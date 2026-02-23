Türk Dizilerine Büyük Destek! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dizilerine Büyük Destek!

Türk Dizilerine Büyük Destek!
23.02.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, yurt dışında yayımlanan Türk dizilerine 100 bin dolara kadar destek verileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında yayınlanan Türk dizilerine yönelik dev destek programının detaylarını paylaşmak üzere sektörün önde gelen yapımcıları ve yayıncı kuruluş temsilcileriyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Geliştirme Ajansından (TGA) yapılan açıklamaya göre toplantıda, yurt dışında yayınlanan dizilere toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar sağlanacak desteğin kriterleri ve uygulama esasları ele alındı.

Sektörün önde gelen yapım şirketlerinin temsilcileriyle yayıncı kuruluş yöneticilerinin hazır bulunduğu buluşmada, dizilerin küresel ölçekte ulaştığı izleyici kitlesi ve bu gücün yeni dönemde Türkiye'nin tanıtım vizyonunda nasıl daha etkin kullanılacağı değerlendirildi.

Toplantıda, Türk dizilerinin yalnızca kültürel bir ürün değil, aynı zamanda stratejik bir tanıtım aracı olduğu vurgulandı. Yurt dışında yayınlanan her başarılı yapımın Türkiye'nin hikayesini dünyaya taşıdığı ve bu etkinin daha planlı bir çerçeveye oturtulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplantıya, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Tanıtma Genel Müdürü ve TGA Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Güler, Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra yurt dışında çok ses getiren "Uzak Şehir", "Yargı" ve "Ezel" dizilerine imza atan Ay Yapım'dan Kerem Çatay, "Bir Zamanlar Çukurova", "Eşref Rüya" ve "Teşkilat" adlı yapımlarla öne çıkan TİMSBİ Productions'dan Burak Sağyaşar, "Gümüş" ve "Erkenci Kuş" adlı dizileri onlarca ülkede izlenen Gold Yapım'dan Faruk Turgut, "Bahar" dizisinin yapımcısı MF Yapım'dan Asena Bülbüloğlu ve yurt dışında büyük ilgi gören "Adını Feriha Koydum", "Sadakatsiz" ve "Yeraltı" dizisini hayata geçiren Med Yapım'dan Fatih Aksoy, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin yapımcısı OGM Film'den Onur Güvenatam, "Bir Zamanlar İstanbul" ile "Kuruluş Osman" projelerine imza atan Bozdağ Film'den Mehmet Bozdağ, NTC Medya'dan Mehmet Yiğit Alp ve Sinegraf Film'den Yusuf Ömer Sınav katıldı.

Sektörü temsilen Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Başkanı Burhan Gün, yayıncı kuruluşları temsilen de TRT'den Mücahid Eker, TV8'den Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Aslı Çini, Kanal 7'den Mehmet Acet, ATV'den Ali Türkaslan, Kanal D'den Gökhan Yıldız, Show TV'den Aynur Demirtaş İşmen, Star TV'den Nermin Yurteri ve Şebnem Aksoy ile FOX'tan Mehmet İçağasıoğlu da toplantıda yer aldı.

Destekten faydalanacak yapımlar için belirlenen kriterler ele alındı

Yeni destek modelinin çerçevesi, uygulama süreci ve destekten yararlanma şartları toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Görüşmede, destekten faydalanacak yapımlar için belirlenen kriterler detaylı şekilde değerlendirildi.

Bu kapsamda dizilerin en az 3 kıta ve 10 ülkeye ihraç edilmesi, Türkiye'de en az 26 bölüm yayınlanmış olması, izlenme başarısıyla reytinglerde üst sıralarda yer alması, Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel ve gastronomik değerlerinin uluslararası izleyiciyle daha güçlü bir bağ kuracak şekilde anlatılması ve çekimlerin bu destinasyonlarda gerçekleştirilmesi, son 3 yıl içinde yayınlanmış olması ile RTÜK tarafından ceza almamış olması kriterleri uygulanacak.

Toplantıda, TGA'nın yeni tanıtım modeli çerçevesinde üstleneceği rol de gündeme geldi. Dizilerin bilinirliğinden faydalanılarak Türkiye turizmine katkı sağlayacak 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital kısa video içeriklerinin satın alınmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde tanıtım filmi çekilmesi, destinasyonları içeren drone görüntülerinin kullanılması ve oyuncuların kendi sosyal medya hesaplarında (story paylaşımları dahil) Türkiye'nin tanıtımına yönelik içerik paylaşımına katkı sunması, TGA'nın uygulama sürecinde dikkate alınacak.

Türkiye'nin değerlerinin daha etkin tanıtılması hedefleniyor

Destek mekanizması sektörle istişare içinde yürütülerek hem üretim gücünü artıran hem de Türkiye'nin tanıtımına somut katkı sağlayan, ölçülebilir ve adil bir destek sistemi oluşturulacak.

Yaklaşık 170 ülkede yayınlanan ve 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan Türk dizileri, bu geniş erişimle Türkiye'yi dünyada dizi ihracatında en güçlü ülkeler arasına taşıdı.

Dizilerin ulaştığı küresel ölçek Türkiye'yi satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline getirirken, sektör 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle de tarihi bir eşiği geride bıraktı.

Yapımcılar tarafından elde edilen bu ivmenin daha da ileri taşınması hedeflenirken, dizi ihracat gelirinin 1,2 milyar dolar seviyesinin yukarısına ulaşması amaçlanıyor.

İspanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde prime time kuşağında yayınlanan Türk dizileri yüksek izlenme oranlarına ulaşırken, bu başarı ülke tanıtımı açısından stratejik bir fırsat sunuyor.

Yeni destek programıyla Türk dizilerinin küresel pazarlardaki varlığının güçlendirilmesi, ihracatın artırılması, Türkiye'nin kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası ölçekte daha etkin biçimde tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Televizyon, İstanbul, Ekonomi, Kültür, Güncel, Medya, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dizilerine Büyük Destek! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Farioli’nin Porto’su bildiğiniz gibi Önüne geleni yeniyor Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
15:09
Kararı net Arda Güler’i Premier Lig’e götürecek
Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek
15:02
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
14:37
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:58:01. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Dizilerine Büyük Destek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.