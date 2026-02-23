Türk Dizilerine Büyük Destek!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında yayınlanan Türk dizilerine yönelik dev destek programının detaylarını paylaşmak üzere sektörün önde gelen yapımcıları ve yayıncı kuruluş temsilcileriyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Geliştirme Ajansından (TGA) yapılan açıklamaya göre toplantıda, yurt dışında yayınlanan dizilere toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar sağlanacak desteğin kriterleri ve uygulama esasları ele alındı.

Sektörün önde gelen yapım şirketlerinin temsilcileriyle yayıncı kuruluş yöneticilerinin hazır bulunduğu buluşmada, dizilerin küresel ölçekte ulaştığı izleyici kitlesi ve bu gücün yeni dönemde Türkiye'nin tanıtım vizyonunda nasıl daha etkin kullanılacağı değerlendirildi.

Toplantıda, Türk dizilerinin yalnızca kültürel bir ürün değil, aynı zamanda stratejik bir tanıtım aracı olduğu vurgulandı. Yurt dışında yayınlanan her başarılı yapımın Türkiye'nin hikayesini dünyaya taşıdığı ve bu etkinin daha planlı bir çerçeveye oturtulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplantıya, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Tanıtma Genel Müdürü ve TGA Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Güler, Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra yurt dışında çok ses getiren "Uzak Şehir", "Yargı" ve "Ezel" dizilerine imza atan Ay Yapım'dan Kerem Çatay, "Bir Zamanlar Çukurova", "Eşref Rüya" ve "Teşkilat" adlı yapımlarla öne çıkan TİMSBİ Productions'dan Burak Sağyaşar, "Gümüş" ve "Erkenci Kuş" adlı dizileri onlarca ülkede izlenen Gold Yapım'dan Faruk Turgut, "Bahar" dizisinin yapımcısı MF Yapım'dan Asena Bülbüloğlu ve yurt dışında büyük ilgi gören "Adını Feriha Koydum", "Sadakatsiz" ve "Yeraltı" dizisini hayata geçiren Med Yapım'dan Fatih Aksoy, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin yapımcısı OGM Film'den Onur Güvenatam, "Bir Zamanlar İstanbul" ile "Kuruluş Osman" projelerine imza atan Bozdağ Film'den Mehmet Bozdağ, NTC Medya'dan Mehmet Yiğit Alp ve Sinegraf Film'den Yusuf Ömer Sınav katıldı.

Sektörü temsilen Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Başkanı Burhan Gün, yayıncı kuruluşları temsilen de TRT'den Mücahid Eker, TV8'den Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Aslı Çini, Kanal 7'den Mehmet Acet, ATV'den Ali Türkaslan, Kanal D'den Gökhan Yıldız, Show TV'den Aynur Demirtaş İşmen, Star TV'den Nermin Yurteri ve Şebnem Aksoy ile FOX'tan Mehmet İçağasıoğlu da toplantıda yer aldı.

Destekten faydalanacak yapımlar için belirlenen kriterler ele alındı

Yeni destek modelinin çerçevesi, uygulama süreci ve destekten yararlanma şartları toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Görüşmede, destekten faydalanacak yapımlar için belirlenen kriterler detaylı şekilde değerlendirildi.

Bu kapsamda dizilerin en az 3 kıta ve 10 ülkeye ihraç edilmesi, Türkiye'de en az 26 bölüm yayınlanmış olması, izlenme başarısıyla reytinglerde üst sıralarda yer alması, Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel ve gastronomik değerlerinin uluslararası izleyiciyle daha güçlü bir bağ kuracak şekilde anlatılması ve çekimlerin bu destinasyonlarda gerçekleştirilmesi, son 3 yıl içinde yayınlanmış olması ile RTÜK tarafından ceza almamış olması kriterleri uygulanacak.

Toplantıda, TGA'nın yeni tanıtım modeli çerçevesinde üstleneceği rol de gündeme geldi. Dizilerin bilinirliğinden faydalanılarak Türkiye turizmine katkı sağlayacak 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital kısa video içeriklerinin satın alınmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde tanıtım filmi çekilmesi, destinasyonları içeren drone görüntülerinin kullanılması ve oyuncuların kendi sosyal medya hesaplarında (story paylaşımları dahil) Türkiye'nin tanıtımına yönelik içerik paylaşımına katkı sunması, TGA'nın uygulama sürecinde dikkate alınacak.

Türkiye'nin değerlerinin daha etkin tanıtılması hedefleniyor

Destek mekanizması sektörle istişare içinde yürütülerek hem üretim gücünü artıran hem de Türkiye'nin tanıtımına somut katkı sağlayan, ölçülebilir ve adil bir destek sistemi oluşturulacak.

Yaklaşık 170 ülkede yayınlanan ve 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan Türk dizileri, bu geniş erişimle Türkiye'yi dünyada dizi ihracatında en güçlü ülkeler arasına taşıdı.

Dizilerin ulaştığı küresel ölçek Türkiye'yi satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline getirirken, sektör 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle de tarihi bir eşiği geride bıraktı.

Yapımcılar tarafından elde edilen bu ivmenin daha da ileri taşınması hedeflenirken, dizi ihracat gelirinin 1,2 milyar dolar seviyesinin yukarısına ulaşması amaçlanıyor.

İspanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde prime time kuşağında yayınlanan Türk dizileri yüksek izlenme oranlarına ulaşırken, bu başarı ülke tanıtımı açısından stratejik bir fırsat sunuyor.

Yeni destek programıyla Türk dizilerinin küresel pazarlardaki varlığının güçlendirilmesi, ihracatın artırılması, Türkiye'nin kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası ölçekte daha etkin biçimde tanıtılması hedefleniyor.