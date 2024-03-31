TRABZON SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.257
|Toplam Seçmen
|:
|619.603
|Açılan Sandık
|:
|959
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,49
|Kullanılan Oy
|:
|193.163
|Geçerli Oy
|:
|184.092
|Katılım Oranı
|:
|% 76,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET METİN GENÇ
|% 50,72
|93.375
|CHP
|HASAN SÜHA SARAL
|% 29,03
|53.450
|YENİDEN REFAH
|LOKMAN ÖZTÜRK
|% 8,64
|15.913
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ERKAN
|% 4,05
|7.458
|SAADET
|RECEP YAKUPHAN
|% 2,23
|4.107
|ZAFER PARTİSİ
|FERHAT TÜYSÜZ
|% 1,49
|2.744
|DİĞER
|% 1,45
|2.671
|BTP
|ÖMER TURAN
|% 0,95
|1.746
|DEVA PARTİSİ
|SELÇUK KESKİN
|% 0,22
|396
|DSP
|UĞUR ERDEN
|% 0,16
|302
|AB PARTİ
|RECEP KADI
|% 0,16
|299
|DEM PARTİ
|BEDRİYE ZIRIĞ
|% 0,15
|273
|HÜDA PAR
|RIDVAN YILDIRIM
|% 0,12
|218
|TİP
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|% 0,1
|193
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|% 0,09
|168
|MİLLET
|YUSUF AYDIN
|% 0,08
|150
|TKP
|AHMET BİRİNCİ
|% 0,08
|144
|BAĞIMSIZ
|SADULLAH YILMAZ
|% 0,07
|123
|TKH
|BAYRAM İPEKÇİ
|% 0,06
|102
|HAK-PAR
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|% 0,06
|102
|HKP
|HACER EFE
|% 0,05
|86
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TOPUZ
|% 0,04
|72
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,11
|Katılım Oranı
|:
|% 77,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ EKİM
|% 41,09
|12.540
|CHP
|OSMAN KALYONCU
|% 29,85
|9.110
|YENİDEN REFAH
|RESUL ALTIN
|% 12,34
|3.765
|İYİ PARTİ
|EROL GEDİKLİ
|% 8,33
|2.541
|BTP
|SAMET AYVAZ
|% 3,28
|1.000
|SAADET
|ÖMER FARUK BAYRAM
|% 1,47
|449
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN KARLIDAĞ
|% 1,14
|349
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN SERBEST
|% 1
|305
|DİĞER
|% 0,9
|274
|DP
|AYHAN CİVELEK
|% 0,23
|71
|DEM PARTİ
|HASAN GEZİCİ
|% 0,17
|51
|HKP
|MUSA ARSLAN
|% 0,11
|33
|MİLLET
|FATİH ÖKSÜZ
|% 0,09
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,10
|Katılım Oranı
|:
|% 68,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|% 40,52
|5.367
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÜK
|% 22,91
|3.034
|SAADET
|ŞAKİR ŞAHİNTAŞ
|% 16,21
|2.147
|BAĞIMSIZ
|YUSUF DURMUŞ
|% 7,2
|954
|CHP
|OSMAN DİLBER
|% 6,3
|834
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM AYDIN
|% 3,01
|398
|BTP
|MESUT DEMİRTÜRKOĞLU
|% 1,51
|200
|ZAFER PARTİSİ
|YİĞİTHAN ÇİFT
|% 0,97
|129
|DEVA PARTİSİ
|LOKMAN UZUN
|% 0,57
|76
|BAĞIMSIZ
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|% 0,39
|52
|DEM PARTİ
|MELTEM ASLAN
|% 0,25
|33
|DİĞER
|% 0,1
|13
|MİLLET
|KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU
|% 0,06
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,85
|Katılım Oranı
|:
|% 80,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HAMZA BİLGİN
|% 50,38
|2.913
|AK PARTİ
|İBRAHİM KÜÇÜK
|% 42,2
|2.440
|CHP
|HASAN SUNGUR
|% 2,82
|163
|SAADET
|ALİ TOPAL
|% 2,68
|155
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE ÖRNEK
|% 0,83
|48
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT YILMAZ
|% 0,29
|17
|VATAN PARTİSİ
|MURAT KALMUK
|% 0,23
|13
|BTP
|FERDİ ŞAHİNTÜRK
|% 0,21
|12
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ SELİM PEKER
|% 0,19
|11
|DP
|YAKUP ÇAKICI
|% 0,17
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,48
|Katılım Oranı
|:
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BURHAN CAHİT ERDEM
|% 36,17
|2.161
|MHP
|BARIŞ ÖZTÜRK
|% 30,34
|1.813
|BTP
|SABRİ TERZİ
|% 13,39
|800
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN
|% 8,6
|514
|DP
|RAMİS UZUN
|% 6,01
|359
|YENİDEN REFAH
|SEDAT CUMUR
|% 1,49
|89
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR ULUDÜZ
|% 1,37
|82
|SAADET
|AHMET AYDIN
|% 1,06
|63
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÖZTÜRK
|% 1
|60
|DİĞER
|% 0,32
|19
|MİLLET
|ESMA ERSEN
|% 0,25
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,75
|Katılım Oranı
|:
|% 97,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KELEŞ
|% 36,67
|1.588
|CHP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 32,95
|1.427
|BAĞIMSIZ
|ZEKERİYA KARAÇENGEL
|% 19,76
|856
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ŞAHİN
|% 4,6
|199
|İYİ PARTİ
|HAMZA USTABAŞI
|% 3,42
|148
|BTP
|MUSTAFA KUL
|% 1,45
|63
|SAADET
|ABDULLAH KUL
|% 1,15
|50
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,12
|Katılım Oranı
|:
|% 71,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ TOK
|% 45,85
|857
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
|% 18,83
|352
|YENİDEN REFAH
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|% 8,4
|157
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZER
|% 6,96
|130
|CHP
|NAİM ÇİMEN
|% 5,99
|112
|SAADET
|MEHMET NURİ KADIOĞLU
|% 5,3
|99
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL BARIŞ KAROĞLU
|% 4,01
|75
|BTP
|ABDULLAH ALTUNBAŞ
|% 3,91
|73
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA İKİNCİ
|% 0,75
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,25
|Katılım Oranı
|:
|% 75,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET AŞIK
|% 39,61
|534
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT ARDUÇ
|% 22,33
|301
|SAADET
|ZEKİ AVNİ USTA
|% 14,24
|192
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERDİL
|% 11,8
|159
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA CANSIZ
|% 8,38
|113
|BTP
|HAYDAR GENÇCAN
|% 2,08
|28
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÖKTAN MUTLU
|% 1,56
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,11
|Katılım Oranı
|:
|% 87,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELİM ÇELENK
|% 51,63
|2.374
|CHP
|ABİDİN ÇELİK
|% 35,71
|1.642
|DİĞER
|% 4,07
|187
|YENİDEN REFAH
|TURGAY BAKAL
|% 3,91
|180
|SAADET
|FEVZİ SERDAR
|% 2,31
|106
|ZAFER PARTİSİ
|BAYHAN AYDİN
|% 1,37
|63
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRULLAH BAYKUŞ
|% 0,65
|30
|BTP
|SALİH YILDIZ
|% 0,35
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,29
|Katılım Oranı
|:
|% 74,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET NUHOĞLU
|% 69,68
|2.464
|YENİDEN REFAH
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|% 19,85
|702
|SAADET
|BEHRAM YILDIZ
|% 4,16
|147
|İYİ PARTİ
|ZAFER YAZICI
|% 2,35
|83
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH SARIYILMAZ
|% 1,58
|56
|BAĞIMSIZ
|CEVAT SARMUSAK
|% 1,33
|47
|BTP
|MEHMET AKIL
|% 0,54
|19
|DİĞER
|% 0,51
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,38
|Katılım Oranı
|:
|% 84,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ AYDIN
|% 58,42
|895
|BÜYÜK BİRLİK
|SEBAHATTİN İMAMOĞLU
|% 18,34
|281
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KURT
|% 11,94
|183
|CHP
|POLAT KUMBASAR
|% 5,68
|87
|İYİ PARTİ
|FATİH SANCAK
|% 3,26
|50
|SAADET
|SELİM ÜÇÜNCÜ
|% 1,44
|22
|BTP
|ABDURRAHMAN SAKA
|% 0,46
|7
|DP
|MEHMET AVCI
|% 0,33
|5
|DEVA PARTİSİ
|AHMET ASLAN
|% 0,13
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,31
|Katılım Oranı
|:
|% 78,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KOÇHAN
|% 43,96
|7.024
|CHP
|MUSA TURAN
|% 38,66
|6.177
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 15,46
|2.470
|İYİ PARTİ
|TURAN KONAK
|% 0,92
|147
|SAADET
|HİKMET AYDIN
|% 0,43
|69
|BÜYÜK BİRLİK
|TANER GÜR
|% 0,27
|44
|BTP
|AHMET BEKTAŞ
|% 0,24
|39
|DİĞER
|% 0,06
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,43
|Katılım Oranı
|:
|% 73,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|% 46,55
|2.732
|SAADET
|MUSTAFA SARAL
|% 23,5
|1.379
|YENİDEN REFAH
|GÜNGÖR SARAL
|% 22,9
|1.344
|CHP
|HALİL SARAL
|% 4,16
|244
|İYİ PARTİ
|EMİNE BODUR
|% 1,94
|114
|BTP
|AVNİ KALEMCİ
|% 0,29
|17
|MİLLİ YOL
|NUMAN HARPUTOĞLU
|% 0,24
|14
|DEM PARTİ
|ÇETİN ARYİNDOĞAN
|% 0,17
|10
|DİĞER
|% 0,17
|10
|MİLLET
|MUSTAFA ŞİMŞEK
|% 0,08
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,21
|Katılım Oranı
|:
|% 73,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET KAYA
|% 47,81
|24.134
|AK PARTİ
|ERGİN AYDIN
|% 39,22
|19.798
|YENİDEN REFAH
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|% 5,67
|2.865
|DİĞER
|% 1,81
|912
|İYİ PARTİ
|VEYSEL KURTOĞLU
|% 1,64
|829
|ZAFER PARTİSİ
|SİNEM DEMİRGÖZ
|% 1,4
|707
|SAADET
|ÜMİT ÇEBİ
|% 1,38
|699
|BTP
|AHMET REMZİ KASIM
|% 0,44
|221
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN IŞIKLI
|% 0,27
|134
|MİLLET
|HALİL AYDIN
|% 0,12
|59
|DSP
|MEHMET KÖSE
|% 0,09
|47
|HKP
|SELMA GÜMÜŞ
|% 0,09
|45
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAVUZ
|% 0,06
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,74
|Katılım Oranı
|:
|% 74,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|% 43,87
|4.062
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAHVECİ
|% 25,7
|2.380
|SAADET
|RECEP KALYONCU
|% 13,49
|1.249
|CHP
|İSMAİL AKSOY
|% 10,8
|1.000
|İYİ PARTİ
|SELAMİ ATEŞ
|% 3,49
|323
|DEVA PARTİSİ
|MEHMETALİ DUMAN
|% 0,9
|83
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ
|% 0,58
|54
|DİĞER
|% 0,47
|44
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMET TOPRAK
|% 0,33
|31
|BTP
|ZEKİ UZUN
|% 0,24
|22
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ SANCAK
|% 0,09
|8
|MİLLET
|AHMET SELÇUK ERSEN
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,36
|Katılım Oranı
|:
|% 86,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|REFİK KURUKIZ
|% 32,64
|942
|YENİDEN REFAH
|FATİH YILMAZ
|% 28,07
|810
|İYİ PARTİ
|FARUK BELDÜZ
|% 20,17
|582
|DP
|METİN GÜNAY
|% 7,14
|206
|BÜYÜK BİRLİK
|NECATİ SELVİTOP
|% 3,98
|115
|CHP
|MUSTAFA BAYRAM
|% 3,57
|103
|DİĞER
|% 2,39
|69
|SAADET
|AHMET KIRAN
|% 1,35
|39
|ZAFER PARTİSİ
|BUMİN KAAN SOYLU
|% 0,69
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,45
|Katılım Oranı
|:
|% 71,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN BEŞEL
|% 48,49
|2.856
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL KURT
|% 38,88
|2.290
|CHP
|ALİ TOKGÖZ
|% 11
|648
|DİĞER
|% 0,97
|57
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET BAHADIR
|% 0,24
|14
|BTP
|YILDIRAY YILDIRIM
|% 0,24
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|YAŞAR GÜNNAR
|% 0,1
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ABDUL SAMET TÜYSÜZ
|% 0,08
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,74
|Katılım Oranı
|:
|% 80,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET BALTA
|% 40,37
|1.789
|BAĞIMSIZ
|HAMİDE KUTOĞLU
|% 35,47
|1.572
|BAĞIMSIZ
|AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU
|% 16,9
|749
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYİN
|% 3,95
|175
|BTP
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|% 1,58
|70
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN KAYHAN
|% 0,83
|37
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER HALİSÇELİK
|% 0,59
|26
|BAĞIMSIZ
|FUAT KOÇAL
|% 0,27
|12
|DİĞER
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,07
|Katılım Oranı
|:
|% 75,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BIYIK
|% 49,54
|6.856
|AK PARTİ
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|% 29,69
|4.108
|DP
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|% 18,8
|2.601
|SAADET
|AHMET SALİH KALAYCI
|% 0,85
|117
|BTP
|ÜMİT DURSUN
|% 0,45
|63
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÜÇÜNCÜ
|% 0,38
|53
|HKP
|İBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK
|% 0,13
|18
|BAĞIMSIZ
|GÖKHAN SEZGİN
|% 0,13
|18
|DİĞER
|% 0,03
|4
Son Dakika › Güncel › TRABZON SON - Son Dakika
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?