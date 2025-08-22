Trafik İşaretlerine Uyulmalı! - Son Dakika
Trafik İşaretlerine Uyulmalı!

22.08.2025 08:40
Çeşitli yolların yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında dikkatli olunması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı- Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde Başpınar Viyadüğü'ndeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltılarak trafik akışına diğer şeritlerden izin veriliyor.

Yenikent-Temelli Anadolu Otoyolu'nun Ayaş- Beypazarı bağlantı köprüsü ile Anadolu Otoyolu bağlantısının 0-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ayaş-Beypazarı-Anadolu Otoyolu arasındaki kesimde sağ yol trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 9-12. kilometrelerinde Kıreli-Beyşehir kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Menemen istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Akçaabat- Trabzon ayrımı- Düzköy yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 0-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu- Fatsa yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

07:32
