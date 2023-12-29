Termal Tesisler, Yılbaşı Tatilinde Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye'nin önemli termal kaynaklarına ev sahipliği yapan, dört mevsim tercih edilen Güney Marmara'daki Yalova ve Balıkesir ile İç Ege'de yer alan Kütahya'da hizmet veren tesisler, hafta sonu ile birleşince 3 güne uzayan yılbaşı tatilini hareketli geçirecek.

Yalova'ya 12 kilometre uzaklıkta bulunan Termal ilçesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmelerde hafta sonu ve yılbaşı rezervasyonları doldu.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, 3 bin 600 dönüm alanda kurulu tesisin Bursa, İstanbul ve Kocaeli'ye yakınlığı nedeniyle günübirlik ziyaretçi ve konaklama sayılarında her dönem yoğunluk olduğunu söyledi.

Hamamlar, termal havuzlar ve otellerden oluşan tesiste hazırlıkları tamamladıklarını, hafta sonu ve yılbaşında yüzde 100 dolulukla hizmet vereceklerini belirten Gürbüzoğlu, "Hafta sonları zaten büyük bir ilgi vardı. Şimdi yılbaşının da etkisiyle hafta başından itibaren otelimiz doldu. Genelde cuma gününden gelen misafirlerimizin pazar günleri çıkışları oluyordu ama yılbaşının pazar akşamına denk gelmesi ve pazartesi gününün de tatil olmasıyla insanlar 4 günlük tatil yapabilme imkanına kavuştu. O yüzden de daha çok tercih ettiler." diye konuştu.

Kaynaktan 62 derece sıcaklıkta çıkan suyu, soğutma kulelerinde 34-35 dereceye düşürüp havuzlara aktardıklarını anlatan Gürbüzoğlu, 1911 yılında Roma'da düzenlenen şifalı sular yarışmasında tesise verilen madalyayı otelin lobisinde sergilediklerini ifade etti.

Bursa'dan gelen ziyaretçilerden Necmiye Uyanık, Termal'i çok beğendiğini, yıllardır tatilleri için bu tesisi tercih ettiklerini, yılbaşı tatilini hafta başından itibaren başlattıklarını aktardı.

Batman'dan arkadaşlarıyla gelen Şehmus Kır da 10 günlük tatil için Termal'i tercih ettikleri bilgisini vererek, "1600 kilometre uzaktan geldik. Sıcak su, kapalı havuz, hamam var. Çok beğendik." dedi.

Termal kaynakları ve trekking yollarıyla "doğal şehir" Sındırgı

Balıkesir'in Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde gerek belediyelere gerekse özel kuruluşlara ait termal tesislerde de hafta sonu öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "doğal şehir" olarak tanınan ilçenin, biri Emendere, diğeri Hisaralan mevkisinde iki jeotermal kaynağa sahip olduğunu dile getirdi.

Bu kaynağın, ilçede 5 bin konutun ısıtılmasında da kullanıldığını ifade eden Yavaş, şunları anlattı:

"İlçemizde bulunan termal tesisler özellikle yılın 12 ayı boyunca turist çekmektedir. Deniz turizminin aksine, sınırlı bölgelerde 12 ay boyunca turistlerin ilçeyi ziyaret etmeleri, burada yıl boyu ekonomik bir canlılık sağlamaktadır. Şu anda ilçede 5 adet nitelikli otel bulunmakta olup, termal otellerde yüzde 87 doluluk oranına ulaşılmış durumdadır. Önümüzdeki 3 günlük yılbaşı tatili için ise rezervasyonlar neredeyse tamamen dolmuş durumda. İnsanlar sadece otelde kalmakla kalmayıp pazar yerine gitmek, doğal ürünleri almak, meydanlarda sosyalleşmek ve çeşitli doğa aktivitelerine katılmak istiyorlar. Sındırgı da doğal ürünlere kolayca ulaşma şansı sunan bir merkezdir. Bu bölgede aynı zamanda açık hava aktiviteleri, trekking yolları ve spor imkanları da bulunmaktadır. Her mevsimi farklı güzelliklere sahip olan ilçemize doğal şehir atmosferiyle herkesi bekliyoruz."

İç Ege'de 2 bin 500 yatak kapasitesiyle termal turizme katkı sağlıyorlar

Kütahya kent merkezine yakın Yoncalı ve Ilıca kaplıcalarının yanı sıra termal su kaynaklarına sahip Simav, Gediz, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerindeki toplam 2 bin 500 yatak kapasiteli turizm işletmelerinde yılbaşı tatili dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Kütahya-Tavşanlı kara yolu yakınında 42 derece sıcaklığa ulaşan suya sahip Yoncalı Kaplıcaları'ndaki özel bir tesisin müdürü Ümit Efe, hafta sonu ve yılbaşı tatilinde yüzde 100'e yaklaşan dolulukla hizmet vereceklerini belirtti.

Hisarcık ilçesinde belediye tarafından işletilen Esire Termal Turizm Merkezi'nin müdürü Süleyman Köse de 140 yatak kapasitesine sahip tesisin 3 günlük tatil için rezervasyonlarının dolduğu bilgisini verdi.

Esire'nin müşteriler tarafından hem şifa hem de dinlenmek için tercih edildiğini söyleyen Köse, "Buradaki termal su özellikle cilt hastalıklarına çok faydalı. Yurt içinden ve yurt dışından müşterilerimiz bulunuyor. Özellikle tatil dönemlerinde tesisimizde hiç boş yer kalmıyor." ifadesini kullandı.