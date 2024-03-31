81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 992
Açılan Sandık Oranı : % 36,67
Kullanılan Oy : 240.261
Geçerli Oy : 234.045
Katılım Oranı : % 74,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 49,64116.179
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 36,6485.756
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 4,6110.798
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 2,596.067
DİĞER% 2,285.344
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 2,094.881
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,293.021
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,14334
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,13297
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,12267
BTPİLYAS SABANCI% 0,07169
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,07154
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,05120
DPZAFER İNANDILAR% 0,04101
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,04100
TKHCEM SOLMAZ% 0,0496
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,0490
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,0490
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,0482
APİSA IŞIK% 0,0253
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,0246
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 35,55
Katılım Oranı : % 68,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 45,3716.222
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 35,5812.722
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 8,793.141
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 4,271.528
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 1,83655
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,77634
DİĞER% 0,86308
SAADETYUSUF AYDIN% 0,35123
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,2383
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,2382
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,2280
BTPSERAP ÖZER% 0,1242
DPBÜLENT ÖZGER% 0,135
DSPORHAN ERGİN% 0,0726
HÜDA PARKEMAL SAYIN% 0,0518
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0415
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,0415
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,0415
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,0413
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 12,19
Katılım Oranı : % 68,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 45,668.032
AK PARTİHAKAN SUNAL% 39,426.935
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 5,19913
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 4,89860
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 2,03357
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 1,46257
DİĞER% 0,6105
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,1934
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,1629
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,1322
BTPİBRAHİM VURAL% 0,117
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,0713
HKPAHMET ZORBA% 0,036
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,035
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,024
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,012
ABPSUAT BAHARLI% 0,011
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 7,05
Katılım Oranı : % 94,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 38,841.286
CHPRASİM YÜKSEL% 38,541.276
DİĞER% 16,49546
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 2,8795
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 2,5183
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 0,5117
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÖKTEKİN% 0,124
HÜDA PARMAHMUT SÖNMEZ% 0,031
DPHÜSEYİN ÖZEN% 0,031
MİLLETSALER YILMAZ% 0,031
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,031
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 29
Katılım Oranı : % 86,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 52,583.172
AK PARTİOSMAN İNAN% 38,072.297
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 4,46269
DİĞER% 2,74165
SAADETARİF YALÇIN% 0,7344
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,5835
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,4829
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,3320
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,032
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 5
Katılım Oranı : % 77,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 35,281.355
CHPİRFAN MANDALI% 33,171.274
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 20,18775
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 5,31204
DİĞER% 2,2988
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 1,5660
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,7328
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,6525
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,3614
HÜDA PARVEYSİ GÜNGÖR% 0,218
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,218
MİLLETELİF KARATAŞ% 0,052
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 42,5
Katılım Oranı : % 80,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 50,017.722
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 48,257.450
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,66102
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 0,4671
DİĞER% 0,3249
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,1524
SAADETÖZAY DİLBER% 0,058
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,046
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,023
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,012
MİLLETALİ EK% 0,012
HKPBERNA ŞEKERCİOĞLU% 0,011
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,011
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 9,33
Katılım Oranı : % 80,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 28481
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 27,53473
AK PARTİHİKMET ATA% 24,45420
DSPBETÜL SARIKURT% 6,69115
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 4,2573
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 3,8466
DİĞER% 2,7447
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 1,831
MİLLETMUSTAFA YETİMOVA% 0,234
BTPREFİK TÜTER% 0,183
TİPCANKORAY SÖYLEMEZ% 0,173
HÜDA PARHASAN TEKİN% 0,122
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 12,35
Katılım Oranı : % 72,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 57,34945
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 27,67456
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 9,35154
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 2,1235
DİĞER% 1,0918
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,6110
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,437
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,376
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,366
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,244
BTPFATİH HAYDAR CİVELEK% 0,183
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,122
HKPNAZİFE ERDEMCİ% 0,061
HÜDA PARGÜLEMİR KIZILŞAH% 0,061
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 3,03
Katılım Oranı : % 77,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 62,99611
MHPMÜMİN BULUŞ% 21,65210
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 8,2580
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,3723
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 0,838
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 0,828
BTPAHMET MEMİŞ% 0,727
DEVA PARTİSİTARIK ATANSOY% 0,414
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,414
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,313
DPSABRİ KUTLUK% 0,313
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,313
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,212
MİLLETMEHMET ÖZBAYRAK% 0,212
ABPMESUT DEMİRCAN% 0,11
VATAN PARTİSİAYNUR TUTKUN% 0,11
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 13,05
Katılım Oranı : % 80,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 55,88.322
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 33,124.939
DİĞER% 4,23631
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,77562
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 1,12167
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 0,76114
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,6292
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,230
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,1624
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,0710
DPMETİN KORKMAZ% 0,069
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,035
BTPKEMAL İŞCAN% 0,023
HÜDA PAREDİP ALEV% 0,023
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,012
MİLLİ YOLBURAK UMUR% 0,011
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 10,42
Katılım Oranı : % 74,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 40,9838
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 35,97737
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 21,86448
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,296
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,245
BTPİLKAY İZKESEN% 0,245
DPBEKİR PAKOL% 0,153
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,153
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,12
MİLLETSAMET KARATAŞ% 0,12

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
    21:06 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.

  • Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde
    21:06 Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.

  • Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde
    21:06 Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    21:06 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.

  • Hatay'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor
    21:06 Hatay'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor

    ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.

  • Midyat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayı ile sandık görevlisi arasında tartışma
    21:06 Midyat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayı ile sandık görevlisi arasında tartışma

    Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.

  • İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz
    21:05 İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.

  • Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek önde
    21:05 Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada
    21:05 Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada

    Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.


18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 21:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement