TİKAV Bursiyerleri Hamdi Akın ile Buluştu

TİKAV'ın Bireysel Gelişim Programı kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi olan 22 TİKAV bursiyeri Ankara'da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile buluştu.

Akfen Holding tarafından 1999 yılında kurulan TİKAV, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediği Bireysel Gelişim Programı'nda (BGP) 350 öğrenciye ulaştı.

Program ile bursiyer öğrenciler üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılıyorlar.

Her iki yılda bir Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan üniversitelerde okuyan ve mülakatlarla seçilen 30 öğrencinin alındığı programlarda 4 yılın sonunda üniversitenin hangi bölümünde olursa olsun çoğu uluslararası geçerliliği olan 30'a yakın kişisel gelişim sertifikası ile mezun olduğu aktarıldı.

BGP'nin yaz programı kapsamında gençlerle buluşan ve sorularını cevaplayan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Hayat sandığınız kadar kolay değil, iş hayatına başlarken birer tecrübesiz birey olduğunuz bilinciyle iş hayatına adım atmalısınız. Asıl önemli olan konu burada; iş hayatının kurallarının ne olduğunu sorgulamak ve ona göre adımlarınızı atmak" dedi.

'TECRÜBELİ İNSANLARLA VAKİT GEÇİRİN, ONLARIN TECRÜBESİNİ BEDAVA SATIN ALIN'

Gençlerin kendilerinden daha tecrübeli insanlarla yola çıkması gerektiğini ve onların tecrübelerinden faydalanmanın iş hayatında onları bir adım öteye atacağını söyleyen Akın, "Kendinizden daha tecrübeli ve daha bilgili insanlarla arkadaşlık etmeniz çok değerli ve sizi birkaç adım ileri taşır. Sizin birbirinizden öğreneceğiniz çok bir şey yok, çünkü birbirinizin tecrübesi ve enerjisi hemen hemen birbirine eşit. Sizlerin kendinizden daha iyi seviyede olan insanlara ihtiyacınız var. Onlarla birlikte konuşmaya, dertleşmeye ve dolayısıyla onların tecrübelerinden istifade etmeye ihtiyacınız var. Onun için kendinizden yaşça büyük ve tecrübesi olan insanlarla birlikte vakit geçirirseniz hem onların tecrübelerini bedavaya satın almış olursunuz hem de hayatınızdaki en büyük sermayeyi edinmiş olursunuz. Bir sonraki tavsiyem ise; en güvendiğiniz arkadaşlarınızla iş hayatına atılmayı deneyin. Birbirinizin bu yolda eksikliklerini kapatabilirsiniz, kendinizde olmayan bir şey arkadaşınızda var ise onunla beraber eksiklerinizi tamamlayarak iş hayatına atılırsanız isabetli ve başarılı bir iş hayatı tecrübesi olur" diye konuştu.

'SİZ GENÇLERİN TİKAV ARACILIĞIYLA UFKUNUZU AÇABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE'

Akın, sosyal sorumluluk projelerinin önemli olduğunun altını çizerek TİKAV'ı kuruluşundan bugüne kadarki BGP projesi ile bir araya gelen bursiyerlerin yolunu açmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Akın, "TİKAV'ı kurduğumuz günden itibaren bursiyerlerimize hayata dair bir adım attırabiliyorsak, ileriye yönelik ufkunuzu biraz da olsa açabiliyorsak ne mutlu bize. 25 sene önce kurduğumuz TİKAV ile oluşturduğumuz Bireysel Gelişim Programı aracılığıyla desteklediğimiz bizden mezun olan bursiyerlerimiz bizlerle hala iletişimdeler. Siz gençlerin ufkunu açmak için çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yabancı dil bilmenin önemine vurgu yaparak gençlerin yabancı dil öğrenmesinin her zaman yaşadığı çevreye göre bir adım önde olma konusunda avantaj sağlayacağını belirtti. Akın, "Sizin nihai hedefiniz dünya vatandaşı olmak, dolayısıyla İngilizce dilini kendi diliniz gibi öğrenmeniz gerekiyor. Kendi yaşadığınız bölgede kalsanız bile bölgenizde ayrıcalıklı insan olabilmeniz için mutlaka yabancı dil öğrenmeniz şart" ifadelerine yer verdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAYI AMAÇ EDİNİYOR

TİKAV, Bireysel Gelişim Programı kapsamında özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaç edindi. Bu çerçevede üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür- sanat ve gönüllü hizmet programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Üniversite hayatları boyunca üç buçuk yıl devam eden BGP ile öğrenciler 40 ayrı programa katılırlarken, BGP öğrencilerinin yüzde 95'inin kısa sürede iş hayatına atıldığı açıklandı.

1999 YILINDAN BU YANA UYGULANAN PROGRAM

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıldı. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde; 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde uygulanmaya başlandı.

2009 yılında, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde on yılını doldurmuş üniversitelere yöneldi ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinde projeyi uygulamaya başladı. Bireysel Gelişim Programı, 1999 yılından bu yana Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulanıyor.