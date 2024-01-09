 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ ve Keşan'da Fırtına ve Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ ve Keşan'da Fırtına ve Kar Yağışı Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu ve Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde hafif kar yağışı başladı. Aynı şekilde Edirne'nin Keşan ilçesinde de kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Trafikte güçlük yaşanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına başladı.

09.01.2024 - 11:46,  Güncelleme: 12:06
Abone Ol

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili Tekirdağ'ın bazı kesimleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde ise kar yağışı başladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel İlçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 kmsaat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Uyarının ardından Trakya Bölgesi'nde hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşandı. Hava sıcaklığın Kırklareli'de eksi 4, Edirne eksi 3 ve Tekirdağ'da ise eksi 1 dereceye düştü. Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu, yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı başladı. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Fırtına nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçılar denize açılamadı. Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Bazı yerler beyaza bürünürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bölgede kar yağışı Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü Keşan'da kar tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

Tekirdağ ve Keşan\'da Fırtına ve Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Marmara Bölgesi, Fırtına, Keşan, Balıkçılık, Hava Durumu, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ ve Keşan'da Fırtına ve Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ ve Keşan'da Fırtına ve Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement