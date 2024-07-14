Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten 15 Temmuz Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Genç, mesajında, 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını vurgulayarak, Türk milletinin, ülkemizi işgal etmek isteyenlere verdiği cevabın adı olduğunu belirtti. Genç, FETÖ'ye karşı büyük mücadele verildiğini ve bu mücadelenin halen büyük kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

14.07.2024 14:30
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını vurgulayarak, "15 Temmuz, Türk milletinin, ülkemizi işgal etmek isteyenlere verdiği cevabın adıdır. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni esir etmek ve önüne engel koymak istediler. Milletimiz, hiç tereddüt etmeden vatanımızın istikbali ve demokrasimize sahip çıkmak için kadın erkek, yaşlı genç demeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarih yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadığına işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"FETÖ ve iş birlikçileri tarafından ülkemiz alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. Devletin birimlerine sızan hainler, silahlarını vatanına karşı kullanmaktan asla çekinmemiştir. Ancak milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de destan yazan ecdadımızdan aldığı güçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı duruşla hain darbe girişimini geri püskürtmüştür. Yüce Türk milleti o gece büyük bir destan yazmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi geçmişte yaşanan darbeler gibi tarihte kara bir leke olarak yerini almıştır."

Genç, FETÖ'ye karşı büyük mücadele verildiğini ve bu mücadelenin halen büyük kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Oluşturduğu tahribatı ise el birliğiyle onarıyoruz. Bu noktada toplumumuzun her ferdine çok önemli görevler düşmektedir. Ülkemizin bütünlüğüne kasteden hiçbir terör örgütüne fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasteden terör örgütlerinin sonu her zaman tarihin çöplüğü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz'un, birlik ve beraberliğin gururunu yaşadıkları bir gün olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde gösterdiği mücadele ile örnek olmuştur. Gelecek kuşaklara güçlü, sağlam adımlarla yürüyen ve darbe zihniyetinin tarihe gömüldüğü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu uğurda şehit olan vatan evlatlarını asla unutmayacağız, gazilerimizin her daim yanında olacağız. Tarihimiz boyunca vatanımız için canını ortaya koyan aziz ecdadımızı ve bütün şehitlerimizi minnetle yadediyorum. Bizlere emanet ettikleri vatana her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde canımızı ortaya koyacağız. Her şartta bayrağına ve vatanına sahip çıkan yüce milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. 15 Temmuz'da hainlerin kurşunları ile şehit düşen kahramanlarımızı minnet ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize ise sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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