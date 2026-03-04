Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış - Son Dakika
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış

Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu\'nun tek sözü ile başlamış
04.03.2026 10:16
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Şubat ayındaki telefon görüşmesinin, İran'a yönelik saldırıların başlamasında bdönüm noktası oldu. İddialara göre, Netanyahu 23 Şubat'ta, Trump'a İran lideri Ali Hamaney ve danışmanlarının Tahran'da toplanacağına dair istihbarat paylaştı. Bu bilginin doğrulanmasının ardından Trump, diplomatik seçeneklerin tükendiği ve saldırı için nihai onayı verdiği iddia edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları beşinci gününde sürerken, Tahran yönetimi de Washington'ın müttefiklerine ve Körfez bölgesindeki ABD üslerine yönelik misillemelerini sürdürüyor.

SAVAŞTA SON DURUM

ABD ordusu, savaşın ilk 24 saatinde düzenlenen saldırı sayısının 2003'te Irak'a yapılan "şok ve dehşet" operasyonlarının neredeyse iki katına ulaştığını ve İran'da şu ana kadar yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu öne sürdü.

İsrail, günün ilk saatlerinde İran'da savunma sistemleri ve füze fırlatma noktalarını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Pentagon ise savaş sırasında hayatını kaybeden dört Amerikan askerinin kimliğini açıkladı. Askerlerin Kuveyt'i hedef alan insansız hava aracı saldırılarında öldüğü belirtildi.

İran'da rejim değişikliği iddiaları gündemdeyken, CIA'in ülkede ayaklanma çıkarmak amacıyla muhalif Kürt grupları silahlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. CNN'in haberine göre ABD yönetimi, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhaliflerle askeri destek konusunda görüşmeler yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine refakat edeceğini açıklamasından saatler sonra İran Devrim Muhafızları'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, boğazdan geçmeye çalışan 10 petrol tankerinin vurulduğu iddia edildi.

NETANYAHU, 28 ŞUBAT'TAKİ TOPLANTIYI 23 ŞUBAT'TA TRUMP'A HABER VERDİ

Sahada çatışmalar sürerken, savaşın nasıl başladığına ilişkin ABD basınında yeni iddialar da gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında şubat ayında yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik saldırıların başlamasında belirleyici rol oynadığı iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan yetkililere göre, Netanyahu, 23 Şubat'ta Trump'ı arayarak İran lideri Ali Hamaney ile üst düzey danışmanlarının 28 Şubat'ta Tahran'da aynı noktada bir araya geleceğine dair istihbarat paylaştı.

GÖRÜŞME DÖNÜM NOKTASI OLDU

Daha önce kamuoyuna yansımadığı belirtilen ve Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik askeri sürecin başlamasında dönüm noktası olduğu iddia edildi.

Görüşmede, Netanyahu söz konusu toplantının tek bir hava saldırısıyla hedef alınabileceğini iletti, Trump'ın talimatıyla yapılan ilk incelemede ise ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İsrail istihbaratının sağladığı bilgileri teyit etti.

Doğrulamanın ardından Trump'ın istihbaratın güvenilir olduğu ve diplomatik seçeneklerin tükendiği kanaatine vardığı, 27 Şubat'ta ise saldırı için nihai onayı verdiği öne sürüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

