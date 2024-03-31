TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|1.058
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,11
|Kullanılan Oy
|:
|256.847
|Geçerli Oy
|:
|250.244
|Katılım Oranı
|:
|% 74,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 49,35
|123.507
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 36,71
|91.868
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 4,47
|11.185
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 2,61
|6.520
|DİĞER
|% 2,44
|6.102
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 2,28
|5.701
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 1,28
|3.214
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,14
|352
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,12
|308
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,11
|269
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,08
|197
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,07
|179
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,05
|128
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,05
|114
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,04
|103
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,04
|101
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,04
|98
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,04
|97
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,04
|92
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,02
|61
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,02
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 49,08
|Katılım Oranı
|:
|% 67,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 45,47
|22.331
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 35,35
|17.360
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 9,17
|4.505
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 4,07
|2.000
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 1,85
|908
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 1,61
|791
|DİĞER
|% 1,03
|505
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,32
|159
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,3
|146
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,18
|88
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,17
|83
|DSP
|ORHAN ERGİN
|% 0,15
|74
|BTP
|SERAP ÖZER
|% 0,08
|42
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,07
|35
|TİP
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|% 0,04
|19
|HÜDA PAR
|KEMAL SAYIN
|% 0,04
|18
|MİLLET
|ALPTEKİN SOFU
|% 0,03
|15
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,03
|15
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILDIZ
|% 0,03
|15
|BAĞIMSIZ
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,43
|Katılım Oranı
|:
|% 68,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 46,83
|9.129
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 38,23
|7.453
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 5,18
|1.010
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 4,77
|929
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 1,95
|381
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 1,6
|311
|DİĞER
|% 0,54
|106
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,22
|42
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,22
|42
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,13
|25
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,13
|25
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,1
|20
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,03
|6
|BAĞIMSIZ
|METİN ALGÜL
|% 0,03
|6
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,03
|5
|MİLLET
|ALİ SELMAN KOÇAK
|% 0,01
|2
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,90
|Katılım Oranı
|:
|% 96,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 38,03
|2.041
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 36,78
|1.974
|DİĞER
|% 19,96
|1.071
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 2,66
|143
|DEM PARTİ
|AYLA EROĞLU
|% 1,73
|93
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 0,61
|33
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÖKTEKİN
|% 0,07
|4
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,06
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ALTEKİN
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|MAHMUT SÖNMEZ
|% 0,02
|1
|DP
|HÜSEYİN ÖZEN
|% 0,02
|1
|MİLLET
|SALER YILMAZ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36
|Katılım Oranı
|:
|% 89,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 50,67
|4.028
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 37,18
|2.955
|DİĞER
|% 6,06
|482
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 4,3
|342
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 0,59
|47
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 0,55
|44
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 0,37
|29
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 0,25
|20
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,33
|Katılım Oranı
|:
|% 76,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 35,88
|2.490
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 32,78
|2.275
|YENİDEN REFAH
|SALİH BEZGİN
|% 21,07
|1.462
|İYİ PARTİ
|GÜRKAN MANDALI
|% 4,94
|343
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|% 1,54
|107
|DİĞER
|% 1,3
|90
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH BUZ
|% 0,88
|61
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH DİLER
|% 0,79
|55
|BTP
|MAHMUT KILIÇCI
|% 0,29
|20
|DP
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|% 0,26
|18
|HÜDA PAR
|VEYSİ GÜNGÖR
|% 0,17
|12
|MİLLET
|ELİF KARATAŞ
|% 0,1
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,13
|Katılım Oranı
|:
|% 80,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 49,72
|8.632
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 48,88
|8.486
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 0,5
|88
|DİĞER
|% 0,29
|50
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,2
|35
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 0,17
|29
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,07
|12
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,05
|9
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,05
|9
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,02
|4
|HKP
|BERNA ŞEKERCİOĞLU
|% 0,02
|3
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,02
|3
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,33
|Katılım Oranı
|:
|% 80,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 28
|481
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 27,53
|473
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 24,45
|420
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 6,69
|115
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 4,25
|73
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 3,84
|66
|DİĞER
|% 2,74
|47
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 1,8
|31
|MİLLET
|MUSTAFA YETİMOVA
|% 0,23
|4
|BTP
|REFİK TÜTER
|% 0,18
|3
|TİP
|CANKORAY SÖYLEMEZ
|% 0,17
|3
|HÜDA PAR
|HASAN TEKİN
|% 0,12
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,35
|Katılım Oranı
|:
|% 72,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 57,34
|945
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 27,67
|456
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 9,35
|154
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 2,12
|35
|DİĞER
|% 1,09
|18
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,61
|10
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,43
|7
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,37
|6
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,36
|6
|DSP
|İBRAHİM VERGİLİ
|% 0,24
|4
|BTP
|FATİH HAYDAR CİVELEK
|% 0,18
|3
|MİLLET
|MEHMET BİROL KAKI
|% 0,12
|2
|HKP
|NAZİFE ERDEMCİ
|% 0,06
|1
|HÜDA PAR
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,55
|Katılım Oranı
|:
|% 79,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 65,58
|844
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 20,12
|259
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 8,39
|108
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,18
|28
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 0,62
|8
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 0,62
|8
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,54
|7
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,39
|5
|DEVA PARTİSİ
|TARIK ATANSOY
|% 0,31
|4
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,31
|4
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,23
|3
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,23
|3
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,16
|2
|MİLLET
|MEHMET ÖZBAYRAK
|% 0,16
|2
|ABP
|MESUT DEMİRCAN
|% 0,08
|1
|VATAN PARTİSİ
|AYNUR TUTKUN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,40
|Katılım Oranı
|:
|% 80,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 55,58
|9.186
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 33,58
|5.550
|DİĞER
|% 4,1
|677
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,77
|623
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 1,09
|180
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 0,7
|115
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,65
|107
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,18
|30
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,14
|24
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,06
|10
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,05
|9
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,03
|5
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,02
|3
|HÜDA PAR
|EDİP ALEV
|% 0,02
|3
|MİLLET
|OYA KARACAOĞLU
|% 0,02
|3
|MİLLİ YOL
|BURAK UMUR
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 73,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 40,43
|1.424
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 36,68
|1.292
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 21,58
|760
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 0,29
|10
|ZAFER PARTİSİ
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|% 0,28
|10
|BTP
|İLKAY İZKESEN
|% 0,23
|8
|DP
|BEKİR PAKOL
|% 0,14
|5
|YENİDEN REFAH
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|% 0,11
|4
|DEVA PARTİSİ
|BERFU VARDAR
|% 0,11
|4
|MİLLET
|SAMET KARATAŞ
|% 0,09
|3
|HÜDA PAR
|CÜNDULLAH EROL
|% 0,06
|2
Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 22.08 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.85 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.
AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, 'Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum' dedi.
Denizli'de saat 21.53 itibarıyla CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?