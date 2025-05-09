Türkiye 2030'a Kadar Yerli Otonom Araç Hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "2030'a kadar seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz"

" Türkiye, yeni nesil elektrikli araç üretimde yükselen bir ivme ile yoluna emin adımlarla ilerliyor"

"Bu yılın ilk dört ayında ülkemizde hibrit araç satışı, bir önceki yıla göre yüzde 134; elektrikli araç satışı ise yüzde 103 arttı"

"2030 yılına dek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizdeki pazar payını yüzde 35'in üzerine, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75'e çıkaracağız"

"Askeri insansız hava araçları ile ülkemizin kazandığı teknoloji geliştirme kabiliyetini, sivil alana hızla aktarmayı planlıyoruz"

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, yeni nesil elektrikli araç üretimde yükselen bir ivme ile yoluna emin adımlarla ilerliyor. Attığımız çok boyutlu adımlarla 2030 yılına dek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizdeki pazar payını yüzde 35'in üzerine, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75'e çıkaracağız ve üretim kapasitemizi 1 milyona çıkaracağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. 2030'a kadar Seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz" dedi.

İklim ve Ekonomi Sürdürebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla başladı. Zirvede konuşan Bakan Kacır, "Otomotiv endüstrisi; mobiliteyi yeniden tanımlamayı gerektiren çok boyutlu dönüşümün en ön safında yer alıyor. Günümüzde sensör, haberleşme ve yapay zeka teknolojilerinden yaşanan gelişmelerle beraber, araçlar çevresiyle ve birbirleriyle sürekli iletişim kurabilen akıllı otonom sistemlere dönüşüyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş ve enerji yoğunluğu yüksek, uzun ömürlü bataryaların sağladığı genişletilmiş menzil; elektrikli araçları daha cazip ve erişilebilir bir alternatif haline getiriyor. Tüketici tercihlerindeki değişim, emisyon standartları ve hükümetlerin sağladığı teşviklerle birlikte, elektrikli araçlara olan yönelim dünya genelinde ivme kazandı" dedi.

"Ülkemizin rekabet gücünü artıracak kritik projelere yer verdik"

Hibrit ve elektrikli araçlara dikkat çeken Bakan Kacır, "Geçtiğimiz yıl 17 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 20'ye ulaştı. Tüketici tercihleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişiyor. Bu yılın ilk dört ayında ülkemizde hibrit araç satışı, bir önceki yıla göre yüzde 134; elektrikli araç satışı ise yüzde 103 arttı. Aynı dönemde hibrit araçların payı yüzde 17,4'den yüzde 29,4'e, elektrikli araçların payı ise yüzde 10,7'den yüzde 15,5'e yükseldi. Ülkemiz, sahip olduğu gelişmiş Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi, güçlü ve köklü üretim altyapısıyla mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır konumdadır. Bu anlayışla hazırladığımız; Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejileri Yol Haritasını kamuoyuyla paylaştık. Yol haritamızda; sosyo-ekonomik, demografik ve teknolojik değişimlerin, dünyada ve ülkemizde mobilite sektörünün mevcut durumu ortaya koyduk. Ülkemizin rekabet gücünü artıracak kritik projelere yer verdik. Yalnızca kara taşımacılığında değil, hava, deniz ve raylı sistemler alanında da kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Yol haritası doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı'nda, mobilite teknolojilerinde öncü, üretimde güçlü bir Türkiye için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizin tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladık"

Türkiye'nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulduğunu aktaran Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın iddiası ve güçlü liderliği sayesinde milletimizle buluşturduğumuz, elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg; yeni nesil mobilite vizyonumuzun sadece simgesi değil, aynı zamanda bu alandaki dönüşüm irademizin somut bir göstergesidir. Togg, 40'tan fazla yerli teknoloji girişimiyle kurduğu iş birlikleri ve Ankara'daki iştiraki Trutek bünyesindeki yetkin mühendis ve araştırmacılardan oluşan ekibiyle, önümüzdeki dönemde de mobilitenin geleceğine yön verecek teknolojileri geliştirmeye devam edecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mız ve Bilişim Vadisi bünyesinde düzenlediğimiz Mobilite Hızlandırma Programı gibi farklı adımlarla; yeni nesil otomotiv teknolojileri çözümlerinin geliştirilmesini destekliyoruz. Bu teknolojiler için ihtiyaç duyulan test, entegrasyon ve sertifikasyon altyapısını sağlayan Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformunu hayata geçirdik. Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programıyla, ülkemizin tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladık. Sağladığımız desteklerin de katkısıyla 12 bini hızlı şarj olmak üzere, 30 bin şarj bağlantı noktasına ulaştık. Hızlı şarj altyapımızı son bir yılda 2 katına çıkardık. Programın 20 Haziran'a kadar devam edecek ikinci çağrısıyla, hızlı şarj ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Mobilitedeki kabiliyetlerimizi katma değerli üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabetçiliği güçlendirecek yatırımları ülkemize kazandırmak üzere yeni destek programlarını devreye aldık" şeklinde konuştu.

"Kapsamlı bir teşvik paketi sunuyoruz"

Ülkenin yeni nesil elektrikli araç üretiminde emin adımlar attığını ifade eden Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, tarihimizin en büyük ölçekli yatırım programı HIT-30'un ilk 6 çağrısından 2'sini doğrudan otomotiv sanayimize yönelik kurguladık. Elektrikli araçlar çağrısıyla; yıllık en az 150 bin elektrikli araç kapasitesi sağlayacak ve Ar-Ge merkezi kurulumunu da içeren yeni yatırımlar için kapsamlı bir teşvik paketi sunuyoruz. Batarya üretimi çağrısıyla; hücre üretimini de içeren yıllık asgari 5 GWh kapasiteli batarya ve aktif malzeme üretim tesisi yatırımlarını destekliyoruz. Ülkemizde halihazırda üretim yapan otomotiv üreticilerinin, son dönemdeki yatırımlarını elektrikli ve hibrit araç üretimine yönlendirmesini, attığımız bu adımların meyvesi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerlilik oranımızı yüzde 75'e çıkaracağız"

Kacır, Türkiye'de henüz yatırım gerçekleştirmemiş otomotiv firmalarıyla yeni mobilitede gerçekleştirilen hamleleri paylaştıklarını vurgulayarak, konuşmasın şöyle devam etti:

"Onları Türkiye'nin sunduğu imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz. Yatırımcı ilgisi, Türkiye'nin uluslararası yeni mobilite yatırımları için bir cazibe merkezi olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD; Manisa'da yıllık 150 bin elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kuruyor. Küresel otomotiv devlerinin ülkemizde gerçekleştirdiği yatırım zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Chery marka otomobillerin ülkemizde üretilmesine yönelik benzer ölçekte bir yatırım da yıllık 200 bin kapasite ile Samsun'da gerçekleşecek. Tüm bu yatırımlar ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesine duyulan teveccühü ve yatırımcı güvenini giderek perçinliyor. Türkiye, yeni nesil elektrikli araç üretimde yükselen bir ivme ile yoluna emin adımlarla ilerliyor. Attığımız çok boyutlu adımlarla 2030 yılına dek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizdeki pazar payını yüzde 35'in üzerine, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75'e çıkaracağız ve üretim kapasitemizi 1 milyona çıkaracağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. 2030'a kadar Seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz"

"Kabiliyet ve birikimimizi yerli ve milli yüksek hızlı tren hedefiyle bir araya getireceğiz"

Hamlelerin yalnızda otomotiv sektörüyle sınırlı kalmayacağını belirten Bakan Kacır, "Ülkemiz, 80 milyonu aşan nüfusu ve geniş coğrafyası ile raylı ulaşım sisteminin yerli ve milli olarak geliştirilmesi adına önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Son 22 yılda raylı ulaşım sistemlerinde kat ettiğimiz mesafeyi ele aldığımızda, Ülkemizin yüksek üretim kabiliyetleriyle, yerli olarak yüksek hızlı tren geliştirip üretmesi ve ihraç edebilmesi imkanına sahibiz. Halihazırda Eskişehir-5000 projesi çerçevesinde, yerli ve milli yeni nesil elektrikli anahat lokomotifinin seri üretimi başladı. 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli tren seti üretimde. 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren setinin tasarım ve prototip çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Togg örneğinde olduğu gibi, vizyoner bir yaklaşım sergileyerek; kabiliyet ve birikimimizi yerli ve milli yüksek hızlı tren hedefiyle bir araya getireceğiz. 3 yanı denizlerle çevrili ülke olarak ulaşımda denizlerimizden daha fazla yararlanmalıyız. Bununla beraber güçlü bir gemi inşa sanayine sahibiz. Gemi inşa sanayimizin çevreci teknolojileri en kısa sürede uygulamasını sağlayarak, çevre ve enerji dostu tam elektrikli gemi ihracatında öncü ülkelerden biri olmayı arzuluyoruz. Ulaşımın son modu olan havacılık sektöründe ise askeri insansız hava araçları ile ülkemizin kazandığı teknoloji geliştirme kabiliyetini, sivil alana hızla aktarmayı planlıyoruz. Mobilite sektöründe gerçekleşen köklü dönüşümler ülkemizden Turcorn'lar çıkmasının da önünü açıyor. Togg projesi için adresin Bilişim Vadisi olarak seçilmesi, aslında Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssünde aynı zamanda büyük bir mobilite teknoloji kümelenmesi oluşturma vizyonumuzun bir parçasıydı" dedi.