Trafik Çalışmaları Nedeniyle Yol Kapamaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek- Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Otoyol- Pınarbaşı kavşakları 0-2. kilometreleri Bornova istikametinde 21 Ağustos'a kadar üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Kurucaşile-Cide yolunun 19-22 ve Sivas- Ulaş yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ- Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.