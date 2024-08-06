Turistik Tatvan Treni Ankara'dan İkinci Kez Yola Çıktı - Son Dakika
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Turistik Tatvan Treni Ankara'dan İkinci Kez Yola Çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni'nin ikinci kez Ankara'dan Tatvan'a 1262 kilometrelik bir güzergah için yola çıkacağını belirtti. Trenin Elazığ ve Sivas'ta mola vererek turistik ve ticari destinasyonlara katkı sağlayacağı ifade edildi.

06.08.2024 15:36
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni'nin ikinci kez Ankara'dan Tatvan'a 1262 kilometrelik bir güzergah için yola çıkacağını belirterek, "Bu trenimiz gidiş istikametinde Elazığ'da, dönüş istikametinde de Sivas'ta mola vererek oralardaki turistik ve ticari destinasyonlara da katkı sağlayacak." dedi.

Uraloğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde yaptığı konuşmada, söz konusu seferin ikinci kez yapıldığını söyledi.

Turistik tren seferlerinin Doğu Ekspresi'yle başladığını anımsatan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin büyük ilgili gördüğünü, sanatçılar ve gezginlerin de bu hatta seyahat ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, Bitlis ve Diyarbakır'dan da turistik seferlerle ilgili talepler geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara-Diyarbakır rotasını ve Ankara-Tatvan seferlerini 2024'te rotalarımıza ekledik. Yine aynı şekilde Kars'la Erzurum arasında bir bölgesel yolcu treni hizmete sunduk. Ankara- Çankırı arasında Turistik Tuz Ekspresi trenini hayata geçirdik. Özellikle Diyarbakır trenimiz biraz sınırlarımızın ötesine aştı ve Time dergisine konu oldu."

Konya- Adana arasındaki Toros, Zonguldak- Karabük arasındaki Karadeniz ekspresleri ile Pamukkale Ekspresi'ne yönelik de planlama yapacaklarının altını çizen Uraloğlu, Ege Ekspresi ile Göller Ekspresi'ni yabancı misafirler için zenginleştireceklerini kaydetti.

"28 saatlik keyifle sürecek bir yolculuk"

Uraloğlu, turistik Tatvan seferlerine ilginin artacağını düşündüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'dan Tatvan'a 1262 kilometrelik bir güzergah için yola çıkılacak. Güzergahta 28 saatlik keyifle sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz. Bu trenimiz gidiş istikametinde Elazığ'da, dönüş istikametinde de Sivas'ta mola vererek oralardaki turistik ve ticari destinasyonlara da katkı sağlayacak. Toplam 160 kişilik bir kapasitemiz söz konusu. Yarın akşam saatlerinde trenimiz Tatvan'a ulaşmış olacak. Yolculuğun ilk etabı böylece tamamlanmış olacak. Cuma günü de yine Tatvan'dan yola çıkarak cumartesi günü öğle saatlerinde burada olacak."

Sadece ülke içinde tren hatları olmadığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bizim aynı zamanda İstanbul-Sofya arasında devam eden bir yolcu trenimiz var. Geçmişte Gürcistan ve Azerbaycan arasında da vardı. Umuyorum ki Gürcistan ve Azerbaycan arasında da Kars'tan böyle bir tren talebi olacak ve biz de bunu planlamış olacağız." dedi.

Uraloğlu, AK Parti hükümetleri olarak 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı olmak üzere 3 bin kilometrenin üzerinde demir yolu yaptıklarını ifade ederek, son 22 yılda yaklaşık 57 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çin'den bir trenin Orta Koridor'dan geçerek Avrupa'ya ulaşabildiğini anlatan Uraloğlu, mevcut vizyonla yola devam edeceklerini bildirdi.

Uraloğlu, Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı'nı 2026'da açacaklarına işaret ederek, Ankara-İstanbul arasında saatte 350 kilometre hızla gidecek tren projesini de başlattıklarını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Türkiye'nin turizmde dünyada önemli ülkeler arasında olduğuna dikkati çekerek, turizmde belirlenen hedeflere ulaşılması için turistik tren seferlerinin önemli olduğunu söyledi.

Törene, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da katıldı.

Bakan Uraloğlu, açılış konuşmalarının ardından yolcularıyla sohbet ettiği treni uğurladı.

Kaynak: AA

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