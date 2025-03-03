TÜİK Enflasyon Verileri İçin Dava Açıldı

09.30 - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerinin asılsız olduğu gerekçesiyle açılan dava Ankara 6. İdare Mahkemesinde duruşmalı görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda "ülkedeki mevcut eğitim politikaları, yürürlükteki uygulamalar ve etkinliklerin" konuşulacağı çalıştayda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)
11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)
11.00 - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Abdullah Öcalan'ın açıklamasını değerlendirmek üzere Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. (ANKARA)
11.00 - DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla İzmir Fuar Havuzlu Meydan'da ESHOT filosuna katılacak yüksek güvenlikli 41 yeni otobüsün hizmete alınma törenini gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
12.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.30 - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
16.00 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı önünde "Laik eğitim, laik Cumhuriyet" eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
16.00 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Öğrenim Birliği Yasası'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Gericiliğe Karşı Cumhuriyetçiler İleri" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
16.30 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Öğrenim Birliği Kanunu'nun 101'inci yıl dönümünde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağının özelleştirilmesine karşı maden işçilerinin başlattığı eyleme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
16.00 - 20.30 - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor, Gaziantep FK - ikas Eyüpspor, Göztepe - Reeder Samsunspor ve RAMS Başakşehir - Net Global Sivasspor maçları oynanacak. (KONYA - GAZİANTEP - İZMİR - İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › TÜİK Enflasyon Verileri İçin Dava Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?