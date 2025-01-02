Tuğamiral Zeki Aktürk: 2024 Yılında Toplam 3 Bin 70 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 49'u son 1 haftada olmak üzere 2024 yılında Suriye'nin kuzeyinde bin 579 terörist, Irak'ın kuzeyinde bin 491 olmak üzere toplam 3 bin 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; proaktif savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda, milli güvenliğimizi ve çıkarlarımızı teminat altında tutmaya, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara artan ölçüde katkı sağlamaya devam etmektedir" dedi. Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi"

"Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında; Suriye'nin kuzeyinde bin 579 terörist, Irak'ın kuzeyinde bin 491 terörist olmak üzere toplam 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, yıl boyunca toplam 107 terörist teslim olmuştur. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir.

Diğer taraftan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait birçok bölümü bulunan mağara ile yine içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan bir mağarayı tespit etmiştir."

"Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 109 şahıs yakalandı"

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin olarak, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 16 şahıs ise engellenmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerinin alındığı hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış; 2024 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 939, engellenen kişi sayısı da 97 bin 356 olmuştur" bilgisini paylaştı.

"Ülkemizin ve Suriye'nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlıyız"

Suriye'de mevcut durum ve gelişmelerin yeni yönetim ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip edildiğini belirten Aktürk şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara devam edilmektedir. Ayrıca, birliklerimiz tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu vesileyle, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye'nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

İsrail'in hukuksuz saldırı ve işgallerini sürdürdüğüne değinen Aktürk, "İsrail'in bu zamana kadar Gazze'de yaptığı soykırım, Batı Şeria'daki ilhak girişimleri, Suriye ve Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılar, İsrailli yetkililerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı eylemleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz. Temennimiz, yeni yılda uluslararası toplumun; Filistin halkının insanca yaşama kavuşması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmasıdır" diye konuştu.

"TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi'nin ilk sac kesimleri yapılarak inşalarına başlandı"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda yeni nesil Fırtına obüsünün, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı'nın ve MİLKED Elektronik Destek Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Milli Denizaltımızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi'nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları: TSK, Suriye halkının yanında durmaya devam edecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni dönemde Suriye'de ne tür destek sağlayacağına dair sorular üzerine MSB kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir. Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir."

Bakanlık kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorular üzerine, "Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. TSK olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"TSK olarak Suriye'de 'az laf çok iş prensibiyle hareket ediyoruz"

Fırat'ın doğusundaki son duruma ilişkin kaynaklar şunları kaydetti:

"Bölgede Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye'de 'az laf çok iş prensibiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."