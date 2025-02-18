TDV Yarıyıl Kampları Başarıyla Tamamlandı

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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 12 ilde 21 farklı merkezdeki 2025 Yarıyıl Kampları, 1774 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın burs desteği sağladığı öğrenciler için düzenlediği Yarıyıl Kampları, başarıyla tamamlandı.

Öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen kamplarda, yurt dışından gelip Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler ile Türk öğrenciler bir araya geldi.

İlahiyat Akademisi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP) ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerindeki 1774 burslu öğrencinin katıldığı kamplar, Ankara, İstanbul, Kastamonu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Konya, Bursa, Antalya, Kayseri ve Sivas'ta yapıldı.

18 Ocak'ta başlayan yüz yüze ve çevrim içi 21 eğitim kampı 6 Şubat'ta sona ererken, bu süre boyunca öğrencilere yönelik mesleki ve akademik eğitimler, kişisel gelişim seminerleri, konferanslar, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Kamplarda, öğrencilerin sanatsal ve kültürel birikimlerinin artırılmasına yönelik etkinlikler, şehir gezileri ve sportif faaliyetler de organize edildi.