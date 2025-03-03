TÜİK Enflasyon Verileri İçin Dava Açıldı - Son Dakika
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TÜİK Enflasyon Verileri İçin Dava Açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerinin asılsız olduğu iddiasıyla açılan dava, Ankara 6. İdare Mahkemesinde duruşmalı olarak görülecek. Ayrıca, TÜİK'in şubat ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak.

03.03.2025 09:03  Güncelleme: 11:22
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09.30 - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerinin asılsız olduğu gerekçesiyle açılan dava Ankara 6. İdare Mahkemesinde duruşmalı görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda "ülkedeki mevcut eğitim politikaları, yürürlükteki uygulamalar ve etkinliklerin" konuşulacağı çalıştayda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Abdullah Öcalan'ın açıklamasını değerlendirmek üzere Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla İzmir Fuar Havuzlu Meydan'da ESHOT filosuna katılacak yüksek güvenlikli 41 yeni otobüsün hizmete alınma törenini gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

12.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı önünde "Laik eğitim, laik Cumhuriyet" eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Öğrenim Birliği Yasası'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Gericiliğe Karşı Cumhuriyetçiler İleri" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

16.30 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Öğrenim Birliği Kanunu'nun 101'inci yıl dönümünde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağının özelleştirilmesine karşı maden işçilerinin başlattığı eyleme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

16.00 - 20.30 - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor, Gaziantep FK - ikas Eyüpspor, Göztepe - Reeder Samsunspor ve RAMS Başakşehir - Net Global Sivasspor maçları oynanacak. (KONYA - GAZİANTEP - İZMİR - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK Enflasyon Verileri İçin Dava Açıldı - Son Dakika

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