Teğmenler Soruşturması... Msb Kaynakları: Ydk Gerekçeli Kararları Bugün Mesai Bitimine Kadar Tamamlanıp Onaya Sunulacak

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Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen 5 teğmen ve idareciler ile ilgili karara ilişkin olarak, "16 Ocak'ta toplanan YDK'nın gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk terörle mücadeleye ilişkin olarak, "Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 278 (Irak 87/ Suriye 191) olmuştur. Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edilmiş, ele geçirilen muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir" bilgisini verdi. Aktürk, 23 Ocak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya başsağlığı diledi.

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 95 şahıs yakalandı"

Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle sınırlarda güvenliğin tesis edildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalanmış, 817 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 415, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 5 bin 947 olmuştur" dedi.

Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 74'üncü yıl dönümünde şehit ve gazileri anan Aktürk, 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla Sadık Ahmet'i de andı.

"Bakanlığımızdan bir heyet, dün Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi"

Suriye'nin uzun yıllar baskı ve zulüm yönetimi altında kaldığı ve halen topraklarının bir kısmının terör örgütleri tarafından işgal edildiğini ifade eden Aktürk, "Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan bir heyet, dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir"

Aktürk, Lübnan'da ateşkesin uzatılmasından duyulan memnuniyeti ifade ederek, ateşkesin uygulanması ve İsrail'in ateşkes kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesinin beklendiğinin altını çizdi. Aktürk devamında, "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze halkının evlerine rahat ve güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. Her fırsatta vurguladığımız gibi bölge istikrarı için ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması şarttır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Sayın Bakanımız, 23 Ocak'ta, Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı'nı ve IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı'nı, 24 Ocak'ta Pakistan'ın Ankara Savunma ve Hava Ataşesi ile Umman'ın Ankara Büyükelçisi'ni, 25 Ocak'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiştir. 27 Ocak'ta Jandarma Genel Komutanımızı ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı ziyaret eden Sayın Bakanımız, dün de Mozambik Büyükelçimizi kabul etmiştir" bilgilerini paylaştı.

"Pirireis denizaltımız ilk defa NATO faaliyetine katıldı"

Tatbikat ve faaliyetlere ilişkin konuşan Aktürk, denizde durumsal farkındalık, denizde terörizmle mücadelenin desteklenmesi ve denizde bölgesel güvenlik kapasite inşasına katkı sağlanması görevlerinin yapıldığı NATO Deniz Muhafızı Odak Harekatı'na TCG Salihreis fırkateyni, TCG Pirireis denizaltı ve bir deniz karakol uçağının katıldığını belirtti. Aktürk, "PİRİREİS denizaltımız ilk defa NATO faaliyetine iştirak etmektedir" dedi.

MSB kaynakları: Ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecek

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ayırma cezasıyla YDK'ya sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkındaki kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "16 Ocak'ta toplanan YDK'nın gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Kaynaklar, Suriye'ye giden MSB heyetiyle ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye Yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir.

Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir."

"40 adet Eurofighter tedariki için İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya iletildi"

F-16 ve Eurofighter tedarikinde son durumun sorulması üzerine MSB kaynakları, şu değerlendirmede bulundu:

"Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimiz ile bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. Kaan, Hürjet, Kızılelma ve Anka-3 gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir."