Tfmd, Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'ni Açıkladı... Hürriyet Gazetesi'nden Mert Koç, Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nü Kazandı

(ANKARA) - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) 40 yıldır aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının sonuçları açıklandı. Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'nde, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiğini belgeleyen fotoğraflar öne çıktı. Hürriyet Gazetesi'nden Mert Gökhan Koç, Şam'da çektiği 'Suriye Devrimi' fotoğrafıyla Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) 40 yıldır aralıksız düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasının sonuçları açıklandı.

2024 yılında yaşanan olaylardan 6 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları'nda 6 farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü.

Hürriyet Gazetesi'nden Mert Gökhan Koç, Şam'da çektiği "Suriye Devrimi" fotoğrafıyla Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandı.

Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 8 fotoğraf ödüle layık görüldü. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kuruluşunun 15. yılı anısına ise 3 kategoride 8 fotoğrafa ödül verildi. TFMD'nin her yıl bir isme verdiği Yaşam Boyu Onur Ödülü Milliyet Gazetesi'nin 82 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Mustafa İstemi'nin oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü'nün fotoğrafıyla Ahmet İzgi ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda 3'ncü olimpiyat madalyasını kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün fotoğrafıyla Ferhat Akbulut Spor Toto Özel Ödülü'nü aldı.

Usta Ara Güler'in adının yaşatılması ve gençlerin fotoğrafa özendirilmesi amacıyla lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Ara Güler Özendirme Ödülü'nü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Zeynep Kalkan kazandı.

TFMD'nin uluslararası sergilerle dünyaya taşıdığı, Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde, ASKA Özel Ödülü ise Tuz Gölü'nde yavru flamingolar fotoğrafıyla Ümit Erdem'e verildi. Farklı kuş türlerini ağırlayan Adana'daki Akyatan Dalyanı'nda çektiği drone fotoğrafıyla Hanifi Koç da A JET Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Organizasyonda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) 15'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'YTB 15'nci Yıl Özel Ödülleri'nde Kardeş Topluluklar kategorisinde Caner Özbaydoğan, Türk Diasporası kategorisinde Associated Press Foto Muhabiri Emrah Gürel, Uluslararası Öğrenciler kategorisinde ise Alsu Sagirova birinci oldu.

"Türkiye'nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri"

Yılın Basın Fotoğrafları Genel Jüri Başkanı Coşkun Aral, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın 40 yıldır aralıksız yapılmasının önemine işaret ederek, "TFMD, 40 yıldan beri sürdürdüğü bence dünyanın sayılı, Türkiye'nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri. Organizasyon, foto muhabirliğinin yaşatılmasının hem dünya hem de bizim ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun anlatılması açısından değerli" diye konuştu.

"Türkiye'nin aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonunu yapıyoruz"

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'yla 40 yıldır Türkiye'nin görsel tarihine not düştüğünü belirten TFMD Başkanı Rıza Özel, "Türkiye'nin aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonunu yapıyoruz, bu bizim için büyük bir gurur. Çok değerli jüri üyelerimiz, titiz bir çalışma ile saatler süren değerlendirmeler sonucunda binlerce kare fotoğraf arasından ödülleri belirliyor" dedi.

Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'ne layık görülenler şu şekilde:

Yılın Basın Fotoğrafı- Mert Gökhan Koç, Hürriyet Gazetesi

TFMD Yaşam Boyu Onur Ödülü- Mustafa İstemi

Yılın Haber Fotoğrafı- Mert Gökhan Koç, Hürriyet Gazetesi

Haber Fotoğrafı İkincisi- Uğur Yıldırım, Milliyet Gazetesi

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü- Ali Ekeyılmaz, Sabah Gazetesi

Jüri Özel Ödülü- İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı- Yağız Gürtuğ, Middle East Images

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi- Önder GÜLEN, Galatasaray SK

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü- Emrah Gürel, Associated Press

Spor Toto Özel Ödülü- Ahmet İzgi, Gençlik Spor Bakanlığı

Spor Toto Özel Ödülü- Ferhat Akbulut, Gençlik Spor Bakanlığı

Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı- Hakan Okay, İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi- Alper Tüydeş, Serbest

Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü- Ahmet Aslan, Serbest,

Çevre ve Doğa Fotoğrafı Mansiyon- Ahmet Faruk Sarıkoç, İhlas Haber Ajansı

Sıfır Atık Özel Ödülü- Volkan Karagülleoğlu, Serbest

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı- İsmail COŞKUN, İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi- İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü- Uğur Yıldırım, Milliyet Gazetesi

SGDD – ASAM Özel Ödülü- Mert Gökhan Koç, Hürriyet Gazetesi

Deprem Şehitleri Özel Ödülü- Yavuz Özden, Milliyet Gazetesi

Mustafa Pekcan Özel Ödülü- Mustafa Kılıç, Serbest

Rafet Hüner Özel Ödülü- Nurettin Boydak, Ümraniye Belediyesi

TFMD Özel Ödülü- Yavuz Özden, Milliyet Gazetesi

Yılın Portre Fotoğrafı- Mehmet Aslan, Serbest

Portre Fotoğrafı İkincisi- Onur Çoban, Redux Pictures

Portre Fotoğrafı Üçüncüsü- Onur Doğman, Sopa Images

Yılın Foto Röportajı- Mert Gökhan Koç, Hürriyet Gazetesi

Foto Röportaj İkincisi- Uğur Yıldırım, Milliyet Gazetesi

Foto Röportaj Üçüncüsü- Yalçın Çiftçi, Atlas Dergisi

Ara Güler Özendirme Ödülü'ne layık görülenler şu şekilde:

Ara Güler Özendirme Ödülü- Zeynep Kalkan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon- Beyza Ofluoğlu, Marmara Üniversitesi

Türkiye Güzellikleri Fototğraf Ödülleri'ne layık görülenler şu şekilde:

ASKA Özel Ödülü- Ümit Erdem

A JET Özel Ödülü- Hanifi Koç

Türkiye Güzellikleri Birincisi- Faysal Kanber

Türkiye Güzellikleri İkincisi- Şevki Karaca

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü- Ayşe Yonga

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri Birincisi- Said Nuri Sargın

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri İkincisi- Nurettin Boydak

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü- Hasan İçel

YTB 15. Yıl Özel Ödülleri'ne layık görülenler şu şekilde:

YTB 15. Yıl Özel Ödülü Türk Diasporası Birincisi- Emrah Gürel, AP

YTB 15. Yıl Özel Ödülü Kardeş Topluluklar Birincisi- Caner Özbaydoğan

YTB 15. Yıl Özel Ödülü Kardeş Topluluklar İkincisi- Mehmet Aslan

YTB 15. Yıl Özel Ödülü Kardeş Topluluklar Üçüncüsü- Fatma Salt

YTB 15. Yıl Özel Ödülü Kardeş Topluluklar Mansiyon- Necati Savaş

YTB 15. Yıl Özel Ödülü Uluslararası Öğrenciler Birincisi- Alsu Sagırova

YTB 15. Yıl Özel Ödülü Uluslararası Öğrenciler İkincisi- Ababaker Al Dawoodı

YTB 15. Yıl Özel Ödülü Uluslararası Öğrenciler Üçüncüsü- Ahmed Mohammed Elhassan