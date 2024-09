Torbalı\'da Gençlere Yeni Spor Alanı

Güncel

(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, kırsal Şehitler Mahallesi'nde çocuklar ve gençler için spor yapabilecekleri yeni bir sosyal alan kazandırdı. Belediyeye ait arazide yapılan çalışmayla çim futbol, voleybol ve basketbol sahaları inşa edilirken, alanın çevresi de yeşillendirilerek modern bir spor ve dinlenme alanı haline getirildi.

?

Torbalı Belediyesi, Şehitler Mahallesi'nde çocuklar ve gençler için spor yapabilecekleri yeni bir sosyal alan kazandırdı. Belediyeye ait arazide yapılan çalışmayla çim futbol, voleybol ve basketbol sahaları inşa edilirken, alanın çevresi de yeşillendirilerek modern bir spor ve dinlenme alanı haline getirildi. Bu yeni parka, köyde uzun yıllar emek veren emekli öğretmenler Zübeyir Can adı verilirken, basketbol ve voleybol sahalarına ise Hasan Direksiz Sahaları adı verildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem da katıldı. Tören sırasında yapılan konuşmalarda, parkın gençlerin spor yapması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, projeyi hayata geçirme amacının mahalle sakinlerine daha fazla sosyal imkan sunmak ve çocukları sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirtti.

Emekli öğretmenlere vefa

Sosyal yaşam alanının isminin emekli öğretmenler Zübeyir Can ve Hasan Direksiz'den alınması, açılış töreninde duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Mahalle halkı, yıllarca mahallelerine hizmet eden öğretmenlerin isimlerinin bu projede yaşatılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öğretmenlerin yakınları da, bu anlamlı jest için Torbalı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Açılışta konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Seçimler bittikten sonra 38 günde 60 mahallemize teşekkür turuna çıktık. Bu kapsamda Şehitler'e geldiğimizde sizleri dinledik, köyün ivedi sorunlarını not aldık. Bugün çok mutluyuz. Özellikle köyümüzde emeği geçen Zübeyir Can ve Hasan Direksiz hocalarımızın isimlerini yaşatacağımız için ayrıca mutluyuz. Aileleri de burada, tekrar mekanları cennet olsun. Sosyal tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise konuşmada, "Övünç başkanımız bizleri hiç yanıltmadı. Çok çalışkan, projeler üreten bir başkanımız. Torbalı'yı çok ileri noktalara getirecektir. Düşlediği projeleri anlattı, biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beni bu açılışa davet ettiğinde onur duyacağımı söyledim. Ben de öğretmen çocuğuyum. Annem babam uzun yıllar köy okullarında öğretmenlik yaptı. Böylesine anlamlı bir açılışta olmaktan dolayı son derece mutluyum" dedi.

Gençler ve aileler için yeni bir yaşam alanı

Mahalle merkezine kurulan bu sosyal yaşam alanı, özellikle mahalle gençleri ve aileler için yeni bir buluşma ve spor yapma alanı olarak öne çıkıyor. Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yanı sıra, yeşil alanlar ve dinlenme noktalarıyla mahalle sakinleri için çok amaçlı bir sosyal alan sunan park, kısa sürede bölgenin en popüler noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor. Öte yandan Torbalı Belediyesi'nin bu yatırımı, hem mahalle sakinlerinden hem de katılımcılardan büyük takdir topladı.