Trafik İşaretlerine Uyulmalı!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı- Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde Başpınar Viyadüğü'ndeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltılarak trafik akışına diğer şeritlerden izin veriliyor.

Yenikent-Temelli Anadolu Otoyolu'nun Ayaş- Beypazarı bağlantı köprüsü ile Anadolu Otoyolu bağlantısının 0-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ayaş-Beypazarı-Anadolu Otoyolu arasındaki kesimde sağ yol trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 9-12. kilometrelerinde Kıreli-Beyşehir kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Menemen istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Akçaabat- Trabzon ayrımı- Düzköy yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 0-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu- Fatsa yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sürdürülüyor.