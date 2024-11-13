Termal Dolandırıcılık Davası: 38 Sanığa 936 Yıl İstemli

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Yalova'nın Termal ilçesindeki bir termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen 10'u tutuklu 38 sanık hakkında dava açıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca 10'u tutuklu 38 sanığa yönelik "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 602 sayfalık iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların anketörler, sosyal paylaşım siteleri ve çeşitli yollarla ulaştıkları mağdurları, "ücretsiz tatil kazandıkları" vaadiyle kandırarak otele getirdikleri ve devre mülk adı altında mağdurlara satış yaptıkları belirtildi.

Mağdurların, satın aldığını düşündükleri devre mülkten faydalanmak istediklerinde farklı bahaneler ile "Kırmızı dönem" gibi üst satışlar yapılması gerektiği söylenerek yeniden dolandırıldıkları aktarılan iddianamede, ayrıca bazı çalışanların müşteri dataları ile şirketten ayrıldıktan sonra kendi kurdukları yeni paravan şirketlerle bu kişileri içine düştükleri durumdan kurtaracakları vaadiyle tekrar dolandırdıkları vurgulandı.

Sanıkların para hareketleri MASAK raporunda

İddianamede, suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen tutuklu sanık Orhan K'nin paravan şirketleri kullanarak kendisini mesuliyetin dışında tutmaya çalıştığı, Termal İlçe Tapu Müdürlüğü verilerine göre 37 bin 899 malikin olduğu parsellerde kurulan 87 bağımsız bölümün devre mülk olmadığı, tapuda hisselere bölünerek bu kişilere satıldığı ifade edildi.

Devremülklerin, bir yıldaki 52 hafta baz alınarak birer hafta olmak kaydıyla verildiğinde dahi 87 bağımsız bölümün 4 bin 524 kişiye satılması gerekirken bu sayının 37 bin 899 kişi olduğuna dikkati çekilen iddianamede, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınan raporda ise iki paravan şirkete ait ticari defterlere gerçekte olmayan ticari faaliyetlerin varmış gibi gösterildiği bilgisi kaydedildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile sanıklara ait yüklü miktardaki banka hesap makbuzlarının yer aldığı iddianamede, örgütün sözde yönetici kadrosunda olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu tutuklu sanık Yusuf A'nın tapu memuru Fatih Ç'ye işlerin hızlı ilerlemesi için rüşvet verdiği aktarıldı.

İddianamede, örgütün tapu işlemlerinden sorumlu sözde yöneticisi Havva K'nin bilgisi dahilinde tapu memuruna 2018-2024 yıllarında toplam 462 bin 800 lira transfer eden Yusuf A'ya, Orhan K'nin telefon görüşmesinde "Dayı bu Fatih'i sıkıştırman gerekiyormuş. 20 tane tapu vereceğiz bu hafta. 40 tane çıkarsın 20 taneyi bu hafta mutlaka verelim ki para alacağım şantiye için." dediği telefon kayıtları da yer aldı.

İddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri belirlenen 38 sanık için 936'şar yıl, ayrıca Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında da ek olarak "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istendi.

Yalova merkezli 6 ildeki operasyonlar

Termal ilçesindeki bir termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir kişiyi yakalamıştı.

Suç örgütünün elebaşı Orhan K. ile sözde yöneticilerinin aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yapılan itirazlar sonrası 4 kişi tahliye edilmişti.