TRT 12 Punto 2024'ün uluslararası jüri üyeleri belli oldu

TRT tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2024"ün uluslararası jüri üyeleri belli oldu.

"Cennetin Krallığı" adlı 2005 yapımı filmde Selahaddin Eyyubi'yi, "Hz. Ömer" dizisinde Ebu Bekir'i canlandıran, ayrıca "Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu" filminde rol alan oyuncu Ghassan Massoud, jüri koltuğuna oturacak. Hollywood, Kazakistan, Tacikistan, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan ve Lübnan yapımı 20 uluslararası filmde oynayan Suriyeli oyuncu ayrıca "Ghassan Massoud ile Oyunculuk Sanatı" başlıklı bir masterclass verecek.

"The Rice People", "The Land of Wande-ring Souls", "S21: The Khmer Rouge Death Machine", "The Missing Picture", "Irradiated" ve "Everything will Be OK" filmleriyle Cannes ve Berlin film festivallerinin yanı sıra birçok festivalden ödülle dönen Kamboçyalı yönetmen ve yapımcı Rithy Panh, jüri görevini üstlenecek isimler arasında yer alıyor. Kamboçya Film Komisyonu'nun baş kurucusu da olan Pahn, ayrıca "Rithy Panh ile Yönetmenlik Sanatı" başlıklı masterclass verecek.

" Moskova'dan Pietushki'ye", " Dostoyevski'nin Seyahatleri", "Zhirinovsky ile Gezi", "Soğuk Savaş", "Last Resort" ve "Ida" adlı filmlere imza atan ve kariyeri boyunca Emmy, Prix Italia ve BAFTA ile birçok prestijli ödülün sahibi olan Pawel Pawlikowski, 12 Punto'da jüri üyeliği yapacak.

Yapımcılığını üstlendiği "Before The Rain" ile "Altın Aslan Ödülü"ne değer görülen, "No Man's Land" ile Altın Küre ve Cannes film festivallerinden ödüllerle dönen Cat Villiers da jüride görev alacak.

Mısırlı film eleştirmeni, programcı ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Başkanı Ahmed Shawky de jüri üyeliği yapacak isimler arasında yer alıyor.

Finale kalan 12 eserden, 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

"TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projelerin sahipleri ise Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve senaristleriyle birlikte senaryolarını geliştirecek.