Türkiye, Avrupa ortalamasını aşan çocuk ve genç nüfusa sahip - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa ortalamasını aşan çocuk ve genç nüfusa sahip

Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa ortalamasını aştı. Türkiye'nin çocuk nüfus oranı dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kalırken, genç nüfus oranı dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında kaldı. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ise AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük seviyede bulunuyor.

09.07.2024 10:41
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Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa ortalamasını aştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun, "Dünya Nüfus Günü 2024" bültenine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı tarafından 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusa ilişkin öne çıkan konuları ele alan bir tema belirlenerek, buna ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

BM nüfus tahminlerine göre 2023'te en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile ABD izledi. Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,7'sini oluşturdu.

Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusundan yüzde 1,1 pay aldı.

Çocuk nüfus oranında Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti liste başında

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023'te en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 55,5'er ile Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeleri yüzde 54,2 ile Çad ve yüzde 54 ile Mali takip etti.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 13,9 ile Kore Cumhuriyeti olarak belirlenirken bu ülkeyi yüzde 14,1 ile Japonya, yüzde 14,2 ile Singapur izledi.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 29,8 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı tespit edildi.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı AB ülkelerinden yüksek

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 23,3 ile İrlanda, yüzde 21 ile İsveç ve yüzde 20,7 ile Fransa olduğu belirlendi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 15,1 ile İtalya, yüzde 15,6 ile Malta ve yüzde 16 ile Portekiz olarak sıralandı.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Suriye

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 24,1 ile Suriye oldu. Bu ülkeyi yüzde 22,3'er ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve Doğu Timor, yüzde 22,1 ile Eritre izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler de yüzde 6,8 ile Ukrayna, yüzde 7,6 ile Katar, yüzde 8,5 ile Monako olarak belirlendi.

Genç nüfus oranı dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 15,5 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 15,1 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında kaldı.

Türkiye'nin genç nüfus oranı AB ülkelerinden yüksek

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 13,1 ile İrlanda, yüzde 12 ile Danimarka ve yüzde 11,9 Hollanda olduğu tespit edildi.

En düşük genç nüfus oranına sahip ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9 ile Malta, yüzde 9,4 ile Litvanya, yüzde 9,5 ile Bulgaristan ve Slovenya olduğu hesaplandı.

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,1 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu belirlendi.

Monako yaşlı nüfus oranı en yüksek ülke

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, geçen yıl en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke yüzde 35,8 ile Monako çıktı.

Bu ülkeyi yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,6 ile Katar oldu. Bu ülkeyi yüzde 1,7 ile Uganda, yüzde ile Zambiya izledi.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2023 yılında yüzde 10 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.

AB üyesi 27 ülke arasında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkeler sırasıyla yüzde 24,5 ile İtalya, yüzde 23,6 ile Finlandiya ve yüzde 23,3 ile Portekiz oldu. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise yüzde 15,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,4 ile Lüksemburg, yüzde 15,5 ile İrlanda olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı yüzde 10,2 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük seviyede kaldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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