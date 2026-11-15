Türk Kızılay ve denetimli serbestlik iş birliğinde 803 yükümlü kurslardan yararlandı - Son Dakika
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Türk Kızılay ve denetimli serbestlik iş birliğinde 803 yükümlü kurslardan yararlandı

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Türk Kızılay ve denetimli serbestlik iş birliğinde 803 yükümlü kurslardan yararlandı
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Türk Kızılay ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projede giysi tadilatçılığından pasta yapımına 20 alanda kurs açıldı. Son 3 yılda 803 yükümlü bu kurslardan yararlanırken, kursa katılan Birgül Göksu kendi terzi dükkanını açtı.

ANKARA Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla Türk Kızılay ile yürüttüğü sosyoekonomik güçlendirme, istihdam ve mesleki gelişim odaklı projeler birçok yükümlüyü iş sahibi yaptı.

Türk Kızılay Sosyal İyileştirme Direktörlüğü ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen 'Denetimli Serbestlik Sosyo-Ekonomik Güçlendirme Projesi' ile yükümlülerin ve eski hükümlülerin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor. Eski hükümlülerin ve ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerinin iş gücüne katılması hedefleyen proje kapsamında, kurslara düzenli katılım sağlayanlara ulaşım, ekipman ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için belirli tutarda aylık maddi yardım yapılıyor. Bu destek, yükümlülerin maddi engeller nedeniyle kurslara devam edememe riskini azaltıp, eğitim süreçlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Giysi tadilatçılığı ve tekstil teknolojileri, ahşap yapma tekniği, pasta yapımı, sanatsal mozaik, erkek kuaförlüğü gibi 20 farklı alanda açılan kurslardan son 3 yılda 803 yükümlü yararlandı.

'ÇOCUKLARIMA UMUT OLMAM LAZIMDI'

Projeyle 'Giysi Tadilatçılığı ve Tekstil Teknolojileri' kursuna katılan Birgül Göksu da cezaevinden çıktıktan sonra kendi terzi dükkanını açtı. Göksu, kurs sayesinde terzilik öğrendiğini söyleyerek, "2016 yılında başıma talihsiz olaylar geldi. Aile sorunlarım sebebiyle cezaevine girdim. 2021 yılında tahliye olarak, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bürosuna gittim. Orada Türk Kızılay gönüllüleri vardı. Onlarla iletişim kurarak çalışmak istediğimi söyledim. Bana neler yapabileceğimi sordular. Ben de dikiş bildiğimi söyledim. Her hafta düzenli olarak kursa katılmaya devam ettim. Kızılay kursa giderken ulaşım ve ekipman ihtiyaçlarımı da karşılayabilmem için belirli bir tutarda aylık maddi yardım yaptı. Ben 5 çocuk annesiyim; çocuklarıma da umut olmam lazımdı. Hep mahkum kalacak değildim en çok da çocuklarım için çabaladım. Kursta işi öğrendikten sonra terziliğe kadar kendimi geliştirdim. Mahalle terzilerinde de çalıştım. Kursta yapmış olduğum ürünleri satarak da para biriktirdim. O birikim sonucunda da bugün burada kendi terzi dükkanımı açtım. Türk Kızılay'ın hayatıma bu denli dokunması, bana ve çocuklarıma umut olabilmesi, bana bambaşka bir hayatın mümkün olduğunu gösterdi. Şimdi aynı şevkle çalışmaya ve kendime bir şeyler katmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
KızılayEğitimGüncelAnkaraGöksuYaşamSon Dakika

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