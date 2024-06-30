Turistik Tatvan Treni İlk Seferini Tamamladı

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Ankara ile Tatvan arasında ilk seferini tamamlayan Turistik Tatvan Treni'nin yolcuları güzergah boyunca görme imkanı buldukları doğal ve tarihi güzelliklerin keyfini çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde uzun dönem boyunca sadece seyahat amaçlı yararlanılan konvansiyonel trenler artık turistik trenler olarak hizmet veriyor.

Bu kapsamda Turistik Doğu ve Turistik Diyarbakır ekspreslerinden sonra Turistik Tatvan Treni de ilk seferini tamamladı.

Yolculuk bir günden fazla sürerken 8 vagonda, 100'ün üzerinde üniversite öğrencisi, İç ve Doğu Anadolu bölgelerini içeren yolculuk boyunca manzaranın keyfini çıkardı.

AA muhabirinin de katıldığı turda, tren Ankara'dan uğurlandı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Malatya geçildi. Elazığ'da yaklaşık 3 saatlik mola verilirken, yolcular şehri gezme imkanı buldu.

Yolculuk, Bingöl, Muş ve Bitlis sonrasında Tatvan'da sona erdi. Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Islahiye Medresesi gibi bölgedeki tarihi yerleri ziyaret eden katılımcılar, yöresel lezzetlerin tadına baktı, yerel ürünleri satın aldı.

Gece vagonda uyumanın keyfi

Yolculardan Ecem Alakabak, yolculuğun güzel geçtiğini, özellikle yemek vagonunda sosyalleştiklerini anlattı. Yolculuk boyunca oyunlar oynadıklarını belirten Alakabak, Turistik Tatvan Treni'nin uzun bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Alakabak, "Gece vagonda uyumak en keyifli taraftı. Orayı özleyeceğimi düşünüyorum. Bir sonraki güzergah, coğrafyası uygun olursa Karadeniz olabilir. Tatvan'ı daha önce ziyaret etmemiştim. Yaz aylarında daha çok Ege, Akdeniz tarafları tercih ediliyor. Daha önce hiç Doğu Anadolu'ya gitmemiştim. Buraları merak ediyordum." diye konuştu.

"Hayran bıraktı"

Şeyma Çınar ise seyahat boyunca arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini, güzel manzarayı izlediklerini ifade etti.

Tatvan'ı ilk kez ziyaret ettiğini anlatan Çınar, " 'Kültürel mirasın başkenti' gibi yorumlar okumuştum. Gerçekten öyleymiş. Hayran bıraktı diyebilirim. Bence herkes bir defa da olsa ömründe burayı gelip ziyaret etmeli." dedi.

"Yolculuk bizim için özel oldu"

Kutluhan- Hilal Atalay çifti de turistik trenin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti. İlk kez çift olarak turistik tren yolculuğu yaptıklarını söyleyen Hilal Atalay, "Biz bindiğimiz an odamızı süsledik, ışıklandırmalarımızı yaptık. Eşim daha önce hiç binmemişti. Bu açıdan yolculuk bizim için özel oldu." diye konuştu.

Tatvan ziyaretlerinde kısa sürede birçok tarihi yeri ziyaret ettiklerini söyleyen Kutluhan Atalay da yeniden Bitlis'i ve Doğu illerini ziyaret etmek istediklerini söyledi.