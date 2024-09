Tekirdağ\'a 116 Yeni Araç Hizmete Girdi

Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan 16 otobüs ve 100 hafif ticari araç törenle hizmet vermeye başladı.

Sahil dolgu alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, yeni katılan araçlarla büyükşehir belediyesince vatandaşlara daha kaliteli hizmet verileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise Tekirdağ'ın tüm ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Belediye başkanı olarak vatandaşlara konforlu hizmet sunmayı amaç edindiğini aktaran Yüceer, "Çocuklarımızdan, gençlerimizi, yaş almış vatandaşlarımızdan her insanımıza dokunmamızın ve Tekirdağ'ın her alanını güçlendirmenin gururu içerisindeyiz. Tekirdağ'ı her köşesine hizmet edecek araçlarımızı filomuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Filomuza kattığımız 116 aracımızla artık daha güçlü, daha hızlı ve etkin çalışacağız."diye konuştu.

Törende, Tekulaş Genel Müdürü İlyas Küçükmidil ve TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından alınan araçlar hizmete başladı.