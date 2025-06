Tekirdağ-Dervişoğlu, Şehit öğretmen Neşe'nin kabrini ziyaret etti

Dervişoğlu: Derdimiz millet, milletimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar(2)

Bazı ziyaretler ve partisinin programları için kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde; Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 Ekim 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in kabrini ziyaret etti. Dervişoğlu, kabirlere karanfillere bırakıp dua okudu. Şarköy'de esnaf ziyaretinde bulunan Dervişoğlu, geçtiği Tekirdağ il merkezindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına katıldı.

TRAKYA'DA HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, konuşmasında Trakya'daki hava ve çevre kirliliğini değinerek, "Sorunun çözülmesi adına atılmış doğru bir adım yok. Her şey bazı önemli sorunlar söz konusu olunca birilerinin kulaklarının üstüne yatmasıyla nihayet buluyor. Ama size söz veriyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamento grubuna mensup bütün milletvekili arkadaşlarımız bu bölgede yaşanan çevre ve hava kirliliği ile ilgili bir Tekirdağlı gibi meclis kürsüsünde mücadele edecektir, bundan emin olun. Dert sadece çevre ve hava kirliliği değil, plansızlıktan kaynaklanan sanayiyle tarımın birbirine entegre olmaması nedeniyle doğan birtakım olumsuzluklar bizlerle paylaşıldı. Bu alanda da atılması icap eden adımların sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

'MEMNUN OLAN TEK BİR ÇİFTÇİYE RASTLAMADIM'

Tekirdağ'da çiftçiler ile bir araya geldiğini belirten Dervişoğlu, "'Çiftçilerin dertlerini dinledik, sorunlarını dinledik. Toprağı işlediklerinin karşılıklarını alamadıklarını gözlemledik ki bu sadece Tekirdağ ve Trakya'ya mahsus bir durum değil. Gece, gündüz durmadan, uyumadan dava arkadaşlarımla birlikte Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar gidiyor, sorunları yerinde tespit etmeye gayret sarf ediyoruz. Her yerde muzdarip çiftçilerimiz. Yani eskiden de bunlar olurdu, kuraklık olurdu, don olurdu, birtakım afetlerle karşı karşıya kalınırdı. Ama hep şunu gözlemlerdik, Trakya çiftçisi memnun değilse, Çukurova çiftçisi memnun olurdu örneğin; fındıkçı memnun değilse, fıstıkçı memnun olurdu, kayısıcı memnun değilse, kirazcı memnun ve mutlu olurdu. Bu yıl Türkiye'yi dolaştım, memnun olan bir tek çiftçiye rastlamadım. Alın terinin karşılığını aldığını söyleyen, halinden memnun bir tane çiftçiye rastlamadım. O zaman dedim ki kendi kendime, 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar, doğru bir stratejik planlama yapmadıkları gibi başka bir taraftan baktığınızda da çiftçinin zarar etmesine vesile olabilecek adımları atıyorlar. Girdi maliyetlerini yükseltiyorlar, ürün fiyatlarını düşürüyorlar ve Türkiye'de bir milli güvenlik sorunu olması muhtemel gıda arz güvenliğini bile isteye tehdit altına sürüklüyorlar" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE GÜVENMİYORLAR'

Dervişoğlu, konuşmasının devamında ekonomide Türk lirasının değerinin her geçen gün değer kaybı yaşadığı söyleyerek, "Paramızın satın alma gücü her geçen gün azalıyor. Para bir milletin ekonomisinin bayrağıdır. Dolayısıyla para düşerse, ekonomi ile birlikte o ülkenin bayrağı da düşer. Buna bağlı olarak denilebilir ki, yaşama geçirilen ekonomik uygulamalar, kur, gösterge ve faizle tanımlanabilecek kadar basit bir iş değildir. Ekonomi bir bütündür ve her zaman ifade ettiğimiz gibi ekonominin patronu güvendir. Türkiye'de hüküm süren, hukuksuzluk ve adaletsizlik döneminde maalesef bu ülkenin bir vatandaşı olarak dışarıdan bakıldığında güven telkin eden bir ülke olarak görünmediğine sıklıkla şahit oluyoruz. Türkiye'ye güvenmiyorlar, niye güvenmiyorlar? Çünkü Türkiye'nin başında bulunanlar hukukun üstünlüğünün değil, üstünlüğün hukukunun güçlendirilmesi noktasında adımlar atıyorlar. Onun için Türkiye asıl meselelerini tartışırken her zaman önüne yapay gündem maddeleri de sıklıkla taşınabilen bir ülke konumunda tanımlanıyor. Hukuk yoksa, adalet yoksa, demokrasi yoksa emin olun ki hürriyet, refah, eşitlik, özgürlük bunların temin edilmesi mümkün edilmesi mümkün değildir. Öyleyse hukuku ve adaleti hakim kılmak için çıktığımız yolculukta mutlak suretle zaferle ayrılmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in Fener Rum Patriği Bartholomeos'a İstanbul ve Trakya'nın Yunanistan'a dahil edildiği Helen haritasını hediye etmesine tepki gösteren Dervişoğlu, "Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis,Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyarete gidiyor ve ona bir Helen haritası hediye ediyor. Bu haritada, Trakya ve İstanbul'u Yunan toprağı olarak gösteriyor. Yahu kimler tarafından yönetiliyoruz Allah aşkına ya. Ege'deki adalarımızı Lozan'a rağmen silahlandırdılar ses çıkarmadılar, Yunan Genelkurmay Başkanı Trakya ve İstanbul'u hem de fethin 572'inci yılında Yunan toprağı ilan ediyor, yine ses çıkarmıyorlar. Siz teröristle muhabbette olduğunuz için aslında neye ses çıkaracağınızın farkında bile değilsiniz. Ama ben size söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun iktidarının ses çıkarmadığı bu hadsizliğe Türk milleti asla ve asla sessiz kalmayacaktır diyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,