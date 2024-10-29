Tkp İzmir Örgütü, Cumhuriyet Bayramı\'nda Kaçak Tarikat Yurdunu Protesto Etti

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(İZMİR) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde yıkım kararı olmasına rağmen emniyet desteği verilmediği için yıkılamayan İsmailağa cemaatine ait yurt ve Kur'an kursu binasına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında yurdun yollarının lüks araçlarla kapatılması dikkat çekerken, güvenlik güçleri de binanın etrafında kalkanlarla önlem aldı.

Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde yıkım kararı olmasına rağmen emniyet desteği verilmediği için yıkılamayan İsmailağa cemaatine ait yurt ve Kur'an kursu binasına karşı tepkiler devam ediyor.

TKP İzmir İl Örgütü, kaçak tarikat yurduna karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Uzundere Cemevi önünden başlayan yürüyüşte partililer, "Mahallemizde tarikat istemiyoruz", "Tarikatların ensesindeyiz", "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok", "Düzeniniz batsın çocuklar yaşasın"' sloganları attı.

Yurda polislerden koruma

Eylem öncesi kaçak tarikat yurdunun yollarının lüks araçlarla kapatılması dikkat çekti. Polis ekipleri de yurdun etrafında kalkanlarla önlem aldı.

Yurdun önüne kadar gelen partililer, burada basın açıklaması yaptı. Partililer adına konuşan TKP üyesi Adem Yağız, şunları söyledi:

"Belediye ekipleri, kim olduğunu bilmediğimiz, eli sopalı, cübbeli, sarıklı insanlar tarafından engelleniyor"

Yağız, tarikat yurdunun bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını belirterek şunları söyledi:

"İnşaat yapılırken ve belediye yıkım kararı aldığında buraya gelmeyen kolluk kuvvetleri bugün ne hikmetse bizi korudular. Mahallemizde kaçak olarak inşa edilen, inşaat sırasında alınan yıkım kararına rağmen yapımına devam edilen tarikat yurdu faaliyete geçti. Yanı başımızda tarikatlar, cemaatler örgütlendiği sürece kendi mahallemizde dahi güvende değiliz. Yurdun önüne çekilen lüks araçlar semtimizde rahatça gezerken; yıkım için gelen belediye ekipleri, kim olduğunu bilmediğimiz, eli sopalı, cübbeli, sarıklı insanlar tarafından engelleniyor. Konuyu haber yapmaya gelen basın mensupları ise alıkonuyor, tartaklanıyor.

"Mahallemizde tarikat yurdu istemiyoruz"

Bizler bu mahallenin fertleri olarak, tarikatları ve cemaatleri, Aladağ'da yanarak ölen kız çocuklarından, yaşadığı baskıya dayanamayıp yaşamına son veren Eneslerden, sabah namazına kalkmadığı için dövülen çocuklardan, taciz, tecavüz haberlerinden biliyoruz. Mahallemizde tarikat yurdu istemiyoruz. 'Nasıl olsa bizim çocuklarımız bu yurda gitmiyor' rahatlığıyla, 'Nasılsa yıkım kararı var, gereken yapılacaktır' diyerek elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz.

"Tüm tarikatlar dağıtılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Bugün burnumuzun dibine yapılan yurtlar, yarın mahallemizde örgütlenmeye de başlar, kültürümüzü yaşatmamıza da karışır, sazımızı sözümüzü susturmaya kalkarlar. Çiğli'de Süleymancılar, Uzundere'de İsmailağacılar bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet, hilafet altında halkın iradesinin teslim alınmaya çalışıldığı Anadolu'da, hilafete karşı laiklik iddiasıyla kurulmuştur. İzmir'de de ülkemizde de tüm tarikatlar dağıtılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Mahallemizde tarikat istemiyoruz!"

Engüzel: "Atatürk'ün yolundam devam etmek istiyoruz"

Açıklamada konuşan mahalle sakinlerinden İlhan Engüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin yıktığı tarikatleri, tekkeleri istemiyoruz. Mahallemizde tarikat istemiyoeuz. Cumhuriyetimizle, Atatürk'ün yolundam devam etmek istiyoruz. Atatürk belki biraz daha fazla yaşasaydı belki başka olurdu. Ama Atatürk'ün erken ölmesi bizim bazı şeylerimizi kaybetmemize neden olmuştur."

Çetin: "İstemiyoruz sizi"

Mahalle sakinlerinden Ümit Çetin, şunları söyledi:

"Hiç öyle şey görmemiştik. Bu yıllarda görmeye başladık. İstemiyoruz sizi. İstemiyoruz! Alevilerin içinde böyle şeyler istemiyoruz!"

Karakurt: "Yakında burada çok büyük sıkıntılar yaşanacak, bilginiz olsun"

Mahalle sakinlerinden Ersoy Karakurt ise 'güvenlik sorununa' dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu yurdun burada açılmasının sebebi ne onu merak ediyorum. 50 yıldır bu köyde oturuyorum. Mesela saat gece 23.00-24.00'te cübbeli tipler buradan gezip gidiyor. Yarın öbür gün burada bir olay olduğu zaman bunun sorumlusu kim olacak? Ben bunu merak ediyorum. Bu yurdun buraya ne niyetle yapıldığına dair bilgi almak istiyoruz. Yarın bir gün bu gençlere bu insanlara bir şey olduğu zaman kim altından kalkacak bunun? Yetkili kimse gelsin buraya konuşsun. Yoksa yakında burada çok büyük sıkıntılar yaşanacak, bilginiz olsun. "

Ne olmuştu?

İmar planında çocuk oyun alanı, park, yol, dere ve ağaçlandırılacak alanda kalan parsele inşa edilen yapı için Karabağlar Belediyesi birden fazla ceza kesmiş ve yıkım kararı almıştı. 28 Haziran tarihinde yıkıma giden belediye ekibi sarıklı cübbeli, ellerinde silah ve sobalarla nöbet tutan kişilerce engellemişlerdi. Alana giden yıkım ekibi emniyet desteği olmamasından dolayı yıkımı yapamamıştı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise birçok kez polis desteği istediğini ancak kaymakamlık ve valilikten olumlu bir geri dönüş alamadığını ifade etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

TKP'NİN YÜRÜYÜŞÜNDEN VE BASIN AÇIKLAMASINDAN DETAY

2.VİDEO

YURT BİNASINDAN GÖRÜNTÜLER

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNDEN GÖRÜNTÜ