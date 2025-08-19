Trafik Çalışmaları Nedeniyle Yol Kapamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafik Çalışmaları Nedeniyle Yol Kapamaları

19.08.2025 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek- Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Otoyol- Pınarbaşı kavşakları 0-2. kilometreleri Bornova istikametinde 21 Ağustos'a kadar üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Kurucaşile-Cide yolunun 19-22 ve Sivas- Ulaş yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ- Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, trafik, ankara, Güncel, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Çalışmaları Nedeniyle Yol Kapamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasat başladı, kilosu 1500 TL’den satılıyor Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Motosiklet tutkusu Eda’yı hayattan kopardı Motosiklet tutkusu Eda'yı hayattan kopardı
Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi
Tanju Özcan kumarhanede İşte tartışma yaratan kareye ilk yorumu Tanju Özcan kumarhanede! İşte tartışma yaratan kareye ilk yorumu
Ümraniye’de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı
Yargıtay’dan emsal karar Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Yoğun bakıma kaldırılan Ali Şen’den haber var Yoğun bakıma kaldırılan Ali Şen'den haber var
Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru’dan Serdar Ortaç’a uyarı MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 08:44:20. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Çalışmaları Nedeniyle Yol Kapamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.