TRABZON SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:51  Güncelleme: 21:52
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 959
Açılan Sandık Oranı : % 42,49
Kullanılan Oy : 193.163
Geçerli Oy : 184.092
Katılım Oranı : % 76,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 50,7293.375
CHPHASAN SÜHA SARAL% 29,0353.450
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 8,6415.913
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,057.458
SAADETRECEP YAKUPHAN% 2,234.107
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,492.744
DİĞER% 1,452.671
BTPÖMER TURAN% 0,951.746
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,22396
DSPUĞUR ERDEN% 0,16302
AB PARTİRECEP KADI% 0,16299
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,15273
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,12218
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,1193
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,09168
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,08150
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,08144
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,07123
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,06102
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,06102
HKPHACER EFE% 0,0586
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,0472
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 44,11
Katılım Oranı : % 77,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 41,0912.540
CHPOSMAN KALYONCU% 29,859.110
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,343.765
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 8,332.541
BTPSAMET AYVAZ% 3,281.000
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,47449
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,14349
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 1305
DİĞER% 0,9274
DPAYHAN CİVELEK% 0,2371
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,1751
HKPMUSA ARSLAN% 0,1133
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,0929
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 53,10
Katılım Oranı : % 68,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 40,525.367
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,913.034
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 16,212.147
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 7,2954
CHPOSMAN DİLBER% 6,3834
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 3,01398
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 1,51200
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 0,97129
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,5776
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,3952
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2533
DİĞER% 0,113
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,068
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 30,85
Katılım Oranı : % 80,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 50,382.913
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 42,22.440
CHPHASAN SUNGUR% 2,82163
SAADETALİ TOPAL% 2,68155
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,8348
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,2917
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,2313
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,2112
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,1911
DPYAKUP ÇAKICI% 0,1710
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 43,48
Katılım Oranı : % 83,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 36,172.161
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 30,341.813
BTPSABRİ TERZİ% 13,39800
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 8,6514
DPRAMİS UZUN% 6,01359
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 1,4989
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,3782
SAADETAHMET AYDIN% 1,0663
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 160
DİĞER% 0,3219
MİLLETESMA ERSEN% 0,2515
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 43,75
Katılım Oranı : % 97,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 36,671.588
CHPHAYDAR ÇOBAN% 32,951.427
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 19,76856
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 4,6199
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 3,42148
BTPMUSTAFA KUL% 1,4563
SAADETABDULLAH KUL% 1,1550
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 27,12
Katılım Oranı : % 71,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 45,85857
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 18,83352
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 8,4157
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 6,96130
CHPNAİM ÇİMEN% 5,99112
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 5,399
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 4,0175
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 3,9173
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,7514
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 56,25
Katılım Oranı : % 75,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 39,61534
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 22,33301
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 14,24192
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 11,8159
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 8,38113
BTPHAYDAR GENÇCAN% 2,0828
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,5621
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 51,11
Katılım Oranı : % 87,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 51,632.374
CHPABİDİN ÇELİK% 35,711.642
DİĞER% 4,07187
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 3,91180
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,31106
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 1,3763
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,6530
BTPSALİH YILDIZ% 0,3516
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 68,29
Katılım Oranı : % 74,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 69,682.464
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 19,85702
SAADETBEHRAM YILDIZ% 4,16147
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 2,3583
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,5856
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 1,3347
BTPMEHMET AKIL% 0,5419
DİĞER% 0,5118
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 52,38
Katılım Oranı : % 84,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 58,42895
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 18,34281
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 11,94183
CHPPOLAT KUMBASAR% 5,6887
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 3,2650
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,4422
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,467
DPMEHMET AVCI% 0,335
DEVA PARTİSİAHMET ASLAN% 0,132
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 92,31
Katılım Oranı : % 78,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 43,967.024
CHPMUSA TURAN% 38,666.177
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 15,462.470
İYİ PARTİTURAN KONAK% 0,92147
SAADETHİKMET AYDIN% 0,4369
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,2744
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,2439
DİĞER% 0,069
OF

Açılan Sandık Oranı : % 26,43
Katılım Oranı : % 73,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 46,552.732
SAADETMUSTAFA SARAL% 23,51.379
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 22,91.344
CHPHALİL SARAL% 4,16244
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 1,94114
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,2917
MİLLİ YOLNUMAN HARPUTOĞLU% 0,2414
DEM PARTİÇETİN ARYİNDOĞAN% 0,1710
DİĞER% 0,1710
MİLLETMUSTAFA ŞİMŞEK% 0,085
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 31,21
Katılım Oranı : % 73,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 47,8124.134
AK PARTİERGİN AYDIN% 39,2219.798
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,672.865
DİĞER% 1,81912
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,64829
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,4707
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,38699
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,44221
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,27134
MİLLETHALİL AYDIN% 0,1259
DSPMEHMET KÖSE% 0,0947
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,0945
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,0632
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 67,74
Katılım Oranı : % 74,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 43,874.062
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 25,72.380
SAADETRECEP KALYONCU% 13,491.249
CHPİSMAİL AKSOY% 10,81.000
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,49323
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,983
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,5854
DİĞER% 0,4744
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,3331
BTPZEKİ UZUN% 0,2422
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,098
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,044
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 36,36
Katılım Oranı : % 86,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPREFİK KURUKIZ% 32,64942
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 28,07810
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 20,17582
DPMETİN GÜNAY% 7,14206
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 3,98115
CHPMUSTAFA BAYRAM% 3,57103
DİĞER% 2,3969
SAADETAHMET KIRAN% 1,3539
ZAFER PARTİSİBUMİN KAAN SOYLU% 0,6920
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 70,45
Katılım Oranı : % 71,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 48,492.856
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 38,882.290
CHPALİ TOKGÖZ% 11648
DİĞER% 0,9757
YENİDEN REFAHMUHAMMET BAHADIR% 0,2414
BTPYILDIRAY YILDIRIM% 0,2414
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR GÜNNAR% 0,16
ZAFER PARTİSİABDUL SAMET TÜYSÜZ% 0,085
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 28,74
Katılım Oranı : % 80,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 40,371.789
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 35,471.572
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 16,9749
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 3,95175
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,5870
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 0,8337
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,5926
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 0,2712
DİĞER% 0,042
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 52,07
Katılım Oranı : % 75,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 49,546.856
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 29,694.108
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 18,82.601
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 0,85117
BTPÜMİT DURSUN% 0,4563
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,3853
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,1318
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,1318
DİĞER% 0,034

Kaynak: AA

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