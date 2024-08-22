Türk Silahlı Kuvvetleri Orman Yangınlarına Destek Sağladı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15-19 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarına da 24 helikopter bin 639 sorti 3 bin 57 ton su ile destek sağlamıştır. Ayrıca Afyon, İzmir ve Ankara'da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 7 helikopter görevlendirilmiş helikopterlerimiz 116 sorti yaparak 286 ton su atmıştır. Bu sabah itibarıyla da 2 adet Chinook helikopteri Kızılcahamam'daki yangına müdahale etmektedir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü, Sakarya Meydan Muharabesi'nin 103'üncü ve Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünü anarak sözlerine başlayan Aktürk, devamında şunları kaydetti:

"Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi"

"Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 763 olmuştur. Ayrıca, 3 Ağustos'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos'ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda, son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 673 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70 bin 712'ye ulaşmıştır.

15 Ağustos'ta dördüncüsü Ankara'da gerçekleştirilen ülkemiz ile Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısına katılan sayın Bakanımız, Irak Savunma Bakanı ile 'Askeri, Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı' imzalamıştır. Söz konusu anlaşma ile Bağdat'ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askeri stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir. Yine bu anlaşma ile Başika'da teşkil edilecek olan Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi ile Irak güvenlik güçleri personelinin terörle mücadele ve güvenlik konularında kapasitesinin artırılması maksadıyla askeri eğitim verilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanmaktadır. Nihai aşamada, her iki ülke halkı için tehdit oluşturan terör, bölgede sorun olmaktan çıkartılacaktır.

Sayın Bakanımız, 24 Ağustos'ta sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan Aksaz Tersanesi Komutanlığı açılış ve deniz platformları teslim törenine katılacaktır.

"TCG KINALIADA'nın İskenderiye ziyareti 11 yıl sonra yapılan ilk ziyaret"

18-20 Ağustos tarihleri arasında, İskenderiye Mısır'a liman ziyaretinde bulunan KINALIADA korvetimiz, Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimleri gerçekleştirmiştir. Korvetimizin Mısır ziyareti, TCG HEYBELİADA'nın 2013 yılındaki ziyaretinden 11 yıl sonra ilk ziyaret olması bakımından önemlidir.

TCG KINALIADA'nın gerçekleştirdiği seyir tarihimizde Japonya'ya düzenlenen beşinci seyir olmuştur. Korvetimiz, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin134'üncü yıl dönümü kapsamında 8 Nisan-21 Ağustos tarihleri arasında 136 günde; 19 ülke, 23 liman ziyareti gerçekleştirmiş ve görev süresince, bin 926 saat seyir yapmış, 27 bin 280 deniz mili mesafe kat etmiştir.

"Orman yangınlarına yıl başından 14 Ağustos'a kadar 62 helikopter ile destek olduk"

Bu yılın başından 14 Ağustos'a kadar 62 helikopter ile bin 79 sorti yaparak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15-19 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarına da 24 helikopter bin 639 sorti 3 bin 57 ton su ile destek sağlamıştır. Ayrıca Afyon, İzmir ve Ankara'da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 7 helikopter görevlendirilmiş helikopterlerimiz 116 sorti yaparak 286 ton su atmıştır. Bu sabah itibarıyla da 2 adet Chinook helikopteri Kızılcahamam'daki yangına müdahale etmektedir."

MSB Kaynakları: PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek

24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılması beklenen Aksaz Tersane Komutanlığı'ndaki törene ilişkin MSB kaynakları, "Açılış töreninin ardından; PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir" bilgilerini paylaştı.

"Ortak Merkez general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak yönetilecek"

Öte yandan MSB kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahadaki yansımalarına ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metni gerçek değildir. İmzalanan metinden farklıdır. İmzalanan 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı' ile taraflar arasında, askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliğini kapsamaktadır. Ayrıca Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Bağdat'ta kurulacaktır. Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecektir. Ortak Merkez'de sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir.

Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen Merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir."

MSB kaynakları, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının KKTC'nin güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine, "Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şuan için KKTC'nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir" yanıtını verdi.