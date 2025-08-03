TEKNOFEST Kuşağı Teknolojide Çığır Açıyor - Son Dakika
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TEKNOFEST Kuşağı Teknolojide Çığır Açıyor

TEKNOFEST Kuşağı Teknolojide Çığır Açıyor
03.08.2025 18:49
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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının yüksek teknoloji ile dünyayı yeniden inşa edeceğini vurguladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST kuşağı, dünyaya damgasını vuracak yüksek teknoloji işlere imza atmasıyla ve milletimizin desteğiyle, ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda bir adım daha öteye gidecek. Bu teknolojiler tüm dost ve kardeş coğrafyaları bir anlamda aydınlatacak. Dünyayı yıkıldığı yerden, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, yani sizler yeniden inşa edeceksiniz" dedi.

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2'nci etap yarışmaları, ikinci günde de sıralama uçuşlarının yapılmasıyla devam etti. TEKNOFEST KKTC'de gerçekleşen ilk etabı başarıyla tamamlayan 13 farklı ilden 21 yarışmacı mücadele etti. Yarışlar yalnızca analog video iletim sistemiyle gerçekleştirilirken yarışmacılar hız, zamanlama, çeviklik ve engel geçiş başarısıyla değerlendirildi. Eleme usulüyle ilerleyen yarışmanın sonunda dereceye giren pilotlar hem para ödülünün sahibi oldu hem de uluslararası prestije sahip World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Etap sonunda birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilirken, ayrıca yarışmacılara teknik destek amacıyla her katılımcıya bir set motor da temin edildi.

'BARBAROS HAYRETTİN'İN TORUNLARI DAMGASINI VURACAK'

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2'nci etap yarışmalarının 2'nci gününe TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) bu yıl muhteşem coşkusuyla başladığını söyleyerek, şampiyonanın ilk etabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldığını hatırlatan Bayraktar, şunları söyledi:

"17-21 Eylül'de neredeyiz? Herkesi İstanbul'a bekliyoruz. Ondan önce bir sürprizimiz daha olacak. 30 Ağustos'ta neredeyiz? TEKNOFEST Mavi Vatan'da, İstanbul Tersanesi'nde, inşallah Mavi Vatan'ın kahramanlarıyla, Barbaros Hayrettin'in torunlarıyla ve yüksek teknolojiyle damgasını vuracak, Mavi Vatan'da hür ve bağımsız olmamızı sağlayacak eserleriyle gençlerimizin yarışmalarına tanıklık edeceğiz. TCG Anadolu orada olacak. Kızılelmamız, TCG Anadolu'nun üzerinde olacak. Bunun yanında Bayraktar TB3 orada olacak. Milli fırkateynlerimiz olacak. Hatta bir de büyük sürprizimiz olacak. Yine aynı şekilde tüm Yalova'yı TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz."

Türkiye'nin her yerinden gelerek, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda yarışan yarışmacıları tebrik eden Bayraktar, "Onların bir kısmı kendi dronlarını da yaptılar. Hatta bu teknolojiye bir anlamda ilave yeniliklerle geldiler. Zorlu bir şekilde, zorlu bir parkurda yarıştılar kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

'DÜNYAYI YIKILDIĞI YERDEN SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ'

Yarışmanın paydaşı olan STM'yi de ilk yıldan itibaren gösterdiği gayretten dolayı tebrik eden Bayraktar, "İnşallah sizlerin gayreti ve coşkusuyla, TEKNOFEST kuşağı dünyaya damgasını vuracak, yüksek teknoloji işlere imza atmasıyla ve milletimizin desteğiyle, ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda bir adım daha öteye gidecek. Bu teknolojiler tüm dost ve kardeş coğrafyaları bir anlamda aydınlatacak. Dünyayı yıkıldığı yerden, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, yani sizler yeniden inşa edeceksiniz. Sizlerle yol arkadaşı olduğum için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. İnşallah sizlerle medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının doğrulttuğu dünyada, o güzel dünyada yeniden buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın" ifadelerini kullandı.

'KENDİ DRONLARINI TASARLAYIP YARIŞTILAR'

Programda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bayraktar, TEKNOFEST ikliminin gelmeye başladığını kaydederek, muhteşem bir coşkuyla şampiyonlara ödüllerini verdiklerini söyledi. Bayraktar, "Daha bu birinci etap. Dünya Şampiyonası da var. Hatta buradaki yarışmaya katılan kardeşlerimiz kendi dronlarını da tasarlayıp yarıştılar" dedi.

Gençlerin, teknolojinin her kolunda eserler geliştirdiğini belirten Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi de dünyada iletişimde çok önemli olan, ülkelerin neredeyse varlık meselesi haline gelmiş sosyal medyayı da geliştirdiler. Şimdi mesela burada gösterdikleri başarıyı oradan paylaşacaklar. Hatta etkileşimlerimizi oradan yapacağız" diye konuştu.

'ESERLERİNİ DOST VE GÖNÜLLÜ COĞRAFYAMIZ İÇİN GELİŞTİRECEKLER'

TEKNOFEST kuşağının 2018 yılından beri büyük bir coşkuyla, büyük bir şarj istasyonu gibi, büyük bir dip dalgası gibi geldiğini ifade eden ve bu yıl 1,2 milyona yakın yarışma başvurusu olduğunu hatırlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dost, kardeş coğrafyalara dahi taşmaya başladı. 56 farklı alanda yarışmamız var. Teknolojinin her kolunda, sadece savunma sanayinde değil, hatta artık savunma sanayi çok ufak bir kısmını oluşturuyor. Kanserin tedavisinden yapay zekaya, insanlık yararına teknolojilerden robotaksilere, enerji teknolojilerine, roket yarışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede büyük bir coşkuyla ve ilgiyle TEKNOFEST yarışmaları devam ediyor. Genç kardeşlerimiz on binlerce takım kurdu. Sadece takım kurmakla kalmıyorlar. Sonrasında kendi girişimlerini kuruyorlar. Next Sosyal bunlardan bir tanesi. Dünyaya damgasını vuracak. Aynen SİHA'larımızda olduğu gibi. Bir yandan bizi bağımsız kılarken, bir yandan da müreffeh olmamızı sağlayacak. Eserleri geliştirecekler. Sadece Türkiye için değil, tüm dost ve gönüllü coğrafyalarımız için bunu yapacaklar. Ben teknolojinin şampiyonlarına, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten şükranlarımı iletiyorum."

Kaynak: DHA

Selçuk Bayraktar, Teknofest, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST Kuşağı Teknolojide Çığır Açıyor - Son Dakika

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