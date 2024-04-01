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TOKAT SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:08
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MERKEZ

Toplam Sandık : 334
Toplam Seçmen : 109.810
Açılan Sandık : 320
Açılan Sandık Oranı : % 95,81
Kullanılan Oy : 84.486
Geçerli Oy : 82.029
Katılım Oranı : % 80,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 54,0944.372
AK PARTİEYÜP EROĞLU% 29,9724.582
CHPMURAT YAZICI% 9,277.606
DİĞER% 1,651.357
YENİDEN REFAHMUHAMMED BAKİ GÜZEY% 1,651.351
İYİ PARTİHAKAN KARAGÖLLÜ% 1,261.031
SAADETSELİM IŞIK% 0,93766
DEVA PARTİSİSEDAT AY% 0,37300
MİLLETHASAN AYDIN% 0,27221
DEM PARTİGÜLCE VİDİNLİ% 0,14116
BTPFATMA MUMCUOĞLU% 0,178
BAĞIMSIZSİNAN TÜRK% 0,0866
ANAPMUSTAFA HİMMETBEYOĞLU% 0,0539
TKHGÖKHAN ERBİL% 0,0435
HÜDA PARHALİS ADIGÜZEL% 0,0435
HKPBURCU ADEKA KALKAN% 0,0430
YTPYAŞAR ÇINAR% 0,0321
DSPZAFER GALİP ÖZBERK% 0,0112
HAK-PARNURETTİN KIZILDAĞ% 0,0111
ALMUS

Açılan Sandık Oranı : % 92,31
Katılım Oranı : % 85,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR ÖZER% 49,141.406
AK PARTİYÜKSEL MIRZAOĞLU% 48,721.394
TİPHEVAL DENİZ BOĞA% 1,1232
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİRAY% 0,3510
SAADETDURAN KAYA% 0,288
BTPNİLGÜN UZ% 0,216
DEVA PARTİSİSERKAN ÇETİN% 0,185
ARTOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜNER% 60,971.445
MHPNAZİF ÇUHACI% 38,19905
YENİDEN REFAHGÖKHAN ÇELİK% 0,5112
SAADETALİM DİRİCAN% 0,256
TİPBAHAR AYÇA OKÇUOĞLU GÖKSEL% 0,041
DEVA PARTİSİHÜSEYİN SERDAR BERDAN% 0,041
BAŞÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN BOLAT% 50,151.283
MHPGÜRSEL BAYRAM% 44,961.150
İYİ PARTİŞENEL KORKMAZ% 4,22108
YENİDEN REFAHMETİN KOÇAN% 0,277
BTPBİLAL AKYÜZ% 0,123
TİPHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,082
DEVA PARTİSİEMRE ŞAŞMAZ% 0,082
SAADETOSMAN TOYGUN% 0,082
ANAPAHMET ERENALP% 0,041
ERBAA

Açılan Sandık Oranı : % 65,41
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTUĞRUL KARAGÖL% 52,3114.046
AK PARTİÖMER ÇETİN% 32,658.768
İYİ PARTİMELİKE TEPECİK% 7,62.040
CHPCOŞKUN TONKAL% 4,681.258
YENİDEN REFAHMUSTAFA AKIN% 1,37369
SAADETMEHMET ERER% 0,84225
BTPMUSTAFA ENES BAŞARA% 0,1437
DEVA PARTİSİKEREM BAĞ% 0,1129
HÜDA PARMUSTAFA GÖZEL% 0,0925
HKPHÜLYA AR% 0,0821
TİPTÜNAY YAKAR% 0,0719
ANAPDİLEK ÖZŞAHİN% 0,037
DİĞER% 0,037
NİKSAR

Açılan Sandık Oranı : % 94,05
Katılım Oranı : % 81,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEMİH TEPEBAŞI% 36,146.711
MHPAZMİ YILDIRIM% 32,025.946
CHPCEM ÇITAK% 17,073.169
İYİ PARTİŞAFAK GÜMEN% 9,671.795
YENİDEN REFAHDAVUT BERDİBEK% 3,33619
SAADETMURAT KEÇECİ% 0,61113
MİLLİ YOLERDOĞAN TAŞ% 0,3769
BTPYUSUF ERASLAN% 0,3565
HKPHÜSNE İNAL% 0,1323
DEVA PARTİSİALİ BOZDEMİR% 0,1121
ANAPGÖKHAN ERGEN% 0,119
HÜDA PAREKREM ZEREY% 0,118
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERAFETTİN PERVANLAR% 50,231.749
AK PARTİERDOĞAN YILMAZ% 44,371.545
CHPMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU% 3,62126
İYİ PARTİTUBA ALOĞLU% 1,0938
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZ% 0,5419
HKPTÜRKMEN PALA% 0,062
SAADETÖMERCAN KILINÇ% 0,062
BTPDAVUT OKUR% 0,031
REŞADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 95,83
Katılım Oranı : % 85,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERGÜL ÜNAL% 53,912.898
AK PARTİKAZIM ELMAS% 42,092.263
CHPGÜLTEKİN YILMAZ% 2,81151
SAADETRECAİ DEMİRYÜREK% 0,527
YENİDEN REFAHMUZAFFER ÇAĞLAR% 0,3519
BTPTURGUT AYDIN% 0,1910
DEVA PARTİSİATAMAN AY% 0,116
BAĞIMSIZERGÜN TAVŞAN% 0,042
SULUSARAY

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 86,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDAVUT KILIÇ% 60,361.515
AK PARTİHALİL DEMİRKOL% 38,01954
YENİDEN REFAHMURAT ÇÖRT% 1,3534
SAADETİSMAİL YILMAZ% 0,123
BTPLEVENT ALTUN% 0,082
TİPÇAĞLAR SUAT TURSUN% 0,041
DEVA PARTİSİERKAN SÜTLÜEROĞLU% 0,041
TURHAL

Açılan Sandık Oranı : % 96,73
Katılım Oranı : % 82,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ERDEM URAL% 40,5914.930
AK PARTİÜMİT SOYLU% 26,719.824
MHPORHAN YAYLI% 24,258.919
BAĞIMSIZYUSUF BAYIN% 3,91.437
YENİDEN REFAHHATİCE AKDOĞAN% 0,96354
SAADETİBRAHİM TIKAÇ% 0,87320
İYİ PARTİMUAMMER BALOĞLU% 0,86316
DİĞER% 0,68250
BTPDAVUT ALKAN% 0,51189
HÜDA PARYAKUP BİNİCİ% 0,45165
DEM PARTİMUHAMMET EMİN ÖZEN% 0,136
DEVA PARTİSİMERVE CIMBIZ% 0,0830
HKPDENİZ BİN% 0,0414
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 80,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUHSİN YILMAZ% 52,48254
AK PARTİKÜBRA SEVER TAŞKIRAN% 45,25219
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZTÜRK% 1,869
DEVA PARTİSİGÖKHAN KARGACIOĞLU% 0,412
ZİLE

Açılan Sandık Oranı : % 94,32
Katılım Oranı : % 79,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ SARGIN% 36,776.797
MHPALİ ÖZGAN% 35,886.633
AK PARTİMUSTAFA TAŞTAN% 24,714.568
İYİ PARTİORHAN SENEMOĞLU% 0,89165
YENİDEN REFAHHÜMEYRA AKÇA% 0,68125
DİĞER% 0,3667
SAADETNİHAT UTAŞ% 0,3259
HÜDA PARSERVET ÇAKMAK% 0,1324
BTPMEHMET SORUT% 0,0815
DEM PARTİAZAD KAYA% 0,0713
DEVA PARTİSİYUNUS EMRE ASLAN% 0,0610
ANAPMUSTAFA AKYÜZ% 0,059

Kaynak: AA

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