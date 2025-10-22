İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü - Son Dakika
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü

22.10.2025 17:10
İstanbul Maltepe'de bir kişi, trafikte tartıştığı sürücü 27 yaşındaki Baran İren'i aracıyla ezerek öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, birkaç kez ileri geri manevra yaptığı, ardından İren'e çarptığı, gencin metrelerce sürüklendiği görüldü.

Maltepe'de Batuhan E. (27), trafikte tartıştığı Baran İren (27)'e aracıyla çarptı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Baran İren hayatını kaybederken, Batuhan E. gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE ÇARPTI

Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan E. ile Baran İren arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı otomobili Baran İ.'nin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen İren, kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı ağır yaralı Baran İren hayatını kaybetti. Olayın ardından park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücü B.E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Batuhan E., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün birkaç kez ileri geri manevra yaptığı, bu sırada yolda yürüyen Baran İren'in araca doğru geldiği, sürücünün de üzerine sürerek çarpması sonucu İren'in yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Maltepe, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Salih Akinci:
    Arabasının dışında olan kimse , genelde saldıran kişi odur. Arabasından inmeseydi , diğeri de onu ezemezdi. 5 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
