Tour Of Mersin'in Gülnar Etabı Tamamlandı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin'de 2. etap, Gülnar'dan başlayarak Erdemli'de sona erdi. Yarışta 5 kıta ve 26 ülkeden 120 bisikletçi 126 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Tour of Mersin'in 2. etabında 5 kıta 26 ülkeden 120 bisikletçi, Gülnar Hükümet Konağı önünden yarışmaya başladı. Startı, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin verdi. Sporcular, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsayan güzergahta toplam 126 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sağlık ekipleri de olası durumlara anında müdahale etmek için parkur boyunca hazır bulundu.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Tour of Mersin'in 2. gününde dereceye giren sporcular, etap sonunda Erdemli sahilinde düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı. Etap birincisi Nikiforos Arvanitou, ikincisi Ramazan Yılmaz üçüncüsü ise Mustafa Tarakçı oldu. En iyi tırmanışçı kategorisinde birinci Serdar Anıl Depe, ikinci Calum Johnston ve Gerard Garcia Ledesma üçüncü oldu. En iyi sprinter kategorisinde birinci Calum Johnston, ikinci Nikiforos Arvanitou ve üçüncü Serdar Anıl Depe ödüle layık görülürken, en iyi genç sporcu kategorisinde ise birinci Tomas Pridal, ikinci Amaniel Desta ve üçüncü Hugo Wertz oldu. 1. etabın sonuçlarına göre oluşan liderlik mayolarını giyenler; lider sporcu kategorisinde turuncu mayo giyen Calum Johnston, Calum johnston aynı zamanda lider sporcu mayosu giydiği için en iyi ikinci puana sahip Nikiforos Arvanitou yeşil mayoyu giydi. En iyi tırmanışçı kategorisinde ise kırmızı mayoyu alan Serdar Anıl Depe oldu. En genç sporcu kategorisinde ise beyaz mayoyu Tomas Pridal giydi.

Turnuva 3. etap yarışlarıyla devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuva, 3. ve 4. etaplarıyla Mersin'in farklı ilçelerinde devam ederek kentin doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtacak. 3. etapta sporcular, 11 Nisan'da Tarsus'tan pedal çevirmeye başlayacak. Çamlıyayla ilçesinden geçecek sporcular, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'nda 95 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Tour of Mersin'in final etabı ise 12 Nisan'da kent merkezinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan yarışta, sporcular Adnan Menderes Bulvarı'nda tur atarak, 124 kilometrelik parkurun ardından organizasyonu tamamlayacak.

"Gençlerimizin spora yönelmesi açısından önemli bir motivasyon kaynağı"

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, farklı ülkelerden gelen sporcuları ilçelerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gülnar'dan geçen etap vesilesiyle, sporun birleştirici gücüne bir kez daha şahit olduklarını dile getiren Şanal, "Bu tür uluslararası organizasyonların ilçemizin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra; özellikle gençlerimizin spora yönelmesi açısından da önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna inanmaktayız. Bu organizasyonun dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli bir buluşturma olduğuna inanıyor, farklı ülkelerden gelen sporcularımızı ilçemizde misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ile katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Şanal, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ise sporculara; Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Rusça olarak başarı dileklerinde bulundu. Önge, "Hepinize başarılar diliyorum. Emniyetli ve sağlıklı bir sürüş diliyorum. Başarılar" dedi.

"Bu organizasyon ile şehrimizin eşsiz coğrafyası, uluslararası bir vitrine çıkmaktadır"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına herkesi selamladı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen Tour of Mersin'in, kentin sadece bir tarım ya da liman kenti olmadığını; aynı zamanda bir spor, kültür ve turizm başkenti olduğunu kanıtladığını söyeleyen Yetgin, "Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel bisikletçiler, Toroslar'ın zirvesinden, Akdeniz'in turkuaz kıyılarına kadar her karış toprağımızda ter dökecekler. Bu yıl 8'incisni düzenlediğimiz Tour of Mersin; 18 takım ve 26 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla, şehrimizin eşsiz coğrafyasını uluslararası bir vitrine çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı. Yetgin ayrıca, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Mersin Büyükşehir'de emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarışan sporculara başarılar diledi.

"Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. etabını tamamladık"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ise "2. etabımız güzel Gülnar ilçemizden başladı; sporcularımız oradan Mut ve Silifke'yi geçerek, Erdemli'de finish noktasına ulaştılar. Bu parkur daha çok yayladan denize iniş şeklinde 126 kilometik bir parkurdu" dedi. Gülnar'da çok güzel, neşeli ve eğlenceli start ile güne başladıklarını ifade eden Gökayaz, "2. etabımızı en ufak bir sıkıntı olmadan tamamladık. 3. ve 4. etaplarımız kaldı ve onlara hazırlanıyoruz. 3. etap en zorlu etabımız ve Tarsus Gençlik Kampı'ndan başlayacağız. Bu etap Çamlıyayla ve Toroslar ilçemizin olduğu bir etap. Ayvagediği Yaylası'nda bitiriyoruz" diye konuşarak, tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Sporculardan 2. etaba tam not

Sporcular, 2. etaba ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Anıl Depe: "Seyir zevki inanılmaz yüksek bir etaptı. Bu benim Mersin'de 2. defa yarışım. O yüzden buraya geri dönmek güzel oldu. Kendi açımdan her 2 yarışta da genelde hep güzel sonuçlar elde ediyorum. Özellikle Türkiye turundan önce bizim için iyi bir antrenman yarışı oldu."

-Nikiforos Arvanitou: "Burada hava ve şehir çok güzel ve Mersin'de olduğumuz için çok mutluyuz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Etap kısa bir tırmanışla başladı ve daha sonra tehlikeli diyebileceğimiz dik inişler vardı ama manzaralar harikaydı. Sonunda takım olarak da kazandığımız için çok mutluyum. Yollar kapanıyor ve bu bisiklet sporu için çok önemli. Türkiye'nin her kademesiyle bisiklet sporunu desteklemesi çok güzel bir durum. Çok mutluyuz."

Vatandaşlar organizasyondan memnun

Vatandaşlar ise organizasyona ilişkin duygularını paylaşarak, şunları söyledi:

-Ahmet Kemal Öner: "Çünkü ilçemizde sosyal faaliyetler çok az ve böyle sportif bir faaliyetin olması bize mutluluk veriyor. Geçen sene burada değildim ve bu sene denk geldim. Büyük bir organizasyon, ilk defa böyle bir kalabalık organizasyon gördüm. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederim."

-Mehmet Emir Tüzün: "Ben de bisiklet sürmeyi istiyorum. Yarışmacı olmak istiyorum."