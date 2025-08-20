Terörsüz Türkiye ve Gençlik Vurgusu

Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye hedefi bir güvenlik başlığı olmanın yanı sıra bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme amacımızın huzur ve istikrar ortamını sürekli kılma misyonunun da en somut adımıdır. Bu tarihi süreç aynı zamanda daha güçlü bir kalkınma vizyonunu da ortaya koymaktadır." dedi.

Bakan Güler, Cumhuriyet Meydanı Anfi'de düzenlenen "Kadın ve Gençlik Programı"nda yaptığı konuşmada, ülkeyi aydınlık yarınlara ulaştıracak en güçlü taşıyıcıların gençler olduğunu söyledi.

Gençlerin gözlerindeki ışığın, Türkiye'nin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösterdiğini dile getiren Güler, yürütülen projelerin, gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinin gençlerin doğru yönlendirilmesinde önemli katkılar sağladığını belirtti.

"Gençlerimizin illegal yapı veya yollara değil bilime, sanata, kültüre, özellikle de spora yönelmesi en büyük arzumuzdur." ifadesini kullanan Güler, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Her birinizin başarı yolculuğunda asla pes etmeden, her engeli fırsata dönüştürerek ilerleyeceğinize yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı gençlerimizin bilgisi, dinamizmi ve kararlılığı ile kadınlarımızın zekası, feraseti, çalışkanlığı ve emekleriyle yükselecektir. Bu noktada kadın ve gençlik kollarımızın ortak paydası da eser ve hizmet anlayışıyla, gönülden gönüle uzanan bir yaklaşımı esas almaktadır. İnsana dokunan, sorun çözmeyi merkeze alan, şeffaf, katılımcı ve üretkenliğe odaklanan bu tutum, teşkilatımızın da gücüne güç katmakta, devlet millet bağının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Şırnak da bu çabaların ve çalışmaların öncü şehirlerinden biri. Nitekim son yıllarda güven ve huzur ortamının tesis edilmesiyle, şehrimizden terörün izleri silinmeye başlamış, Şırnak artık üreten, pek çok alanda sahip olduğu yüksek potansiyelini ortaya koyabilen bir sürece girmiştir. Öyle ki, Şırnak'taki kadınların iş hayatındaki varlığı somut projelerle görünür hale gelmeye başlamıştır."

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapımı süren Tekstil Kent'te bir bloğun faaliyete geçtiğini, 180 kişinin istihdam edildiğini bildiren Güler, iki bloğu tamamlandığında istihdamın yaklaşık 600 kişiye ulaşmasını beklediklerini anlattı.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni tekstil atölyesinin, bölgeye üretim ve istihdam açısından katkı sunmaya hazırlandığını dile getiren Güler, Silopi Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin altyapı sözleşmesinin imzalandığını, faaliyete geçtiğinde yaklaşık bin kadının istihdam edileceğini vurguladı.

Cizre ilçesinde girişimcilik eğitimleriyle kadınlara iş kurma, pazarlama ve dijital girişimcilik alanlarında sertifikalı destekler verildiğini aktaran Güler, Şehri Nuh Sebzecilikle Gelişiyor Projesi kapsamında 21 bin fide, arıcılığın geliştirilmesi için 4 bin 600 kovan ve 461 arıcı seti desteği sağlandığını belirtti. Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız tarladan atölyeye, kooperatiften sanayiye uzanan ekonomik faaliyet zincirinde hem hane gelirine katkı sağlıyor hem de şehrin istihdamına ilmek atıyor. Tüm bu gelişmelerle elbetteki Şırnaklı kadınlarımızı, katkısı, emeği, yüksek gayretleri paha biçilmezdir. Yapılan spor yatırımları, kurulan modern tesisler, verilen destekler ve açılan kurslarla Şırnaklı gençlerimizin spora ilgisi her geçen gün daha da artmaktadır. Şırnaklı sporcularımızın, çeşitli branşlarda, elde ettiği büyük başarılar, ilimizde düzenlenen festivaller ve diğer sosyo kültürel etkinlikler bizleri gururlandırmaktadır."

Şırnak Üniversitesinin çalışmalarına ve gençlere yönelik projelere değinen Güler, Şırnak'ın artık bilim üreten, gençlerin rahatça eğitim aldığı ve kendi potansiyelini ortaya koyabilen bir şehir olduğunu görmenin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Tüm bu önemli gelişmelerin sürekliliğini sağlayabilmek için en temel hususun güvenliğin, barış ve huzur ikliminin kalıcı hale gelmesi olduğunu anlatan Güler, şunları aktardı:

"Bu olgu yakın zamanda terörsüz Türkiye projesiyle hayat bulmuş ve büyük bir inançla uygulamaya yönelik adımlarla başlamıştır. Terörsüz Türkiye hedefi bir güvenlik başlığı olmanın yanı sıra bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme amacımızın huzur ve istikrar ortamını sürekli kılma misyonunun da en somut adımıdır. Bu tarihi süreç aynı zamanda daha güçlü bir kalkınma vizyonunu da ortaya koymaktadır. Zira istikrara dayalı barış ve huzur ortamı umudu arttırdığı gibi yeni yatırımlara yol açacak, istihdamı büyüterek sosyal refahı da daha da yükseltecektir. Bu umut vadeden ortamda kadınlarımızın girişimciliği artacağı gibi gençlerimiz de eğitimden teknolojiye spordan sanata kadar pek çok alanda üretkenliğini çok rahat bir şekilde ortaya koyabilecektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde stratejik ve rasyonel bir politika ile süreci yönetmektedir. Başta bölge halkımız olmak üzere milletimizin her bir ferdinin beklentisi de yıllardır başımıza bela olan terör illetinden tamamen kurtulmaktır. Elbette bu konuda sizlere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Zira sizler teşkilatımızdaki vazifelerinizin gereği sahada aktif rol oynuyor, sözüne güvenilir kişiler olarak da biliniyorsunuz, dolayısıyla fitne fesat odaklarına fırsat verilmemesi için sürece dair bilgilendirmeleriniz ile kardeşliğimize, bilgimize ve dayanışmamıza dair yapacağınız her girdi ve katkı hayati öneme haizdir. Bu çerçevede ana kademenin tesis ettiği güçlü ahenk ile kadın ve gençlik kollarımızda proje odaklı vizyoner saha çalışmaları gönüllere dokunan iletişim şekilleriyle bölge halkımıza ulaşmalı, huzur ortamına katkı sağlamalı ve terörsüz Türkiye süreci mutlaka başarıya ulaştırılmalıdır. Bizler ana kadememizin ferasetine, kadın kollarımızın emeklerine ve gençlik kollarımızın enerjisine sonuna kadar güveniyoruz. Daha güçlü ve büyük bir Türkiye misyonuyla gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için hep birlikte çok çalışacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Programa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, ilçe ve belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.