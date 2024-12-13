Türk Üniversiteleri Yeşil Sıralamada Başarı Gösterdi - Son Dakika
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Türk Üniversiteleri Yeşil Sıralamada Başarı Gösterdi

Türk Üniversiteleri Yeşil Sıralamada Başarı Gösterdi

2024 Yeşil Üniversite Endeksi'nde Türkiye'den 6 üniversite ilk 100'de yer aldı.

13.12.2024 12:46
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 Yeşil Üniversite Endeksi'nde, Türkiye'den 6 üniversitenin ilk 100'de, 45 üniversitenin ise ilk 500'de yer almayı başardığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurulun "İklim Dostu Kampüs" projesiyle teşvik ettiği üniversiteler, sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevre dostu kampüsleriyle dünya yeşil üniversiteler sıralamalarında yükselmeye devam ediyor.

2010'da kurulan ve her sene katılımcı üniversitelerin sürdürülebilirlik performansının derecelendirmesini yapan Yeşil Üniversite Endeksi Platformunun 2024 verileri, Türk üniversitelerinin uluslararası düzeydeki başarılarını gözler önüne serdi.

Tüm dünyada saygın üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirliğe dikkati çeken ve çevre bilinci konusunda evrensel farkındalık yaratmayı amaçlayan platform, her yıl altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim-araştırma gibi alanlarda üniversiteleri değerlendirip sıralıyor.

Türkiye'den 118 üniversite listede

Yeşil Üniversite Endeksi, 2024'te dünya genelinde 95 ülkeden 1477 üniversiteyi sıralamaya dahil ederken, 118 Türk üniversitesi listede kendine yer buldu.

Platformun 2024 yılı verilerine göre, dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 6 üniversite ilk 100'de yer aldı.

Türkiye, ilk 100'de en fazla üniversitesi olan ülkeler sıralamasında Avrupa'da, İtalya'nın ardından 2'nci, dünyada 5'inci oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 38, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 59, Erciyes Üniversitesi 80, Özyeğin Üniversitesi 82, Ege Üniversitesi 88 ve Yeditepe Üniversitesi 90. sıradan listeye girmeyi başardı.

Türkiye'den 37 devlet ve 8 vakıf olmak üzere 45 üniversite ise ilk 500'de yer aldı.

Bu sayıyla Türkiye, ilk 500'de en fazla üniversitesi bulunan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 2'nci oldu.

Sıralamada 94 üniversitesi ilk 1000'e giren Türkiye, bu alanda ise dünyada 1'inci sırada yer aldı.

İlk 500'de yer almayı başaran Türk üniversiteleri ve sıralamaları şöyle:

"İstanbul Teknik Üniversitesi (38), Yıldız Teknik Üniversitesi (59), Erciyes Üniversitesi (80), Özyeğin Üniversitesi (82), Ege Üniversitesi (88), Yeditepe Üniversitesi (90), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (126), Başkent Üniversitesi (129), İnönü Üniversitesi (139), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (140), Dokuz Eylül Üniversitesi (144), Sakarya Üniversitesi (153), Bartın Üniversitesi (183), Fırat Üniversitesi (211), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (217), Sabancı Üniversitesi (230), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (236), Atatürk Üniversitesi (246), Mersin Üniversitesi (247), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (254), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (256), Hitit Üniversitesi (279), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (280), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (281), Düzce Üniversitesi (285), Afyon Kocatepe Üniversitesi (287), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (293), Antalya Bilim Üniversitesi (298), Hacettepe Üniversitesi (299), Çukurova Üniversitesi (303), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (307), Kastamonu Üniversitesi (321), Mardin Artuklu Üniversitesi (332), Bursa Teknik Üniversitesi (350), Selçuk Üniversitesi (369), İstanbul Aydın Üniversitesi (379), Kapadokya Üniversitesi (399), Gazi Üniversitesi (401), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (417), Iğdır Üniversitesi (424), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (444), Kocaeli Üniversitesi (452), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (465), Artvin Çoruh Üniversitesi (473), Uşak Üniversitesi (489)."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Eğitim, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Üniversiteleri Yeşil Sıralamada Başarı Gösterdi - Son Dakika

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