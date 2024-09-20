TÜMOSAN ANKIROS 2024'te Yeni Teknolojilerini Sergiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜMOSAN ANKIROS 2024'te Yeni Teknolojilerini Sergiliyor

TÜMOSAN ANKIROS 2024\'te Yeni Teknolojilerini Sergiliyor

TÜMOSAN Döküm, ANKIROS 2024'te döküm ürünlerini tanıtarak global iş fırsatları arıyor.

20.09.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Döküm A.Ş., 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ANKIROS 2024 – 16'ncı Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalurji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nda yeni ve son teknolojik ürünlerini sergiliyor. Şirket fuar süresince, aks sistemleri, dişli kutuları ve hassas döküm teknikleri ile üretilen ileri teknoloji ürünlerini sergileyerek döküm sanayiindeki teknolojik yetkinliğini katılımcılarla paylaşmayı hedefliyor.

TÜMOSAN Döküm, tarım makineleri ve traktör üretiminde kullanılan döküm parçalarının yanı sıra, otomotiv, inşaat ve demir-çelik gibi birçok sektörde ihtiyaç duyulan döküm ürünlerini ANKIROS 2024 – 16'ncı Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalurji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nda sergiledi. Şirket fuar süresince, aks sistemleri, dişli kutuları ve hassas döküm teknikleri ile üretilen ileri teknoloji ürünlerini sergileyerek döküm sanayiindeki teknolojik yetkinliğini katılımcılarla paylaşmayı hedefliyor. TÜMOSAN Döküm, ANKIROS 2024'teki varlığı ile hem mevcut iş ortaklarıyla bağlarını güçlendirmeyi, hem de yeni iş fırsatlarına kapı açmayı amaçlıyor. Şirket, döküm teknolojilerindeki çalışmalarını sektör profesyonelleriyle paylaşarak, Türkiye döküm sanayisinin uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

?"GLOBAL ARENADA GÜÇLÜ BAĞLAR KURACAĞIZ"

TÜMOSAN Döküm A.Ş. Fabrika Müdürü Hüseyin Köylü, fuarın şirket için önemini şu sözlerle ifade etti: "ANKIROS 2024, yenilikçi çözümlerimizi global arenada tanıtmak ve iş ortaklarımızla daha güçlü bağlar kurmak için büyük bir fırsat. TÜMOSAN Döküm olarak kaliteye, teknolojik gelişmelere ve müşteri ihtiyaçlarına verdiğimiz önemi bu fuarda bir kez daha ortaya koyacağız. Sergileyeceğimiz geniş ürün yelpazesi, sektörün gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış, yüksek performanslı ve dayanıklı çözümlerimizden oluşuyor. ANKIROS 2024, hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendireceğimiz, hem de yeni iş birliklerine kapı açacağımız önemli bir platform olacak."

'YENİ ÜRÜNLERLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Köylü, bu yıl fuarda döküm dünyasına yönelik yeni ürünlerini tanıttıklarını belirterek, "Geçen yıl aldığımız olumlu geri dönüşlerin ardından, bu yıl fuara büyük bir heyecanla katıldık. Konya'daki TÜMOSAN özel endüstri bölgesinde, 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapıyoruz ve 12 bin ton net döküm kapasitemiz bulunuyor. Geçen yıl 15 yeni ürünü devreye sokarak bizim için oldukça verimli bir yılı geride bıraktık. Bu yıl da yeni ürünlerimiz modelleme aşamasında ve ürün sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Genellikle otomotiv sektörüne yönelik çalışmalar yapıyoruz, özellikle TÜMOSAN'ın motor ve traktörleri için ürün geliştirdiğimiz bu alandaki ürün gamımızı genişletmeye odaklandık. Bu yıl 5 yeni ürünü devreye alacağız ve bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

'ÜRÜN GAMIMIZI DAHA VERİMLİ VE DAHA TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE ÇEVİRECEĞİZ'

Üretim gamındaki en önemli iki ürünün motor bloku ve silindir kafası olduğunu anlatan Köylü, şöyle devam etti: "Ana hedefimiz, traktörlerimizin motor blokları ve silindir kafalarının döküm işlemlerini gerçekleştirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve yeni hat projelerimiz de bulunuyor. Fuarda, Avrupa'da azalan ve kapanan döküm fabrikaları nedeniyle piyasada Doğu'ya doğru bir kayış var. Biz de bu piyasa değişiminden payımızı almak istiyoruz. Kalite belgelerimiz ve teknolojik altyapımız bu doğrultuda yeterli durumda. Geçen yılki fuarda ürünlerimize yoğun talep almıştık, ancak dış piyasa açısından motor ve traktör üretim taleplerini tam olarak karşılayamamıştık. Bu yıl ise gelen talepleri karşılayabilecek konumdayız. Fuara yeni başladık, ancak ilk saatlerden itibaren ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz. Bu yılki fuarın, geçen yıla kıyasla daha canlı ve verimli geçeceğine inanıyorum. Yeni hat projelerimizin devreye girmesiyle, ürün gamımızı daha verimli ve teknolojik ürünlere çevireceğiz. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Bu kadromuzla, Yeni Türkiye Yüzyılı'na gereken desteği vermek adına tüm çabamızla çalışacağız" ifaelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Tümosan, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜMOSAN ANKIROS 2024'te Yeni Teknolojilerini Sergiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:24 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar
17:19 Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
16:36 Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti
16:25 Sakince dükkana giren kadın, raftaki çantayı kaşla göz arasında çaldı Sakince dükkana giren kadın, raftaki çantayı kaşla göz arasında çaldı
16:12 İbrahim Tatlıses’i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor Sonuna kadar hakkını arayacak İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak
16:02 18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı Son günlerini geçirdiği isim gözaltında 18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı! Son günlerini geçirdiği isim gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 12:06:38. #1.11#
SON DAKİKA: TÜMOSAN ANKIROS 2024'te Yeni Teknolojilerini Sergiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement