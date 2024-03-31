TEKİRDAĞ SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 1.058
Açılan Sandık Oranı : % 39,11
Kullanılan Oy : 256.847
Geçerli Oy : 250.244
Katılım Oranı : % 74,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 49,35123.507
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 36,7191.868
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 4,4711.185
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 2,616.520
DİĞER% 2,446.102
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 2,285.701
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,283.214
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,14352
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,12308
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,11269
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,08197
BTPİLYAS SABANCI% 0,07179
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,05128
DPZAFER İNANDILAR% 0,05114
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,04103
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,04101
TKHCEM SOLMAZ% 0,0498
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,0497
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,0492
APİSA IŞIK% 0,0261
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,0248
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 49,08
Katılım Oranı : % 67,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 45,4722.331
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 35,3517.360
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 9,174.505
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 4,072.000
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 1,85908
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,61791
DİĞER% 1,03505
SAADETYUSUF AYDIN% 0,32159
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,3146
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,1888
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,1783
DSPORHAN ERGİN% 0,1574
BTPSERAP ÖZER% 0,0842
DPBÜLENT ÖZGER% 0,0735
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,0419
HÜDA PARKEMAL SAYIN% 0,0418
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0315
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,0315
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,0315
BAĞIMSIZERDAL ÖZTÜRK% 0,015
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 13,43
Katılım Oranı : % 68,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 46,839.129
AK PARTİHAKAN SUNAL% 38,237.453
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 5,181.010
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 4,77929
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 1,95381
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 1,6311
DİĞER% 0,54106
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,2242
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,2242
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,1325
BTPİBRAHİM VURAL% 0,1325
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,120
HKPAHMET ZORBA% 0,036
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,036
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,035
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,012
ABPSUAT BAHARLI% 01
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 10,90
Katılım Oranı : % 96,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 38,032.041
CHPRASİM YÜKSEL% 36,781.974
DİĞER% 19,961.071
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 2,66143
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 1,7393
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 0,6133
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÖKTEKİN% 0,074
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,063
BÜYÜK BİRLİKAHMET ALTEKİN% 0,042
HÜDA PARMAHMUT SÖNMEZ% 0,021
DPHÜSEYİN ÖZEN% 0,021
MİLLETSALER YILMAZ% 0,021
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 36
Katılım Oranı : % 89,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 50,674.028
AK PARTİOSMAN İNAN% 37,182.955
DİĞER% 6,06482
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 4,3342
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,5947
SAADETARİF YALÇIN% 0,5544
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,3729
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,2520
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,032
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 9,33
Katılım Oranı : % 76,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 35,882.490
CHPİRFAN MANDALI% 32,782.275
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 21,071.462
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 4,94343
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 1,54107
DİĞER% 1,390
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,8861
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,7955
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,2920
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,2618
HÜDA PARVEYSİ GÜNGÖR% 0,1712
MİLLETELİF KARATAŞ% 0,17
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 48,13
Katılım Oranı : % 80,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 49,728.632
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 48,888.486
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 0,588
DİĞER% 0,2950
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,235
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,1729
SAADETÖZAY DİLBER% 0,0712
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,059
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,059
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,024
HKPBERNA ŞEKERCİOĞLU% 0,023
MİLLETALİ EK% 0,023
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,012
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 9,33
Katılım Oranı : % 80,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 28481
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 27,53473
AK PARTİHİKMET ATA% 24,45420
DSPBETÜL SARIKURT% 6,69115
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 4,2573
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 3,8466
DİĞER% 2,7447
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 1,831
MİLLETMUSTAFA YETİMOVA% 0,234
BTPREFİK TÜTER% 0,183
TİPCANKORAY SÖYLEMEZ% 0,173
HÜDA PARHASAN TEKİN% 0,122
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 12,35
Katılım Oranı : % 72,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 57,34945
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 27,67456
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 9,35154
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 2,1235
DİĞER% 1,0918
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,6110
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,437
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,376
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,366
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,244
BTPFATİH HAYDAR CİVELEK% 0,183
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,122
HKPNAZİFE ERDEMCİ% 0,061
HÜDA PARGÜLEMİR KIZILŞAH% 0,061
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 79,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 65,58844
MHPMÜMİN BULUŞ% 20,12259
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 8,39108
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,1828
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 0,628
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 0,628
BTPAHMET MEMİŞ% 0,547
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,395
DEVA PARTİSİTARIK ATANSOY% 0,314
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,314
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,233
DPSABRİ KUTLUK% 0,233
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,162
MİLLETMEHMET ÖZBAYRAK% 0,162
ABPMESUT DEMİRCAN% 0,081
VATAN PARTİSİAYNUR TUTKUN% 0,081
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 14,40
Katılım Oranı : % 80,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 55,589.186
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 33,585.550
DİĞER% 4,1677
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,77623
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 1,09180
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 0,7115
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,65107
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,1830
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,1424
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,0610
DPMETİN KORKMAZ% 0,059
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,035
BTPKEMAL İŞCAN% 0,023
HÜDA PAREDİP ALEV% 0,023
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,023
MİLLİ YOLBURAK UMUR% 0,011
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 73,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 40,431.424
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 36,681.292
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 21,58760
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,2910
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,2810
BTPİLKAY İZKESEN% 0,238
DPBEKİR PAKOL% 0,145
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,114
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,114
MİLLETSAMET KARATAŞ% 0,093
HÜDA PARCÜNDULLAH EROL% 0,062

Kaynak: AA

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