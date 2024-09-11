Perakende Sektöründe Hedef: Adil ve Sürdürülebilir Ticaret

Güncel

15. Yerel Zincirler Buluşuyor 2024 Konferansına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında ticaret hacmi 59,3 trilyon Türk lirası iken perakende ticaret hacmi 10,5 trilyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu da perakende sektörünün ülkemizde ciddi bir ticaret hacmine sahip olduğunu göstermektedir" dedi. Bolat, konuşmasının devamında "Ticaretin adil, şeffaf ve sürdürülebilir olması için değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.

15. Yerel Zincirler Buluşuyor 2024 Konferansı ve Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayesinde ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ve iş dünyasından birçok dernek üyeleri ile katılımcılar da yer aldı.

'PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜLKEMİZDE CİDDİ BİR TİCARET HACMİNE SAHİP'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İnanıyorum ki, bu organizasyon geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da perakendenin geleceğine dair önemli fikir alışverişlerine, yenilikçi çözümlere ve ortaklıklara ev sahipliği yapacaktır. 8 bin profesyonelin etkinliğe katılımının beklenmesi de ne denli dinamik ve büyük bir yapının ortaya çıktığını göstermektedir. Sektörümüzde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik iş birliğinizden memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum. Ülkemizde 2023 yılı TÜİK verilerine göre yaklaşık 3,7 milyon işletme bulunmakta, bu işletmelerin 1,5 milyonu perakende işletme olarak faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte 2023 yılında ticaret hacmi 59,3 trilyon Türk Lirası iken perakende ticaret hacmi 10,5 trilyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu da perakende sektörünün ülkemizde ciddi bir ticaret hacmine sahip olduğunu göstermektedir. Perakende sektörü içinde ise gıda perakendeciliği yüzde 17'lik paya sahiptir. Gıda perakendeciliği de hem organize perakendeciler hem de geleneksel perakendeciler tarafından yapılmaya devam edilmekle birlikte organize perakendecilik dünyada ve Türkiye'de her geçen gün pazar payını artırmaktadır" dedi.

'DEĞİŞİKLİKLERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR'

Bakan Bolat, "Perakende ticarette rekabet ilkelerinden vazgeçilmeden, daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulması, sektörün altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bunun üzerine Bakanlık olarak 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un iki maddesinde değişiklikler yaptık. Ticaretin adil, şeffaf ve sürdürülebilir olması için bu değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de uzman arkadaşlarımız ve sahadan gelen veriler ışığında ihtiyaca binaen bu adımı attık" diye konuştu.

'HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARI YASAKLADIK'

Bakanlığın çalışmalarına değinen Bolat, 'Bu kapsamda: Kalite standartlarını tutturma amacı dışında taraflardan birinin herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlanması, Kampanya maliyetinin, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtılması, Tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin koşullarının, yazılı veya elektronik ortamda yapılan sözleşmeyle belirlenmemesi, Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya açık ve anlaşılır olmayan hükümlere sözleşmede yer verilmesi, Ürün talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türüne ve hizmet bedelinin tutar ya da oranına sözleşmede yer verilmediği halde prim ve bedel alınması, Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişlerin, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal edilmesi ve bu ürünlerin tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra bozulma ya da zayi olma gibi maliyetlerin karşı tarafa yansıtılması, gibi faaliyetleri haksız ticari uygulamalar olarak tanımlayarak yasakladık' ifadelerini kullandı.