beyrut Limanı'nda yüklerin boşaltılmasının ardından siviller alınmaya başlandı. Bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek sivillerin bindirilme işlemi tamamlandı. 966 Türk vatandaşını alan gemiler, Mersin Limanı'na doğru yola çıktı. TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde yolu çıkan TCG Bayraktar 588 kişi ile Mersin Limanına geldi.

TCG Sancaktar'ın ise geri kalan 378 kişi ile saat TCG Gaziantep ve TCG Bandırma'nın refakatinde 23.00 sıralarında Mersin'e ulaşması bekleniyor.

Türk vatandaşlarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal karşıladı.

Türk vatandaşları gemilerden tahliye edilip, gidecekleri memleketlerine uğurlandı.