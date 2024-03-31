TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|992
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,67
|Kullanılan Oy
|:
|240.261
|Geçerli Oy
|:
|234.045
|Katılım Oranı
|:
|% 74,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 49,64
|116.179
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 36,64
|85.756
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 4,61
|10.798
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 2,59
|6.067
|DİĞER
|% 2,28
|5.344
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 2,09
|4.881
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 1,29
|3.021
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,14
|334
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,13
|297
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,12
|267
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,07
|169
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,07
|154
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,05
|120
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,04
|101
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,04
|100
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,04
|96
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,04
|90
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,04
|90
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,04
|82
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,02
|53
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,02
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,55
|Katılım Oranı
|:
|% 68,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 45,37
|16.222
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 35,58
|12.722
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 8,79
|3.141
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 4,27
|1.528
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 1,83
|655
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 1,77
|634
|DİĞER
|% 0,86
|308
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,35
|123
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,23
|83
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,23
|82
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,22
|80
|BTP
|SERAP ÖZER
|% 0,12
|42
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,1
|35
|DSP
|ORHAN ERGİN
|% 0,07
|26
|HÜDA PAR
|KEMAL SAYIN
|% 0,05
|18
|MİLLET
|ALPTEKİN SOFU
|% 0,04
|15
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,04
|15
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILDIZ
|% 0,04
|15
|TİP
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|% 0,04
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,19
|Katılım Oranı
|:
|% 68,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 45,66
|8.032
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 39,42
|6.935
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 5,19
|913
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 4,89
|860
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 2,03
|357
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 1,46
|257
|DİĞER
|% 0,6
|105
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,19
|34
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,16
|29
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,13
|22
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,1
|17
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,07
|13
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,03
|6
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,03
|5
|BAĞIMSIZ
|METİN ALGÜL
|% 0,02
|4
|MİLLET
|ALİ SELMAN KOÇAK
|% 0,01
|2
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,05
|Katılım Oranı
|:
|% 94,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 38,84
|1.286
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 38,54
|1.276
|DİĞER
|% 16,49
|546
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 2,87
|95
|DEM PARTİ
|AYLA EROĞLU
|% 2,51
|83
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 0,51
|17
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÖKTEKİN
|% 0,12
|4
|HÜDA PAR
|MAHMUT SÖNMEZ
|% 0,03
|1
|DP
|HÜSEYİN ÖZEN
|% 0,03
|1
|MİLLET
|SALER YILMAZ
|% 0,03
|1
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29
|Katılım Oranı
|:
|% 86,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 52,58
|3.172
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 38,07
|2.297
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 4,46
|269
|DİĞER
|% 2,74
|165
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 0,73
|44
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 0,58
|35
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 0,48
|29
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 0,33
|20
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5
|Katılım Oranı
|:
|% 77,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 35,28
|1.355
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 33,17
|1.274
|YENİDEN REFAH
|SALİH BEZGİN
|% 20,18
|775
|İYİ PARTİ
|GÜRKAN MANDALI
|% 5,31
|204
|DİĞER
|% 2,29
|88
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|% 1,56
|60
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH BUZ
|% 0,73
|28
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH DİLER
|% 0,65
|25
|BTP
|MAHMUT KILIÇCI
|% 0,36
|14
|HÜDA PAR
|VEYSİ GÜNGÖR
|% 0,21
|8
|DP
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|% 0,21
|8
|MİLLET
|ELİF KARATAŞ
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,5
|Katılım Oranı
|:
|% 80,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 50,01
|7.722
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 48,25
|7.450
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 0,66
|102
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 0,46
|71
|DİĞER
|% 0,32
|49
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,15
|24
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,05
|8
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,04
|6
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,02
|3
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,01
|2
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,01
|2
|HKP
|BERNA ŞEKERCİOĞLU
|% 0,01
|1
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,33
|Katılım Oranı
|:
|% 80,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 28
|481
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 27,53
|473
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 24,45
|420
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 6,69
|115
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 4,25
|73
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 3,84
|66
|DİĞER
|% 2,74
|47
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 1,8
|31
|MİLLET
|MUSTAFA YETİMOVA
|% 0,23
|4
|BTP
|REFİK TÜTER
|% 0,18
|3
|TİP
|CANKORAY SÖYLEMEZ
|% 0,17
|3
|HÜDA PAR
|HASAN TEKİN
|% 0,12
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,35
|Katılım Oranı
|:
|% 72,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 57,34
|945
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 27,67
|456
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 9,35
|154
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 2,12
|35
|DİĞER
|% 1,09
|18
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,61
|10
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,43
|7
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,37
|6
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,36
|6
|DSP
|İBRAHİM VERGİLİ
|% 0,24
|4
|BTP
|FATİH HAYDAR CİVELEK
|% 0,18
|3
|MİLLET
|MEHMET BİROL KAKI
|% 0,12
|2
|HKP
|NAZİFE ERDEMCİ
|% 0,06
|1
|HÜDA PAR
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,03
|Katılım Oranı
|:
|% 77,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 62,99
|611
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 21,65
|210
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 8,25
|80
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,37
|23
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 0,83
|8
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 0,82
|8
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,72
|7
|DEVA PARTİSİ
|TARIK ATANSOY
|% 0,41
|4
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,41
|4
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,31
|3
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,31
|3
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,31
|3
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,21
|2
|MİLLET
|MEHMET ÖZBAYRAK
|% 0,21
|2
|ABP
|MESUT DEMİRCAN
|% 0,1
|1
|VATAN PARTİSİ
|AYNUR TUTKUN
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,05
|Katılım Oranı
|:
|% 80,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 55,8
|8.322
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 33,12
|4.939
|DİĞER
|% 4,23
|631
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,77
|562
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 1,12
|167
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 0,76
|114
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,62
|92
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,2
|30
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,16
|24
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,07
|10
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,06
|9
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,03
|5
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,02
|3
|HÜDA PAR
|EDİP ALEV
|% 0,02
|3
|MİLLET
|OYA KARACAOĞLU
|% 0,01
|2
|MİLLİ YOL
|BURAK UMUR
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,42
|Katılım Oranı
|:
|% 74,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 40,9
|838
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 35,97
|737
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 21,86
|448
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 0,29
|6
|ZAFER PARTİSİ
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|% 0,24
|5
|BTP
|İLKAY İZKESEN
|% 0,24
|5
|DP
|BEKİR PAKOL
|% 0,15
|3
|DEVA PARTİSİ
|BERFU VARDAR
|% 0,15
|3
|YENİDEN REFAH
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|% 0,1
|2
|MİLLET
|SAMET KARATAŞ
|% 0,1
|2
Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
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