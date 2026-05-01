Tekirdağ Belediye Başkanı Yüceer, Yeniden Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi

(TEKİRDAĞ) - Trakya Belediyeler Birliği'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yeniden başkanlığa seçildi. Bölgeyi tehdit eden nükleer santral projesine ve derinleşen su krizine dikkat çeken Yüceer, "Sorunlarımız il ya da ilçe sınırı tanımıyor. Birlikte güçlüyüz, birlikte Trakya'yız" dedi.

Trakya Belediyeler Birliği'nin 2026 Yılı Nisan Dönemi Olağan Meclis Toplantısı, Tekirdağ'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Bölge belediyelerinin yönetim organlarının yeniden belirlendiği toplantıda, Candan Yüceer ikinci kez birlik başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Seçimlerin ardından birliğin üye sayısı, Balıkesir Marmara Adalar ve Çanakkale Kepez belediyelerinin katılımıyla 43'e yükseldi.

Nisan Dönemi Meclis Toplantısı öncesinde önceki dönemin son encümen toplantısı yapılırken, ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında birlik yönetim organları yeniden belirlendi. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde birlik başkanlığının yanı sıra meclis birinci ve ikinci başkan vekillikleri, katip üyelikleri, encümen üyeleri ile plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçildi. Yeni dönemde birlik yönetim yapısı şekillenirken, gündemde yer alan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri ve işbirlikleri

Toplantıda ayrıca Trakya Belediyeler Birliği'nin 2025 yılı faaliyet raporu ve kesin hesapları meclisin onayına sunulurken, Trakya Kalkınma Ajansı ile işbirliği yapılmasına yönelik protokol için birlik başkanına yetki verilmesi ve uluslararası işbirliklerine ilişkin adımlar da ele alındı. Türkiye'den Trakya Belediyeler Birliği ile Bulgaristan, Romanya ve Kuzey Makedonya'daki yerel yönetim birlikleri arasında planlanan dört taraflı iş birliği protokolü de gündemde yer aldı.

Üye sayısı 43'e yükseldi

Birliğin büyümesini sürdürdüğü toplantıda yeni üyelikler de dikkat çekti. Daha önce birlikten ayrılan Balıkesir Marmara Adalar Belediyesi yeniden üye olurken, Çanakkale Kepez Belediyesi'nin de katılımıyla üye sayısı 43'e yükseldi.

Sunumlar gerçekleştirildi

Toplantı kapsamında çeşitli sunumlar da gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Erkan Ilgaz, birlik bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, İklim ve Afet Platformu çalışmaları kapsamında afet yönetimine ilişkin mevcut durum ve yapılması gerekenler hakkında değerlendirmeler yaparken, İklim Platformu Başkanı Nilgün Erkmen Göktaş da iklim konusu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Trakya Kalkınma Ajansı uzmanı Berkay Habiboğlu ise Avrupa Birliği fonları ve diğer finansman kaynaklarına ilişkin bilgiler vererek, belediyelerin bu fonlardan yararlanabilmesi için güçlü proje ekiplerinin önemine dikkat çekti. Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin de uluslararası işbirliği perspektifinde dört ülkeyi kapsayan protokol sürecine ilişkin sunum yaptı.

"Trakya'nın meselesi sadece Trakya'nın değil, Türkiye'nin meselesidir"

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Candan Yüceer, Trakya Bölgesi'nin Türkiye açısından önemine değinerek, "Trakya, köklü tarihi, güçlü üretim kültürü ve stratejik konumuyla ülkemizin en kıymetli bölgelerinden biridir. Aynı anda hem sanayiyi hem tarımı hem ticareti taşıyan, üretimiyle, ihracatıyla, ödediği vergilerle Türkiye'ye büyük katma değer sağlayan bir bölgedir. Bu nedenle Trakya'nın meselesi sadece Trakya'nın değil, Türkiye'nin meselesidir" diye konuştu.

Bölgenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Yüceer, "Biz Trakya'ya bir bütün olarak bakıyoruz. Sanayisiyle, tarımıyla, limanlarıyla, üniversiteleriyle Trakya bir bütündür. ve bu bütünlüğü koruyarak, hiçbir alanı ihmal etmeden yol yürümek zorundayız" dedi.

"Nüfus ve ihtiyaçlar çok hızlı büyüyor ancak kaynaklarımız aynı hızda büyümüyor"

Trakya'nın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çeken Yüceer, "Bugün bölgemiz çok ciddi bir baskı altında. Trakya, özellikle Tekirdağ'ımız yoğun bir göç alıyor. Nüfus hızla artıyor, sanayi büyüyor, tüketim artıyor ama kaynaklarımız aynı hızda büyümüyor. En başta da su. Yer altı sularına bağımlılığımız her geçen gün artıyor ve bu durum sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.

Nükleer santral vurgusu

Trakya Bölgesi'nde inşa edilmesi planlanan nükleer santral konusuna da değinen Başkan Yüceer, nükleer santralin bölgeyi felakete sürükleyeceğini ifade ederek, "İşte tam da bu noktada, bölgemizin taşıma kapasitesini zorlayacak adımlara çok dikkat etmek zorundayız. Özellikle nükleer santral gibi su tüketimi, çevresel etkileri ve uzun vadeli riskleri son derece yüksek olan projelerin Trakya'nın gerçekleriyle uyumlu olmadığını açıkça ifade etmek durumundayız. Bu mesele sadece bir enerji meselesi değil; suyun, tarımın, doğanın ve gelecek nesillerimizin meselesidir" dedi.

Başkan Yüceer, bölgenin ortak sorunlarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlar da ortak. İklim krizi, kuraklık, çevre sorunları, ekonomik zorluklar. Bunların hiçbiri il ya da ilçe sınırı tanımıyor. O yüzden bu sorunlara verilecek cevap da ortak olmak zorunda."

"Birlikte güçlüyüz, birlikte Trakya'yız"

Trakya Belediyeler Birliği'nin önemine vurgu yapan Başkan Yüceer, "İşte tam da bu noktada Trakya Belediyeler Birliği'nin varlığı çok kıymetli. Bu birliğin en temel amacı; dayanışmayı kurumsallaştırmak, bilgi ve deneyimi paylaşmak, ortak aklı büyütmektir. Çünkü biz biliyoruz ki; birlikte güçlüyüz, birlikte Trakya'yız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında birlik ruhuna dikkat çeken Yüceer, "Hiçbir belediyemizin kendini yalnız hissetmediği, her birimizin birbirine omuz verdiği bir anlayışı büyütmek zorundayız. Farklılıklarımız olabilir ama bizi bir araya getiren ortak sorumluluğumuzdur, ortak sevdamızdır" dedi.

"Trakya'nın yarını aydınlık olsun"

Başkan Yüceer, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bizim meselemiz; Trakya'nın sesini daha güçlü duyurmak, potansiyelini ortaya çıkarmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. İnanıyorum ki, bu birlik çatısı altında dayanışmamızı büyüterek, ortak aklı güçlendirerek ve birlikte hareket ederek Trakya'nın geleceğini çok daha güçlü şekilde inşa edeceğiz. Bu duygularla bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyor, bundan sonra görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Birliğimiz daim olsun, Trakya'nın yarını aydınlık olsun. Hepinize saygılar sunuyorum."

Toplantı, yeni dönemde görev alacak üyelere başarı dilekleri ve Trakya'nın ortak geleceğine vurgu yapılan mesajlarla sona erdi.