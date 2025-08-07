TOKİ temmuzda 16 ilde 7 bin 358 konutu hak sahiplerine teslim etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında geçen ay 16 ilde 7 bin 358 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TOKİ, sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda geçen ay 16 şehirde 7 bin 358 konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Teslimatlar, Ağrı, Ankara, Aksaray, Bartın, Burdur, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Mersin, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Ordu ve Uşak'ta gerçekleştirildi.

Buna göre konut teslimi yapılan şehirler ve konut sayıları şu şekilde:

Ağrı Tutak: 132

Ankara Sincan: 1452

Aksaray Eskil: 94

Bartın Merkez: 424

Burdur Kurna: 143/ Ağlasun: 133

Erzincan Çayırlı: 158

Gaziantep Şehitkamil: 626

Gümüşhane Arzularkabaköy: 111

Mersin Mezitli: 485

İstanbul Tuzla: 381/ Başakşehir: 496

İzmir Aliağa: 614

Malatya Yazıhan: 87/Kale: 268

Manisa Yunusemre: 980

Nevşehir Gülşehir: 206

Ordu Kabadüz: 74/ Gölköy: 170

Uşak Ulubey: 118/Sivaslı: 206

Projeler sosyal donatılarla desteklendi

TOKİ, inşa ettiği bu projelerle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanmasını hedefledi.

En fazla 4-5 katlı inşa edilen projeler, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen projelerde binalar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Böylece vatandaşlara hem güvenli hem de uzun ömürlü yapılarla sağlam bir yaşam alanı sunuldu.

Projelerde, okul, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri de bulunuyor.

TOKİ'nin ülke genelindeki şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürerken, gelecek aylarda da farklı illerde yapılacak yeni teslimatlarla binlerce ailenin daha ev hayalinin gerçeğe dönüşmesi hedefleniyor.