TUNCELİ SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:19  Güncelleme: 02:22
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MERKEZ

Toplam Sandık : 80
Toplam Seçmen : 24.625
Açılan Sandık : 76
Açılan Sandık Oranı : % 95
Kullanılan Oy : 16.677
Geçerli Oy : 15.918
Katılım Oranı : % 71,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET KONAK% 40,276.410
CHPALİ MUSTAFA ÇELİK% 33,345.307
AK PARTİERKAN EROĞLU% 13,272.113
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYGÜN% 7,691.224
ZAFER PARTİSİKENAN AHMET TAYŞUN% 0,87139
İYİ PARTİESER KÖSE% 0,67106
BTPMETİN GEYİK% 0,63101
BAĞIMSIZAYDIN POLAT% 0,6298
YENİDEN REFAHERDAL SAYLAN% 0,6197
TKPÖZCAN SARISALTIK% 0,5385
BAĞIMSIZTANER YILDIZ% 0,4876
DEVA PARTİSİVEYSEL GÜLER% 0,3759
HÜDA PARMUHAMMED ATA YÜKSEL% 0,2133
DSPMEHMET ÖNDER İŞTUTAN% 0,1117
HAK-PARMESUT KAPLAN% 0,0712
SAADETMUHAMMED NEDİM SADAK% 0,0712
YTPHAMDİ ÇAKAR% 0,069
APHIDIR AÇIKBAŞ% 0,058
VATAN PARTİSİNİHAL GÜNDOĞAN% 0,058
MİLLETMEHMET PINAR% 0,023
DİĞER% 0,011
ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ENES SOMYÜREK% 50,31.098
CHPNEVZAT ALTAN% 37,29814
MHPHASAN HAYRİ KANDU% 10,22223
YENİDEN REFAHKADİR KILIÇ% 1,4231
DEVA PARTİSİRECEP YILDIRIM% 0,511
SAADETABDULMACİT TAŞDELEN% 0,184
BTPALİ HAYDAR KUŞBAY% 0,092
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SOL PARTİAYDIN KAYA% 23,51478
CHPSEYFİ GEYİK% 22,08449
TİPATTİLA BULUT% 20,76422
AK PARTİALİ HAYDAR TUNÇEL% 19,97406
BAĞIMSIZHAKKI BALIK% 11,56235
BTPFATIMA BEKTAŞ% 0,5912
MHPERHAN GÜLER% 0,4910
YENİDEN REFAHMUSTAFA POLAT% 0,449
İYİ PARTİCEMGİL CEVAHİR% 0,255
DEVA PARTİSİDOĞAN CAN YILDIRIM% 0,24
SAADETMUHAMMET ÇELİK% 0,153
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT TAYHAVA% 52,15401
EMEPRIZA CANGÖZ% 36,41280
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 8,4565
YENİDEN REFAHORHAN ERTÜRK% 1,048
MHPNİYAZİ KORKMAZ% 0,917
BTPAHMET BERAT ÖZER% 0,524
İYİ PARTİÖZLEM AYGÜL% 0,393
SAADETFURKAN DURSUN TAŞ% 0,131
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ EMRAH TEKİN% 53,59508
BAĞIMSIZCAFER KIRMIZIÇİÇEK% 23,21220
AK PARTİSERDAR PARLAK% 16,14153
DEM PARTİŞÜKRÜ DÜZTAŞ% 3,4833
BTPFATMA TÜTER ÖZTÜRK% 1,6916
MHPCANER TURMUŞ% 1,2712
YENİDEN REFAHİRFAN KAYMAK% 0,212
DEVA PARTİSİCAN AKIN% 0,212
İYİ PARTİMURAT YIKILMAZ% 0,11
SAADETABDURRAHMAN BOYRAZ% 0,11
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA SARIGÜL% 33,64685
EMEPHÜSEYİN TEKİNOĞLU% 30,55622
AK PARTİGÜLLÜ PEZEK% 29,08592
DSPJALE GÜNDÜZKANAT% 2,0642
BÜYÜK BİRLİKEROL ÇALIŞKAN% 1,5231
İYİ PARTİFATİH KARAYOL% 0,7415
YENİDEN REFAHSERCAN PEHLİVAN% 0,7415
MHPKAMİL ARSLAN% 0,7415
SAADETENES BURAK POYRAZ% 0,449
BTPMEHMET ALP PAK% 0,347
DEVA PARTİSİYASEMİN GÜNAYDIN% 0,153
PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAİ VURAL% 37,641.515
EMEPKENAN ÇETİN% 31,211.256
CHPİSMAİL ASLAN% 24,971.005
MHPİRFAN SAĞLIYAN% 5,12206
DEVA PARTİSİBİRSEN AKIN% 0,5221
YENİDEN REFAHFETHİ AHMET POLAT% 0,312
BTPMEHTAP GEYİK% 0,177
SAADETMEHMET FATİH YALÇIN% 0,073
PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 57,08492
AK PARTİÇAĞNUR KILIÇOĞLU% 28,31244
BAĞIMSIZNURETİN ÖZGÜREL% 9,9886
BTPYUSUF AYDIN% 1,6214
MHPASİM KOÇOĞLU% 1,3912
SAADETFURKAN BATUHAN ECEVİT% 0,817
YENİDEN REFAHTURGUT YILDIRIM% 0,464
İYİ PARTİİNAN ÇEKER% 0,353

Kaynak: AA

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