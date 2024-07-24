TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri Sahiplerini Buldu

TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu. Tören, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olan bugün TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlendi. Gazeteci Timur Soykan kişi dalında, deprem bölgesindeki gazeteciler ise kurum dalında ödül aldı.

24.07.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu. Tören, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olan bugün TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törende kişi dalında gazeteci Timur Soykan, kurum dalında ise deprem bölgesindeki gazeteciler adına TGC temsilcileri ve basın meslek örgütleri, Basın Özgürlüğü Ödülü'nü aldı.

Tören, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nde bugün TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar törenin açılışında yaptığı konuşmada "Yaşadığımız topraklarda gazeteciliğin geçirdiği zor zamanlar hiç bitmiyor. Bu yıl da 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Günü'nü ağır sorunlarla karşılıyoruz. Basın özgürlüğü, çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme, doğru haber alma hakkı olarak belirlenen basın özgürlüğünün önündeki engeller bu ülkede yaşayan her yurttaşı olumsuz etkiliyor" dedi. Munyar, şunları söyledi:

Munyar: Tüm partilerin, kamu ve özel kurumların basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermesi büyük önem taşıyor

"Sansür, otosansür, haberlere erişimin engellenmesi, yayın durdurma, ağır para cezaları, resmi ilan kesintileri, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki önemli engeller olmaya devam ediyor. Basın emekçilerine yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet, hedef gösterme eylemleri maalesef her gün biraz daha artıyor. Basın özgürlüğü Anayasamız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsıyor. Bu yüzden ülkedeki tüm partilerin, kamu ve özel kurumların basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermesi büyük önem taşıyor. Günümüz koşullarında basın sektöründe çığ gibi büyüyen işsizliğin var olduğu, halkın habere ulaşma yollarının her gün biraz daha daraldığı, kamuoyunun haber alma özgürlüğüne ket vurulduğu bir ortamda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak haberin suç olmadığını anlatmaya çalışmayı sürdüreceğiz. Bu yıl 36'ıncısını düzenlediğimiz Basın Özgürlüğü Ödülleri törenimizde ödül alacak olan tüm meslektaşlarımızı gazetecilik adına verdikleri zorlu mücadele için kutluyorum. Seçici kurul üyelerimize teşekkür ediyorum.

Deprem bölgesindeki gazeteciler fedakarca mesleklerini sürdürüyor

Deprem Bölgesindeki meslektaşlarımızın ailelerini, arkadaşlarını, evlerini, iş yerlerini kaybetmelerine, uğradıkları tüm baskılara rağmen gazetecilik mesleğini sürdürmeye devam etmelerinin olağanüstü bir fedakarlık olduğunu biliyoruz. Yönetim Kurulumuz adına inatla araştırmacı gazeteciliğe devam eden, yurttaşlarımızı bilgilendiren, deprem bölgesinde görev yapan tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Biliyorsunuz 24 Temmuz aynı zamanda Lozan Anlaşması'nın da imzalandığı gün olarak tarihimiz açısından son derece önemli. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde uzun ve sert görüşmelerden sonra İsmet İnönü başkanlığındaki Lozan heyeti Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan 'Lozan Antlaşması'nı imzalamıştı. Kurtuluş Savaşımızın sonucunda kazanılan Lozan Belgesi ile de Türkiye gelişmiş ülkeler arasında saygın bir yer almayı başarmıştı. Bu anlaşmaya imza atan yurtsever siyasetçileri de sevgi ve saygıyla anıyoruz. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde gazeteciler çok zor koşullarda görev yapıyor. Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinin yaptığı açıklamaya göre İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 163'e ulaştı. İsrail'in bir insanlık suçu olan Filistin halkına, sağlık çalışanlarına yönelik saldırısını kınıyoruz, bir an önce savaşın bitmesini umut ediyoruz. Törenimize katıldığınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum."

TGC Başkanı Vahap Munyar'ın konuşmasının ardından ödüllerin verilmesine geçildi. Kişi dalındaki ödülü gazeteci Timur Soykan'a Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar verdi. Kurum dalındaki ödül ise deprem bölgesindeki gazeteciler adına TGC Kahramanmaraş Temsilcisi Sırı Berk Arslan, TGC Antakya Temsilcisi Akın Bodur, TGC Gaziantep Temsilcisi Bekir Şahin, TGC Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı, TGC Adıyaman Temsilcisi Hacı Mehmet Gelir, TGC Adana Temsilcisi İsmail Başkan, TGC Hatay Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu, TGC Osmaniye Temsilcisi Muzaffer Yüksel Kaya, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Veysel Polat ile Kilis Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Güneş'e verildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Timur Soykan, Burhan Felek, Konferans, Türkiye, Deprem, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 17:59:38. #1.11#
SON DAKİKA: TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement